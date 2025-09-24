Snapdragon 8 Elite Gen 5 Promete Ser o Chip Móvel Mais Potente
Com o fim dos principais lançamentos de celulares para 2025, é hora de ver o que o próximo ano tem a oferecer. A Qualcomm acaba de apresentar seu processador móvel top de linha para 2026 durante sua apresentação no Snapdragon Summit: espera-se que o Snapdragon 8 Elite Gen 5 equipe os celulares topo de linha do próximo ano, e a empresa até afirma que ele é o "processador móvel mais rápido do mundo". Mas com base no que eles podem dizer isso?
Com a MediaTek programando o lançamento de seu chip topo de linha 2026 logo antes do Snapdragon Summit, agora sabemos os detalhes dos dois principais processadores que equiparão os telefones Android mais rápidos no próximo ano - a menos que a Samsung surpreenda com seu esperado Exynos 2600.
Para o Snapdragon 8 Elite Gen 5, a Qualcomm destaca duas melhorias principais: multitarefa com troca de aplicativos mais rápida e sessões de jogo mais longas com melhor eficiência energética. Uma mudança bem-vinda depois de anos em que as empresas começavam cada lançamento falando horas sobre IA e recursos que não estavam realmente prontos para os consumidores...
|Qualcomm
Snapdragon 8 Elite Gen 5
|MediaTek
Dimensity 9500
|Qualcomm
Snapdragon 8 Elite
|Samsung
Exynos 2500
|Google Tensor G5
|MediaTek
Dimensity 9400
|Apple A19 Pro
|Apple A19
|Núcleo principal
|2x Oryon a 4,6 GHz
|1x ARM C1-Ultra a 4,21 GHz
|2x Oryon a 4,32 GHz
|1x Cortex-X925 a 3,3 GHz
|1x Cortex -X4 a 3,78 GHz
|1x Cortex-X925 a 3,62 GHz
|2x Apple a 4,26 GHz
|2x Apple @ 4,26 GHz
|Núcleo de desempenho
|6x Oryon a 3,62 GHz
|3x ARM C1-Premium a 3,5 GHz
|4x Oryon a 3,53 GHz
|2x Cortex-A725 a 2,75 GHz
5x Cortex-A725 a 2,36 GHz
|5x Cortex-A725 a 3,05 GHz
|3x Cortex-X4 a 3,3 GHz
|Núcleo de eficiência
|4x ARM C1-Pro a 2,7 GHz
|2x Cortex-A520 a 1,8 GHz
|2x Cortex-A520 a 2,25 GHz
|4x Cortex-A720 a 2,4 GHz
|4x Apple a 2,60 GHz
|4x Apple @ 2,60 GHz
|RAM
|LPDDR5x-10600
4x 16 bits a 5300 MHz (84,8 GB/s)
|LPDDR5x-10667
4x 16 bits a 5333 MHz (85,4 GB/s)
|LPDDR5x-10600
4x 16 bits a 5300 MHz (84,8 GB/s)
|LPDDR5x
|LPDDR5x
|LPDDR5x-10667
4x 16 bits a 5333 MHz (85,4 GB/s)
|LPDDR5x-9600
4x 16 bits a 4800 MHz
(75,8 GB/s)
|LPDDR5x-8533
4x 16 bits a 4266 MHz
(68,2 GB/s)
|GPU
|Adreno a 1,2 GHz
|12x ARM Mali G1-Ultra a 1,7 GHz
(5271 GFLOPs)
|Adreno 830 a 1,1 GHz
(3379 GFLOPs)
|AMD Radeon RDNA2 a 1 GHz
(4091 GFLOPs)
|PowerVR DXT-48-1536
(1536 GFLOPs)
|12x ARM Immortalis-G925 a 1,6 GHz
(4952 GFLOPs)
|6x GPU da Apple
|5x GPU da Apple
|Modem 5G
|Snapdragon X85
(12,5/3,7 Gbps)
|MediaTek
|Snapdragon X80
(10/3,5 Gbps)
|Exynos
(12,1/3,6 Gbps)
|Exynos 5400i
|MediaTek
(7/3,5 Gbps)
|Snapdragon externo
|Snapdragon externo
|Conectividade
|FastConnect 7900
Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0
UWB
|Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0
|FastConnect 7900
Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0
UWB
|Wi-Fi 7
Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0
|Wi-Fi 7
Bluetooth 5.4
|Apple N1
Wi-Fi 7
Bluetooth 6
Fio
|Apple N1
Wi-Fi 7
Bluetooth 6
Tópico
|Nó do processo
|TSMC N3P
|TSMC N3P
|TSMC N3E
|Samsung 3GAP
|TSMC N3
|TSMC N3E
|TSMC N3P
|TSMC N3P
Nova CPU para melhor desempenho
As afirmações da Qualcomm de melhor desempenho móvel vêm de seu novo núcleo de CPU Oryon de terceira geração. O chip da geração anterior já nos surpreendeu com suas altas velocidades de processamento, mas o Snapdragon 8 Elite Gen 5 leva as frequências ainda mais longe, com seus dois núcleos principais atingindo até 4,6 GHz, enquanto os 6 núcleos restantes da CPU podem atingir 3,62 GHz. O suporte à RAM permanece inalterado, oferecendo LPDDR5x-10600, o que proporciona um bom equilíbrio entre consumo de energia e desempenho.
A empresa estima um aumento de 20% no desempenho, com eficiência energética 35% melhor somente na CPU. Há, é claro, uma nova GPU Adreno, com 23% de desempenho gráfico.
Pelo que parece, a Qualcomm está afirmando ter a "CPU móvel mais rápida" simplesmente com base no fato de que o novo Snapdragon 8 Elite Gen 5 tem um clock mais alto do que seus concorrentes. Tanto a MediaTek quanto a Apple atingem 4,2 GHz em seus recentes chips móveis premium, que têm clock mais baixo até do que o Snapdragon 8 Elite de primeira geração.
Fotos e vídeos melhores
O processador de imagem do Snapdragon 8 Elite Gen 5 apresenta uma melhoria de 4x no alcance dinâmico, prometendo melhores fotografias com pouca luz e cores mais realistas. Para os criadores de conteúdo, a Qualcomm incluiu suporte para o formato Advanced Professional Video (APV), que é mais ou menos a resposta do Android ao codec ProRes da Apple. Na prática, o APV oferece vídeo de melhor qualidade de imagem com melhor suporte para edição no popular programa de vídeo DaVinci Resolve, por exemplo.
A Qualcomm também anunciou uma parceria com os especialistas em vídeo da ArcSoft para integrar recursos de IA ao processamento de vídeo, exclusivamente para o novo Snapdragon. O objetivo é proporcionar melhor reprodução de cores, contraste e sombras, espelhando a evolução da fotografia computacional para gravação de vídeo. Ainda não se sabe se esse novo recurso exigirá um trabalho especial dos fabricantes de telefones ou se será automaticamente integrado a todos os celulares com o Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Snapdragon 5G mais rápido
O modem Snapdragon X85 integrado também foi atualizado, depois de algumas gerações com apenas pequenas atualizações. As conexões de celular no Snapdragon 8 Elite Gen 5 podem atingir até 12,5 Gbps (em comparação com 10 no modelo anterior), e os uploads também receberam uma pequena atualização de 3,5 para 3,7 Gbps. Obviamente, esses números são para uplink/downlink teórico, e os números do mundo real serão muito menores.
O suporte a outros padrões sem fio permanece o mesmo do Snapdragon 8 Elite original, com o núcleo FastConnect 7900 oferecendo Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e Banda Ultra Larga (UWB).
"Em breve"
A Qualcomm anunciou que os telefones equipados com o novo Snapdragon 8 Elite Gen 5 serão "lançados nos próximos dias". A lista de marcas que oferecerão telefones com o novo chip inclui basicamente todos: Asus ROG, Honor, Oppo/OnePlus, Realme, Samsung, Sony, Vivo/Iqoo, Xiaomi/Redmi/Poco e ZTE/Nubia/RedMagic.