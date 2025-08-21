Seu Próximo Smartwatch Pode Nunca Mais Precisar de Recarga

O sonho de passar mais tempo com um dispositivo sem se preocupar constantemente com o carregamento é algo sobre o qual venho escrevendo há anos. Recentemente, elogiei um smartphone simplesmente porque ele conseguiu oferecer uma verdadeira "bateria que dura o dia inteiro". Com os smartwatches, o desafio é ainda maior. Seu formato compacto limita o tamanho da bateria, e as telas brilhantes que permanecem legíveis à luz do dia consomem energia rapidamente. É por isso que sempre que me deparo com uma possível solução para o temido aviso de "bateria fraca" em um smartwatch, presto muita atenção.

Uma das soluções mais recentes vem de pesquisadores da University College London (UCL). Eles estão desenvolvendo painéis solares em miniatura que poderiam manter pequenos aparelhos alimentados usando nada mais do que a luz ao redor de vocês. Se tudo correr como planejado, essa tecnologia poderá chegar ao mercado em apenas três anos.

Como isso funciona?

Sem entrar em um nível muito técnico, aqui estão alguns números por trás das novas células solares de perovskita da UCL. Sua eficiência é o que mais se destaca. Elas podem converter cerca de 37% da luz interna em eletricidade, em comparação com cerca de 6% da maioria dos painéis solares internos disponíveis atualmente. Isso as torna a opção mais eficiente de seu tipo até o momento.

A equipe de pesquisa também se concentrou na durabilidade. Em testes de longo prazo sob iluminação típica de escritório, as células mantiveram mais de 90% de seu desempenho após três meses. Quando expostas a temperaturas mais altas por várias centenas de horas, elas ainda mantiveram a maior parte de sua eficiência, o que sugere que podem funcionar de forma confiável em condições cotidianas.

Para uso prático, isso significa que pequenos componentes eletrônicos, como controles remotos, teclados e dispositivos vestíveis, poderiam funcionar por muito mais tempo sem carga ativa. A ideia não é substituir totalmente as baterias, mas mantê-las carregadas usando a luz já presente na maioria dos ambientes internos.

Não é ficção científica: Já vimos isso antes

O carregamento solar em tecnologia de consumo não é exatamente novo, embora seu uso tenha permanecido bastante limitado. Os smartwatches solares da Garmin, como o Fenix 7 Pro Solar, usam a luz solar para aumentar a vida útil da bateria em ambientes externos. Os modelos G-Shock Solar da Casio dependem da energia da luz há anos e geralmente precisam de pouco ou nenhum carregamento manual.

O Fenix 7 Pro Solar é o smartwatch solar da Garmin que usa a luz do sol para aumentar a vida útil da bateria em ambientes externos. / © nextpit

O controle remoto de TV SolarCell da Samsung e o controle remoto universal Powerfoyle da Hama também evitam baterias descartáveis ao se carregarem usando luz interna e externa. E em 2023, escrevemos sobre o teclado sem fio sem bateria da Ambient Photonics, que usa a tecnologia LLI (low-light indoor) para se alimentar da iluminação ambiente.

O que faz com que a pesquisa da UCL se destaque é o potencial de levar esse tipo de energia solar a aparelhos muito menores e que consomem mais energia. Ao contrário dos wearables solares atuais, que se beneficiam principalmente do uso em ambientes externos, essas novas células também são altamente eficientes na conversão da luz de ambientes internos. Isso abre a porta para que smartwatches, pulseiras fitness e outros dispositivos conectados permaneçam carregados em ambientes cotidianos, onde a duração da bateria ainda é uma das maiores frustrações dos usuários.

Exatamente o que estávamos pedindo o tempo todo

Além do benefício ambiental, a verdadeira vitória para a maioria dos usuários é a conveniência. Os dispositivos poderiam permanecer carregados silenciosamente em segundo plano, sem a necessidade de conectá-los à tomada. Imagine colocar um smartwatch ou um anel inteligente que simplesmente se alimenta da luz ao seu redor.

Muito legal, não é? O problema é que a tecnologia ainda não está pronta para chegar às prateleiras das lojas. A UCL prevê que levará cerca de três anos para começarmos a ver produtos com esses minipainéis solares. A boa notícia é que os protótipos já estão funcionando bem, portanto, o sonho de um smartwatch que se mantém silenciosamente carregado pode se tornar realidade mais cedo do que imaginamos.

Você usaria um smartwatch que se alimenta apenas de luz ou ainda acha que o carregamento sem fio ainda vai durar muito tempo?