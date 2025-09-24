Snapdragon 8 Elite Gen 5 Promete Ser o Chip Móvel Mais Potente

Com o fim dos principais lançamentos de celulares para 2025, é hora de ver o que o próximo ano tem a oferecer. A Qualcomm acaba de apresentar seu processador móvel top de linha para 2026 durante sua apresentação no Snapdragon Summit: espera-se que o Snapdragon 8 Elite Gen 5 equipe os celulares topo de linha do próximo ano, e a empresa até afirma que ele é o "processador móvel mais rápido do mundo". Mas com base no que eles podem dizer isso?

Com a MediaTek programando o lançamento de seu chip topo de linha 2026 logo antes do Snapdragon Summit, agora sabemos os detalhes dos dois principais processadores que equiparão os telefones Android mais rápidos no próximo ano - a menos que a Samsung surpreenda com seu esperado Exynos 2600.

Para o Snapdragon 8 Elite Gen 5, a Qualcomm destaca duas melhorias principais: multitarefa com troca de aplicativos mais rápida e sessões de jogo mais longas com melhor eficiência energética. Uma mudança bem-vinda depois de anos em que as empresas começavam cada lançamento falando horas sobre IA e recursos que não estavam realmente prontos para os consumidores...

  Qualcomm
Snapdragon 8 Elite Gen 5		 MediaTek
Dimensity 9500		 Qualcomm
Snapdragon 8 Elite		 Samsung
Exynos 2500		 Google Tensor G5 MediaTek
Dimensity 9400		 Apple A19 Pro Apple A19
Núcleo principal 2x Oryon a 4,6 GHz 1x ARM C1-Ultra a 4,21 GHz 2x Oryon a 4,32 GHz 1x Cortex-X925 a 3,3 GHz 1x Cortex -X4 a 3,78 GHz 1x Cortex-X925 a 3,62 GHz 2x Apple a 4,26 GHz 2x Apple @ 4,26 GHz
Núcleo de desempenho 6x Oryon a 3,62 GHz 3x ARM C1-Premium a 3,5 GHz 4x Oryon a 3,53 GHz 2x Cortex-A725 a 2,75 GHz
5x Cortex-A725 a 2,36 GHz		 5x Cortex-A725 a 3,05 GHz 3x Cortex-X4 a 3,3 GHz    
Núcleo de eficiência   4x ARM C1-Pro a 2,7 GHz   2x Cortex-A520 a 1,8 GHz 2x Cortex-A520 a 2,25 GHz 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz 4x Apple a 2,60 GHz 4x Apple @ 2,60 GHz
RAM LPDDR5x-10600
4x 16 bits a 5300 MHz (84,8 GB/s)		 LPDDR5x-10667
4x 16 bits a 5333 MHz (85,4 GB/s)		 LPDDR5x-10600
4x 16 bits a 5300 MHz (84,8 GB/s)		 LPDDR5x LPDDR5x LPDDR5x-10667
4x 16 bits a 5333 MHz (85,4 GB/s)		 LPDDR5x-9600
4x 16 bits a 4800 MHz
(75,8 GB/s)		 LPDDR5x-8533
4x 16 bits a 4266 MHz
(68,2 GB/s)
GPU Adreno a 1,2 GHz 12x ARM Mali G1-Ultra a 1,7 GHz
(5271 GFLOPs)		 Adreno 830 a 1,1 GHz
(3379 GFLOPs)		 AMD Radeon RDNA2 a 1 GHz
(4091 GFLOPs)		 PowerVR DXT-48-1536
(1536 GFLOPs)		 12x ARM Immortalis-G925 a 1,6 GHz
(4952 GFLOPs)		 6x GPU da Apple 5x GPU da Apple
Modem 5G Snapdragon X85
(12,5/3,7 Gbps)		 MediaTek Snapdragon X80
(10/3,5 Gbps)		 Exynos
(12,1/3,6 Gbps)		 Exynos 5400i MediaTek
(7/3,5 Gbps)		 Snapdragon externo Snapdragon externo
Conectividade FastConnect 7900
Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0
UWB		 Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0		 FastConnect 7900
Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0
UWB		 Wi-Fi 7
Bluetooth 5.4		 Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0		 Wi-Fi 7
Bluetooth 5.4		 Apple N1
Wi-Fi 7
Bluetooth 6
Fio		 Apple N1
Wi-Fi 7
Bluetooth 6
Tópico
Nó do processo TSMC N3P TSMC N3P TSMC N3E Samsung 3GAP TSMC N3 TSMC N3E TSMC N3P TSMC N3P

Nova CPU para melhor desempenho

As afirmações da Qualcomm de melhor desempenho móvel vêm de seu novo núcleo de CPU Oryon de terceira geração. O chip da geração anterior já nos surpreendeu com suas altas velocidades de processamento, mas o Snapdragon 8 Elite Gen 5 leva as frequências ainda mais longe, com seus dois núcleos principais atingindo até 4,6 GHz, enquanto os 6 núcleos restantes da CPU podem atingir 3,62 GHz. O suporte à RAM permanece inalterado, oferecendo LPDDR5x-10600, o que proporciona um bom equilíbrio entre consumo de energia e desempenho.

A empresa estima um aumento de 20% no desempenho, com eficiência energética 35% melhor somente na CPU. Há, é claro, uma nova GPU Adreno, com 23% de desempenho gráfico.

Pelo que parece, a Qualcomm está afirmando ter a "CPU móvel mais rápida" simplesmente com base no fato de que o novo Snapdragon 8 Elite Gen 5 tem um clock mais alto do que seus concorrentes. Tanto a MediaTek quanto a Apple atingem 4,2 GHz em seus recentes chips móveis premium, que têm clock mais baixo até do que o Snapdragon 8 Elite de primeira geração.

Uma mão segurando um smartphone exibindo o logotipo 'Snapdragon 8 Elite Gen 5' contra um fundo colorido.
Espera-se que o novo chip seja usado por todas as principais marcas de celulares. / © Qualcomm

Fotos e vídeos melhores

O processador de imagem do Snapdragon 8 Elite Gen 5 apresenta uma melhoria de 4x no alcance dinâmico, prometendo melhores fotografias com pouca luz e cores mais realistas. Para os criadores de conteúdo, a Qualcomm incluiu suporte para o formato Advanced Professional Video (APV), que é mais ou menos a resposta do Android ao codec ProRes da Apple. Na prática, o APV oferece vídeo de melhor qualidade de imagem com melhor suporte para edição no popular programa de vídeo DaVinci Resolve, por exemplo.

A Qualcomm também anunciou uma parceria com os especialistas em vídeo da ArcSoft para integrar recursos de IA ao processamento de vídeo, exclusivamente para o novo Snapdragon. O objetivo é proporcionar melhor reprodução de cores, contraste e sombras, espelhando a evolução da fotografia computacional para gravação de vídeo. Ainda não se sabe se esse novo recurso exigirá um trabalho especial dos fabricantes de telefones ou se será automaticamente integrado a todos os celulares com o Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Snapdragon 5G mais rápido

O modem Snapdragon X85 integrado também foi atualizado, depois de algumas gerações com apenas pequenas atualizações. As conexões de celular no Snapdragon 8 Elite Gen 5 podem atingir até 12,5 Gbps (em comparação com 10 no modelo anterior), e os uploads também receberam uma pequena atualização de 3,5 para 3,7 Gbps. Obviamente, esses números são para uplink/downlink teórico, e os números do mundo real serão muito menores.

O suporte a outros padrões sem fio permanece o mesmo do Snapdragon 8 Elite original, com o núcleo FastConnect 7900 oferecendo Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e Banda Ultra Larga (UWB).

"Em breve"

A Qualcomm anunciou que os telefones equipados com o novo Snapdragon 8 Elite Gen 5 serão "lançados nos próximos dias". A lista de marcas que oferecerão telefones com o novo chip inclui basicamente todos: Asus ROG, Honor, Oppo/OnePlus, Realme, Samsung, Sony, Vivo/Iqoo, Xiaomi/Redmi/Poco e ZTE/Nubia/RedMagic.

