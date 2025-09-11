Se o Som do Spotify Está Diferente Esse é o Motivo

Spotify
Jade Bryan
Se há um recurso para o qual o Spotify tem soltado teasers há anos, mas que continua adiando, é o streaming de áudio sem perdas (lossless). Quase cinco anos depois de anunciá-lo pela primeira vez, o gigante do streaming está finalmente lançando-o nos principais países a partir de hoje. E sim, desta vez é real. Melhor ainda, o áudio de alta resolução está incluído no nível Premium, sem custo adicional.

Em uma postagem no blog, o Spotify considerou esse um dos recursos mais esperados da plataforma. Honestamente, é difícil imaginar algo mais esperado. A empresa prometeu isso por anos, apenas para manter os fãs esperando. Certo, Spotify? Ainda assim, é um grande alívio para milhões de ouvintes que estavam esperando por esse momento.

Áudio sem perdas sem custo adicional para assinantes Premium

Apesar do longo atraso, há boas notícias. O áudio atualizado do Spotify faz parte do plano Premium existente, o que significa que os assinantes atuais não precisarão pagar mais. Por exemplo, o plano Premium Individual no Brasil custa R$ 23,90 por mês. Relatórios anteriores sugeriam que o Spotify poderia lançar esse recurso como um complemento pago chamado Music Pro, mas esse não foi o caso.

Streaming de alta qualidade em todo o catálogo

As transmissões de áudio atualizadas do Spotify estão no formato FLAC de 24 bits e 44,1 kHz, que normalmente têm qualidade superior à do CD. De acordo com a empresa, quase todas as faixas de seu catálogo serão compatíveis com esse formato.

Para obter melhores resultados, o Spotify recomenda o uso de fones de ouvido com fio via Wi-Fi ou streaming por meio de dispositivos com Spotify Connect, como alto-falantes e TVs da Sony, Samsung, Bose e Sennheiser. O suporte para dispositivos Amazon e Sonos está previsto para outubro.

O Bluetooth ainda tem limitações de largura de banda, portanto, o áudio sem perdas pode ser compactado quando transmitido sem fio. O recurso está disponível em smartphones, tablets, desktops e laptops.

Como o áudio sem perdas usa mais dados móveis e armazenamento, o Spotify está mantendo sua configuração de qualidade de áudio existente (Baixa, Normal, Alta e Muito Alta) e adicionando a opção Sem Perdas como uma nova opção. Os usuários podem escolher sua qualidade preferida para Wi-Fi, celular e downloads.

Interface do aplicativo Spotify mostrando o perfil e as configurações para opções de qualidade de áudio.
Você precisa ativar o áudio sem perdas em cada um de seus dispositivos. / © Spotify

Como habilitar o áudio sem perdas

Mesmo que o Spotify lossless esteja disponível em seu dispositivo, ele não está configurado por padrão, portanto, você precisará ativá-lo manualmente. Siga as etapas abaixo:

  1. Abra o aplicativo Spotify e toque no ícone do seu perfil (no canto superior esquerdo).
  2. Vá para Configurações e privacidade.
  3. Escolha Qualidade da mídia.
  4. Selecione Lossless nas configurações de Wi-Fi, celular ou download.

Lembre-se de que você precisará ativar o lossless manualmente em cada dispositivo. Um indicador "Lossless" aparecerá na visualização Now Playing ou Connect Picker quando estiver ativo.

O Spotify diz que o recurso já está disponível para assinantes Premium nos EUA, Reino Unido, Alemanha, Japão, Austrália, Dinamarca, Holanda e Suécia, com mais de 50 países aderindo ao lançamento no próximo mês.

Pensando em fazer o upgrade para a versão Premium só por causa da melhoria do áudio? Ou prefere algum outro serviço de streaming de música?

Fonte: Spotify

