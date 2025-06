Prepare-se para um fim de semana cheio de novidades, porque voltamos com uma seleção imperdível da App Store e do Google Play! Nesta semana, escolhemos a dedo cinco títulos incríveis que avaliamos com bastante cuidado para quem usa Android ou iOS. Nossa lista traz uma variedade de estilos, com opções que vão de jogos viciantes até ferramentas de produtividade que fazem a diferença no dia a dia.

Rememento - White Shadow (Android e iOS)

Rememento: White Shadow chega com a proposta de um RPG por turnos, apostando em um sistema de combate estratégico e uma história envolvente. Ainda assim, sinto que o jogo tem bastante espaço para melhorias, principalmente porque a parte de exploração deixa a desejar, e muitos jogadores têm relatado problemas técnicos neste quesito.

A experiência gira em torno de um mundo semiaberto, com foco nas batalhas por turnos. Para minha surpresa, o combate vai além do básico por exigir uma estratégia de verdade, já que a mecânica baseada em MP pede um bom gerenciamento de energia e tempo para usar as habilidades. Visualmente, o jogo impressiona, não há como negar. Os gráficos criados com a Unreal Engine são lindos, com efeitos marcantes e animações de personagens muito bem feitas.

Os controles funcionam bem e não exigem muita precisão de quem está jogando, o que ajuda bastante. Por outro lado, o design de mundo aberto pode parecer inacabado e meio vazio, com poucos inimigos pelo caminho e cenários que acabam se repetindo. A jogabilidade também é interrompida de vez em quando por quebra-cabeças que só podem ser resolvidos com habilidades elementares específicas, e isso pode ser um pouco chato.

Inclusive, é bom já ir preparando o bolso: o sistema de gacha do Rememento tem taxa de drop de apenas 2% para personagens 5 estrelas. Apesar de ser mais alta que a de alguns concorrentes, não existe um sistema de piedade garantido, o que deve frustrar boa parte dos jogadores. Por outro lado, o game é bem generoso no começo, talvez para fisgar quem está testando pela primeira vez.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,89 a R$ 599,90) / Conta necessária: Sim

No geral, diria que Rememento: White Shadow apresenta um sistema de combate interessante e personagens com designs marcantes, com potencial para oferecer uma experiência de RPG viciante. É uma pena que os problemas técnicos, a exploração pouco inspiradora e as falhas na localização possam acabar afastando parte do público.

Baixe Rememento - White Shadow no Google Play e na App Store.

Anxiety & Panic Relief: Calmer (Android e iOS)

Depois de voltar das minhas férias na praia, estou de volta à correria da vida na cidade. Já sinto falta de ver um pôr-do-sol tranquilo, sem nenhuma preocupação. Pensando nisso, acabei encontrando um aplicativo chamado Anxiety & Panic Relief: Calmer, que promete ajudar a controlar crises de ansiedade por meio de técnicas baseadas em evidências. Não custa tentar, não é mesmo?

A interface do aplicativo me agradou bastante: ela é simples, mas sem ser bagunçada, do jeito que precisa ser. Afinal, ninguém quer sentir ainda mais ansiedade só por não saber onde clicar. Os principais recursos do app incluem exercícios de respiração guiada para ajudar a relaxar, e todos bem explicados e fáceis de acompanhar.

Um destaque importante nesta dica é o modo SOS de emergência. O botão "Modo Pânico" oferece orientações imediatas com exercícios de estabilização para momentos de crise. Esse recurso faz toda a diferença, principalmente para quem precisa de ajuda rápida e prática.

No geral, o visual minimalista com uma interface limpa e suave torna a navegação muito agradável. A integração de tarefas diárias e lembretes traz sugestões personalizadas que incentivam uma prática constante, algo extremamente essencial para lidar com a ansiedade da rotina diária. E se eu quiser ouvir sons relaxantes ou afirmações positivas, o aplicativo também oferece essas opções!

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 49,90 - R$ 279,90) / Conta necessária: Não

Se você já testou muitas outras alternativas para relaxar, talvez esta seja a opção certa! / © nextpit

Quem procura análises mais detalhadas ou opções de personalização mais avançadas pode achar os recursos do aplicativo um pouco limitados, e talvez sinta a necessidade de assinar um plano mensal ou anual. Mesmo assim, o foco na simplicidade e no apoio imediato acabou sendo uma experiência positiva para mim. Já estou pensando em planejar as próximas férias...

Faça o download do Anxiety & Panic Relief: Calmer no Google Play e na App Store.

Agitar para Ativar a Lanterna (somente Android)

As câmeras dos smartphones já evoluíram bastante. Antes, não existia flash, e tirar fotos em ambientes com pouca luz era praticamente impossível. Com o tempo e o avanço da tecnologia, no entanto, as câmeras com flash começaram a se popularizar, e por um bom motivo. O flash virou até um recurso comum em shows e festas, onde as pessoas seguram seus celulares com essas luzes ligadas para criar um efeito parecido com velas ou isqueiros acesos. Mas ativar o flash no smartphone pode não ser algo tão rápido assim, então por que não usar um aplicativo que torne isso mais fácil?

O Agitar para Ativar a Lanterna faz exatamente isso, como o nome já sugere. Basta agitar o celular e o flash é acionado. Para desligar, é só balançar o aparelho novamente. A ideia é simples e a interface do aplicativo é básica, mas cumpre bem o seu papel. Você também pode usar o modo escuro para combinar melhor com o visual do seu smartphone.

Como cada pessoa tem uma forma diferente de balançar o aparelho, então o Agitar para Ativar a Lanterna permite ajustar a sensibilidade do movimento, evitando que o flash seja acendido por acidente. A sensibilidade pode ser ajustada em poucos passos, o que ajuda a encontrar o nível ideal para cada caso.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Precisa ligar a lanterna? Simples, basta chacoalhar seu smartphone! / © nextpit

Esse é um dos jeitos mais simples e práticos de acender a lanterna que já usei. Testei em alguns dos meus smartphones, inclusive em um antigo OnePlus Nord, e o app funcionou sem problemas. Então, se você está procurando um aplicativo fácil e rápido para acessar a lanterna, o Agitar para Ativar a Lanterna é uma escolha certeira!

Faça o download do Agitar para Ativar a Lanterna no Google Play.

CalCountAI: Controle de calorias (Android e iOS)

Aqui estamos de novo, usando a IA para tornar a vida um pouco melhor e mais prática. Este aplicativo é bem simples de usar e navegar, desenvolvido para facilitar o controle das calorias. Ele usa inteligência artificial para estimar o valor nutricional das refeições com base nas fotos que você tira com a câmera do seu próprio celular.

No momento, não estou muito satisfeito com meu corpo e, apesar de tentar correr com regularidade, a pressão do dia a dia acaba me fazendo perder o foco nas metas de condicionamento físico. Com esse aplicativo, ao menos consigo controlar a quantidade de calorias que consumo. Basta inserir alguns dados básicos sobre mim, minhas metas e tirar fotos do que eu como. Com base nesses dados, o app tenta identificar os alimentos e calcular as calorias e os macronutrientes de cada refeição.

O aplicativo também oferece uma análise rápida de proteínas, carboidratos e gorduras dos alimentos, te ajudando a fazer escolhas alimentares mais conscientes. Às vezes, dependendo da apresentação dos pratos, principalmente os mais elaborados, o app pode errar na identificação, mas você pode corrigir os valores para garantir uma contagem mais precisa.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 69,90 - R$ 454,99) / Conta necessária: Sim

Faça o monitoramento da sua ingestão de calorias com este aplicativo. / © nextpit

Saber quantas calorias ainda posso consumir durante o dia é uma grande ajuda. Poder revisar refeições anteriores e acompanhar meu progresso ao longo do tempo, sem dúvidas, vai contribuir para alcançar minha meta de condicionamento físico. Vejo esse aplicativo como uma ferramenta complementar, e, a longo prazo, prefiro contar com a orientação do meu médico para um acompanhamento mais personalizado e seguro.

Faça o download do CalCountAI: Calorie Tracking no Google Play e na App Store.

WorryBugs (somente Android)

Você é uma pessoa que se preocupa muito? Sei que eu tenho minha cota. Com tanta coisa acontecendo ao meu redor, percebi faz tempo que não posso controlar tudo, mas isso ainda me incomoda. Foi aí que conheci o WorryBugs, um aplicativo criado para oferecer um espaço acolhedor e tranquilo para lidarmos com nossas ansiedades e preocupações.

Basicamente, eu escrevo minhas preocupações, que aparecem na aba “Atual”, e cada uma recebe um nome e uma breve descrição. Achei bem libertador poder dar um nome a uma preocupação e, aos poucos, organizar meus pensamentos e sentimentos sobre ela.

Depois de algum tempo refletindo sobre essa preocupação, o que pode durar minutos, semanas ou até meses, é possível voltar nela e marcar se ela ainda continua sendo uma questão preocupante. Então, posso adicionar detalhes de como consegui superar aquilo, e esse bug vai para a aba “Passado”. Gosto de como o aplicativo permite que eu continue interagindo com esses bugs, adicionando atualizações, registrando novos pensamentos ou só o revisitando quando quiser.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Use este aplicativo para afastar as suas preocupações e ter uma mente mais tranquila. / © nextpit

Descobri que o WorryBugs é um aplicativo diferente, com uma proposta delicada para lidar com a ansiedade. Ele me permite dar forma às minhas preocupações e interagir com elas dentro de um espaço digital que considero acolhedor. O app parece ser uma ferramenta promissora para quem está em busca de uma nova forma de enfrentar a ansiedade e, para minha sorte, ele funcionou bem o tempo todo em que usei.

Baixe o WorrryBugs no Google Play.

O tempo passa rápido quando estamos nos divertindo, e logo chegamos ao fim da lista com os 5 aplicativos mais recomendados desta semana! Conte-nos abaixo o que achou da dicas da vez e fique de olho na próxima edição.