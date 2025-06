No passado, a Apple já fez questão de afirmar que grava seus eventos próprios, como palestras, usando apenas um iPhone. O uso de smartphones em grandes produções de Hollywood também não é novidade. Mas para o novo filme sobre Fórmula 1, a empresa teve que encarar um desafio diferente. Segundo a revista Wired, algumas soluções precisaram ser criadas do zero, principalmente para essa produção. Agora, você também pode aproveitar diretamente tudo o que foi desenvolvido nesse processo e usar esses recursos no seu próprio iPhone.

Novos recursos de câmera chegam ao iPhone

Para as filmagens, foi usada uma versão modificada do iOS como sistema da câmera, e a Apple precisou desenvolver algumas funcionalidades novas para conseguir o resultado desejado. Duas das principais foram a gravação de vídeos em ProRes Log e o suporte ao Academy Colour Encoding System (ACES). Esses dois recursos acabaram sendo incorporados ao iPhone e estão disponíveis nos modelos iPhone 15 Pro e Pro Max. Com isso, você ganha muito mais liberdade na hora de editar seus vídeos.

Uma função inédita é o controle remoto das gravações. Como os módulos de câmera dos carros de Fórmula 1 não transmitem dados sem fio, a Apple criou um aplicativo próprio para iPad. O tablet permite iniciar e parar as gravações, além de dar acesso a diversas configurações técnicas. É possível ajustar, por exemplo, a taxa de quadros, o balanço de branco e outros parâmetros, tudo controlado por um cabo USB-C.

Por que tanto esforço?

O diretor Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) e o diretor de fotografia Claudio Miranda (O Curioso Caso de Benjamin Button) queriam capturar imagens reais da perspectiva do piloto. Isso tornava inviável o uso de câmeras comuns dentro de um carro de Fórmula 1. Para registrar essas cenas com realismo, os engenheiros da Apple decidiram desenvolver uma câmera própria baseada no iPhone.

Essa tecnologia foi adaptada para caber no compartimento que já existe na lateral dos carros de Fórmula 1, usado normalmente para transmissões ao vivo. Só que a qualidade das câmeras usadas na TV não era suficiente para um filme de cinema, o que reforçou a escolha por uma versão modificada do iPhone.

O módulo criado tem um visual completamente diferente de um iPhone tradicional. Durante o desenvolvimento, a Apple também teve que considerar o peso do equipamento. O dispositivo final tem o mesmo peso do módulo de transmissão já usado nos carros, mas as semelhanças param por aí. Por dentro, ele é equipado com um chip da linha A da Apple (provavelmente o A17 Pro) e usa a câmera de 48 MP do iPhone 15 Pro. Essa versão personalizada foi usada em corridas oficiais de Fórmula 1 durante os anos de 2023 e 2024.

O filme F1, estrelado por Brad Pitt, Kerry Condon e Javier Bardem, chegou aos cinemas brasileiros no dia 26 de junho de 2025.