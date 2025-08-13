Sony Está Prestes a Aposentar um de Seus Consoles Mais Clássicos

Você ainda tem um PlayStation 3 em casa? Se sim, você ainda joga nele? Seja qual for a sua resposta a essas perguntas, quase todo mundo já entrou em contato com o console em algum momento da vida. E com grandes jogos como The Last of Us e Red Dead Redemption sendo lançados para o console, não é de se admirar que os jogadores tenham um carinho especial por ele. Na semana passada, a loja digital do console foi fechada por vários dias sem explicação da Sony, fazendo com que os jogadores temessem o pior.

O fim do PS3, PSP e PS Vita?

Em 2021, a Sony anunciou que em breve fecharia as lojas digitais de três de seus consoles mais populares. Isso incluía o PlayStation 3, o PSP e o PS Vita. O fechamento iminente foi evitado somente após uma intensa reação dos jogadores. Portanto, quando a loja do PS3 ficou inacessível por quatro dias na semana passada, muitos jogadores presumiram que a Sony finalmente cumpriu seu plano.

No entanto, em uma reviravolta inesperada, a loja digital do console voltou a ficar on-line. No entanto, isso não significa que os jogadores não estejam mais preocupados. É seguro dizer que as lojas do console terão que ser fechadas. Isso se deve principalmente ao custo de manter os servidores on-line, que a Sony provavelmente não vai querer cobrir indefinidamente. Embora a loja e seus muitos jogos estejam seguros por enquanto, esse pode não ser o caso permanentemente.

Por que isso é tão importante?

Se você não é um jogador retrô, talvez não perceba imediatamente por que o fechamento de um console de quase 20 anos é tão importante para alguns. E, embora a nostalgia certamente desempenhe um papel importante no desejo de manter o console vivo, há também outros motivos. Um deles é o fato de que o fechamento da loja essencialmente tornaria muitos jogos perdidos no tempo.

Alguns jogos foram lançados apenas digitalmente, enquanto outros podem não ter vendido muitas cópias físicas, o que torna essas cópias raras e caras. Para muitos jogadores, preservar os videogames é como preservar uma obra de arte. Afinal de contas, cada jogo é o resultado de muitas horas de trabalho intenso e processos criativos. Perder esses jogos para sempre seria, de fato, uma grande perda.

Além disso, o PlayStation 3 é conhecido por ser um console particularmente desafiador para conversões ou emulação. Portanto, se a loja fechasse permanentemente, a maioria dos jogadores teria que comprar rapidamente os jogos que quisessem manter e preservar, o que é uma tarefa cara.

No passado, a Nintendo foi alvo de críticas por fechar sua Nintendo eShop. Muitos jogos digitais foram perdidos no processo e, como a Nintendo mantém uma forte postura anti-emulação, alguns provavelmente serão perdidos para sempre. Os jogadores só podem esperar que, quando chegar a hora de fechar a loja do PS3, a Sony trate do assunto com mais elegância.

Você acha que os fabricantes de console têm o dever de preservar os videogames de alguma forma? A preservação e a distribuição de jogos devem ser permitidas quando as lojas oficiais deixarem de existir?