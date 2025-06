Se nenhuma dessas opções te empolgar logo de início, talvez você se surpreenda com uma série de aplicativos premium que estão disponíveis de graça por tempo limitado, conferindo nossa seção com os principais aplicativos gratuitos da semana, atualizada a cada quinze dias!

Mutazione (Android e iOS)

Antes de tudo, um aviso: Mutazione foi lançado originalmente em 2019 como um jogo narrativo de drama sobrenatural, tudo isso dentro de uma aventura no estilo "point-and-click" com visual em 2,5D. A principal diferença, agora, é que ele chegou aos celulares, o que facilita jogar quando e de onde quiser.

Nele, você assume o papel de Kai, um adolescente que chega à comunidade mutante da ilha de Mutazione para cuidar do avô doente. Ao longo do caminho, você vai se deparar com um drama interpessoal profundo e quebra-cabeças ligados ao cultivo de jardins. O estilo de arte desenhado à mão traz um toque nostálgico ao título, e cria uma atmosfera íntima, como se fosse um livro ilustrado.

A trilha sonora também combina bem com o clima do jogo: é calma, com influência tribal e ambientação relaxante. A história é o ponto central, e o progresso acontece por meio de diálogos e interações com os personagens. Não há perigo de falhar em nada, o que torna a experiência perfeita para um fim de semana tranquilo, sem pressão para competir ou alcançar metas.

Preço: R$ 49,99 (Android) - R$ 59,90 (iOS) / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

O que eu achei de Mutazione? É uma aventura emocional e contemplativa com um toque sobrenatural. Também há momentos muito humanos que mexem com quem está jogando. Então, se você gosta de histórias bem contadas e prefere aproveitar os jogos no seu tempo, conversando com personagens e explorando tudo o que ele tem a oferecer com calma, esse título é uma ótima adição à sua coleção de games!

Faça o download de Mutazione no Google Play e na App Store.

Final Outpost: Definitive (Android e iOS)

Final Outpost: Definitive é um jogo de estratégia e construção de bases em que você assume o comando de uma pequena colônia em um mundo pós-apocalíptico. A ideia parece empolgante até você perceber que esse mundo está tomado por zumbis. Sua missão é manter todos vivos, designando tarefas, criando armas, gerenciando recursos e reforçando as defesas.

Parece até uma versão mais leve de The Walking Dead. Os recursos são sempre limitados, então é muito importante escolher bem as atividades de cada um: agricultores, caçadores, guardas e assim por diante. Gosto do fato de poder construir prédios que me ajudam a produzir armas, ferramentas e itens de defesa.

Ao mesmo tempo, é preciso lidar com todo tipo de ameaça, como zumbis, secas, frio, tempestades e até fome. Nada é fácil aqui, então o segredo é encontrar o equilíbrio para garantir a sobrevivência. O bom é que os moradores podem evoluir com o tempo, graças a árvores de habilidades que ajudam a deixá-los mais eficientes.

Preço: R$ 28,99 (Android) - R$ 24,90 (iOS) / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

No geral, gostei bastante da profundidade estratégica do jogo. Existe um bom equilíbrio entre coleta de recursos, atribuição de funções e planejamento, o que deixa a jogabilidade bastante envolvente. A melhor parte é que você não precisa gastar com nada dentro do jogo para progredir.

Baixe o Final Outpost: Definitive no Google Play e na App Store.

Raindrop.io (somente Android)

Sabe aqueles momentos em que você queria ter tempo de sobra para ler tudo o que encontra na internet, mas a vida chama para seus afazeres do dia a dia? O Raindrop.io é um gerenciador de favoritos multiplataforma que ajuda justamente nessa questão. Você pode salvar e organizar artigos, vídeos, receitas, imagens e muito mais.

A interface é simples e fácil de usar. Nela, é possível criar coleções (ou pastas), adicionar etiquetas, fazer buscas, colaborar com outras pessoas e sincronizar tudo entre Android, iOS, web e desktop. Você pode também salvar links, páginas da web, vídeos, PDFs e imagens, seja pelo navegador embutido ou pelo menu de compartilhamento do Android.

Ainda que o app permita personalizar ícones e capas das coleções, em alguns momentos tive dificuldade para editar tags ou adicionar descrições. Talvez futuras atualizações melhorem esses pequenos problemas. Ainda assim, ele é uma ótima ferramenta para organizar tudo o que você quer guardar.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 11 - R$ 129,90) / Conta necessária: Sim

Quer manter o controle das coisas que quer ler mais tarde? Este aplicativo dá conta do recado! / © nextpit

Resumindo minha opinião, achei o Raindrop.io uma ferramenta bastante prática e bonita, com um excelente suporte entre dispositivos. Gosto do leitor embutido e da sincronização entre dispositivos, mas sinto falta de um modo offline e de uma função de organização orientada por IA.

Faça o download do Raindrop.io no Google Play.

status - sims but social media (Android e iOS)

Já imaginou transformar as redes sociais em um jogo? É isso que o aplicativo status propõe: uma simulação social com IA que mistura criação de personagem com interações no estilo redes sociais. Você cria um avatar baseado em fandoms ou personas originais e interage com personagens controlados pela IA por meio de postagens e eventos. O objetivo? Criar laços, ganhar influência e enfrentar cancelamentos ou fama sem sair da zona de conforto emocional.

Logo de início, foi divertido deixar a IA me ver como uma diva. As respostas dos personagens eram sempre dinâmicas, me lembrando um pouco The Sims. Imagine seu Sim usando um smartphone dentro do jogo e você terá uma ideia do clima do game.

As interações são limitadas por um medidor de energia diário. Quando ele acaba, basta esperar ou pagar para continuar. É uma mecânica feita para testar sua paciência, mas eu consegui resistir.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 5,49 - R$ 599,90) / Conta necessária: Sim

Viva uma vida diferente em um universo alternativo neste jogo. / © nextpit

Gosto bastante da ideia do game. É um jogo diferente, que reinventa o conceito de rede social com personagens de IA parecidos com os que aparecem no Twitter/X. Funciona bem no celular, mas acho que a experiência poderia ser ainda melhor se a interface fosse mais refinada.

Baixe status - sims but social media no Google Play e na App Store.

Eatwise AI: Contar Calorias (Android e iOS)

Como anda sua luta contra o inchaço este ano? Estamos quase na metade do calendário e é hora de avaliar se a cintura está acompanhando o seu esforço com a alimentação saudável e os treinos. Para isso, experimentei o Eatwise AI, um app para controle de calorias e macros.

A interface é direta e facilita a definição de metas nutricionais personalizadas. O registro das refeições pode ser feito por texto, leitura de código de barras ou reconhecimento de fotos. Tudo isso é armazenado com gráficos perspicazes e análises nutricionais que ajudam a acompanhar o progresso.

Nem tudo é perfeito e há uma ressalva aqui: às vezes, o app calcula errado os nutrientes de certos alimentos ou não os reconhece, mas no geral funciona bem, principalmente para quem está começando.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 24,90 a R$ 299,90) / Conta necessária: Não

No fim, tudo depende do que você busca. Se valoriza uma interface bonita, registro prático e uma visão clara do progresso, e não se incomoda em pagar mais por isso, o app pode ser uma boa escolha. Caso contrário, talvez seja melhor procurar uma alternativa gratuita com mais precisão e suporte.

Baixe o Eatwise AI: Contar Calorias no Google Play e na App Store.

Com isso, a seleção da semana está completa. Agora, queremos saber: algum desses aplicativos chamou a sua atenção? Conte-nos na caixa de comentários abaixo!