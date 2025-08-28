Embora a Samsung tenha revelado recentemente seus novos smartphones Galaxy dobráveis e o Galaxy Watch no mês passado, a empresa ainda não terminou. Ela anunciou um evento Galaxy programado para 4 de setembro, sugerindo novas opções à sua linha de celulares, incluindo um novo modelo Galaxy S25 e tablets premium alimentados por IA.

Como assistir ao evento Galaxy

A Samsung transmitirá o evento Galaxy ao vivo em seu site e canal do YouTube a partir das 5:30 AM ET (6:30 no horário de Brasília) na próxima quinta-feira. Os fãs podem assistir ao vivo, desde que estejam acordados a essa hora.

O horário se alinha com a IFA 2025 em Berlim, que começa oficialmente no dia seguinte. A Samsung confirmou que também sediará uma coletiva de imprensa e exibirá seus produtos em estandes de exposição durante a feira comercial.

Ao mesmo tempo, o evento está marcado apenas alguns dias antes do esperado lançamento do iPhone da Apple, o que pode ser uma jogada da Samsung para roubar alguns dos holofotes de seu maior rival.

Galaxy S25 FE

Embora a Samsung não tenha confirmado qual dispositivo Galaxy S25 será anunciado, os vazamentos e o momento sugerem fortemente que será o Galaxy S25 FE. O topo de linha acessível apareceu em vários boatos, mostrando um design semelhante ao seu antecessor e ao Galaxy S25 padrão. Espera-se um exterior plano protegido por Gorilla Glass e resistência IP68 contra poeira e água.

Internamente, há rumores de que o dispositivo contará com o chip Exynos 2400 padrão, em vez do Exynos 2400e reduzido do Galaxy S24 FE (análise). Ele também pode incluir uma bateria maior de 4.900 mAh e carregamento mais rápido de 45 watts, em vez de 25 watts. No departamento de câmeras, uma nova câmera frontal de 12 MP poderia ser introduzida, além do sensor triplo na parte traseira.

Tablets Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra

Os tablets apresentados pela Samsung são provavelmente o Galaxy Tab S11 e o Tab S11 Ultra, ambos os quais apareceram em vazamentos recentes.

De acordo com as renderizações e especificações compartilhadas por Roland Quandt, o Galaxy Tab S11 se assemelha ao Tab S9, já que não existia o Tab S10. Ele possui uma tela AMOLED de 11 polegadas e inclui suporte para a S Pen imediatamente. O tablet é resistente à água e um pouco mais fino e leve, medindo 253,8 x 165,3 x 5,5 milímetros e pesando 482 gramas.

O Galaxy Tab S11 Ultra da Samsung deverá ser um pouco mais fino do que o Tab S10 Ultra e terá uma bateria maior, de 11.600 mAh. / © Winfuture / Roland Quandt

O Galaxy Tab S11 Ultra é o modelo premium e sucessor do Tab S10 Ultra (análise). Seu exterior permanece praticamente inalterado, embora se espere que ele abrigue uma bateria maior de 11.600 mAh. Ele possui uma única câmera frontal e uma configuração familiar de lente dupla na parte traseira.

Ambos os tablets devem trazer a One UI 8 e acredita-se que sejam equipados com o processador MediaTek Dimensity 9400, com o Tab S11 oferecendo 12 GB de RAM e o modelo Ultra com 16 GB.

Implementação da One UI 8 ainda não confirmada

Embora o evento de setembro represente uma oportunidade privilegiada, a Samsung ainda não anunciou a data de lançamento público da One UI 8, sua versão personalizada do Android 16. O evento poderia servir como o ponto de lançamento oficial para a grande atualização de software.

Outras possíveis revelações: Projeto Moohan e Galaxy Tri Fold

Além da linha Galaxy S25 e Tab S11, a Samsung também pode revelar seu primeiro fone de ouvido Android XR, conhecido como Projeto Moohan. O fone de ouvido realista foi apresentado no I/O 2025 em maio e deve ser executado no chip Snapdragon XR2 Plus Gen 2 com integração Gemini.

Também há especulações sobre a estreia do suposto smartphone Galaxy tri-fold, embora as chances continuem pequenas. Ainda assim, com o evento Galaxy a apenas uma semana de distância, a espera não será longa.

O que você acha que a Samsung anunciará em 4 de setembro? Compartilhe suas previsões nos comentários.