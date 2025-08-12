Eu testo smartwatches e monitores de condicionamento físico porque acredito que eles podem oferecer uma excelente visão geral de nossa saúde física. Acredito até que eles podem nos ajudar a mudar nossos hábitos. Mas uma coisa que vocês não me verão recomendar em uma avaliação é usá-los para medir o estresse. Pelo menos, ainda não. O motivo é simples: os wearables são limitados em sua capacidade de medir os níveis de estresse. E um estudo recente acabou de provar isso.

Quando os dados não correspondem ao que você sente

Publicada no Journal of Psychopathology and Clinical Science, a pesquisa acompanhou 781 estudantes universitários durante três meses, enquanto eles usavam um Garmin Vivosmart 4. Cada participante registrou seu estado emocional quatro vezes por dia, e esses registros foram comparados com as leituras de estresse registradas pelo dispositivo.

O resultado foi claro: para a maioria dos participantes, as pontuações de estresse do dispositivo não estavam de acordo com o que eles relataram. O coautor do estudo, Eiko Fried, explicou que a correlação era "basicamente zero", observando que seu dispositivo uma vez sinalizou o estresse durante uma conversa alegre em um casamento, da mesma forma que o faria após uma sessão intensa de ginástica.

Por que os dispositivos vestíveis erram no estresse

Isso não é surpreendente. O rastreamento do estresse em dispositivos vestíveis depende principalmente da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e de sinais fisiológicos semelhantes, que podem aumentar ou diminuir por vários motivos - não apenas pelo estresse. Excitação, cafeína ou até mesmo atividade física leve podem causar as mesmas alterações, o que significa que o dispositivo não pode dizer o que realmente está acontecendo emocionalmente.

No estudo, o relógio de fitness Garmin muitas vezes confundiu excitação com estresse. Enquanto isso, as métricas que dependem mais diretamente de sinais fisiológicos, como o rastreamento do sono, mostraram-se mais precisas. É mais fácil medir o sono usando padrões de movimento e frequência cardíaca do que interpretar estados mentais complexos.

Portanto, se você está pensando em comprar um dispositivo para controlar o estresse, seja realistas quanto ao que ele pode fazer. Os wearables são ótimos para entender o estresse relacionado ao exercício ou para monitorar como uma noite mal dormida pode afetar seu corpo.

Mas quando se trata de estado mental, você terá uma visão mais clara se o dispositivo também permitir a entrada manual de informações sobre o seu dia. Combinar essas percepções pessoais com dados físicos é a melhor maneira de encontrar sua verdadeira linha de base de estresse e decidir como agir em relação a ela.

Como disse Fried: "As descobertas levantam questões importantes sobre o que os dados vestíveis podem ou não nos dizer sobre estados mentais. Tenha cuidado e não viva em função de seu smartwatch".

De acordo com meus próprios testes, muitos dispositivos agora vêm com ferramentas de "gerenciamento de estresse", mas é melhor vê-las como recursos de relaxamento guiado, como exercícios de respiração e meditações, em vez de um registro da sua saúde mental. Essa pesquisa é um bom lembrete: os dados dos dispositivos são úteis, mas não são a verdade absoluta. Eles funcionam melhor quando interpretados em conjunto com o que você realmente sente e com o que está acontecendo em sua vida.

Por fim, embora o Garmin Vivosmart 4 tenha sido o dispositivo usado neste estudo, as descobertas não são exclusivas dele. Atualmente, a maioria dos dispositivos vestíveis se baseia nas mesmas medições fisiológicas para monitorar o estresse e, mesmo com modelos mais novos, o hardware não avançou o suficiente para interpretar de forma confiável estados mentais complexos.