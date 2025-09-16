O Spotify tem se ocupado com o aprimoramento de seu serviço de streaming ultimamente. Após o lançamento do áudio sem perdas para os assinantes Premium, a empresa agora está lançando novas vantagens destinadas aos usuários do plano gratuito. A última atualização elimina a restrição de reprodução somente aleatória, permitindo que os ouvintes reproduzam qualquer música que desejarem, incluindo faixas encontradas por meio de pesquisa ou listas de reprodução compartilhadas.

Anteriormente, os usuários do plano suportado por anúncios ficavam presos à reprodução somente aleatória, o que significa que não podiam escolher músicas ou podcasts específicos diretamente de álbuns ou listas de reprodução. A reprodução aleatória também era limitada a apenas seis pulos por hora. Agora, o Spotify está removendo essas limitações e aproximando a experiência móvel do que está disponível no desktop. Bem, quase isso.

Não perca: Transfira suas playlists do Spotify para o Apple Music

Reproduza qualquer música ou pule-a sem pagar ao Spotify

De acordo com o Spotify, os ouvintes que não pagam agora podem reproduzir ou pular qualquer música que encontrarem no aplicativo, seja em uma lista de reprodução ou nos resultados da pesquisa. Essa vantagem também se aplica a faixas compartilhadas: se um amigo ou membro da família enviar uma música para você, você poderá tocar para reproduzi-la, algo que não era possível antes.

Isso marca uma grande mudança no nível gratuito do Spotify. Isso dá à plataforma uma vantagem competitiva sobre rivais como o YouTube Music e o Pandora, que oferecem streaming gratuito, mas com mais limitações e anúncios frequentes. Até mesmo a Apple Music, que oferece apenas pequenas prévias sem uma verdadeira camada gratuita, pode sentir a pressão.

Com o novo recurso freemium, os ouvintes podem reproduzir qualquer música ou podcast diretamente de uma lista de reprodução ou pesquisa. / © Spotify

Além disso, essa mudança pode atrair mais usuários gratuitos, já que eles já são o maior segmento da base de usuários do Spotify. Isso também pode convertê-los em assinantes pagantes com mais facilidade.

Os anúncios ainda fazem parte da experiência gratuita

Apesar da atualização, algumas restrições permanecem. Em uma declaração à CNET, o Spotify confirmou que a reprodução apenas aleatória será retomada quando o "tempo diário sob demanda" de um usuário acabar, embora a empresa não tenha especificado quanto tempo dura essa janela. E sim, as interrupções de anúncios ainda fazem parte da experiência gratuita.

Portanto, embora não esteja no mesmo nível da versão para desktop, que permite a reprodução completa e o salto apenas com anúncios no meio. No entanto, essa atualização é um grande passo para trazer recursos semelhantes aos premium para os usuários gratuitos.

No início deste mês, o Spotify também lançou seu tão aguardado recurso de áudio sem perdas. Os assinantes Premium agora podem transmitir quase todo o catálogo no formato FLAC de 24 bits e 44,1 kHz por meio de conexões com fio.

Oferta de afiliados Apple AirPods 4

Você já usou o Spotify antes? Esses novos recursos freemium são suficientes para trazê-lo de volta?