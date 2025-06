Preparamos mais uma seleção especial com cinco aplicativos incríveis disponíveis na App Store e no Google Play. Cada um deles foi testado com bastante cuidado para garantir que você tenha uma experiência de qualidade, seja no seu smartphone Android ou iOS. Nesta edição, você vai encontrar de tudo um pouco: desde jogos envolventes até ferramentas de produtividade que podem facilitar a sua rotina diária.

E se nenhum desses aplicativos chamar sua atenção de imediato, vale a pena explorar também a nossa lista de apps e jogos premium que estão gratuitos por tempo limitado, atualizada duas vezes por semana e que está cheia de pequenas joias escondidas.

Sunset Hills (Android e iOS)

Se você gosta de jogos de aventura com quebra-cabeças, Sunset Hills pode ser um ótimo achado. Seu estilo lembra clássicos como Day of the Tentacle e Mad Max, com um toque de humor parecido com o visto em Superhero League of Hoboken. Aqui, você joga como Nico, um cão que virou escritor e está em uma jornada de trem no pós-guerra. Durante a viagem, o animal reencontra velhos amigos e resolve quebra-cabeças ambientais.

O jogo se destaca pelos personagens 2D desenhados à mão, inseridos em cenários 3D de forma muito harmoniosa. O estilo de arte lembra livros infantis ilustrados. Isso, junto às animações suaves e efeitos sonoros envolventes, cria uma atmosfera mágica. É como se você estivesse dentro de um romance em movimento.

A narrativa tem um ritmo mais lento, mas isso faz parte da proposta. O jogo aborda temas como amizade, memória, superação e os impactos da guerra, de forma muito sensível e reflexiva. Isso dá um charme especial à experiência e pode tocar emocionalmente, dependendo do momento em que você está na vida.

Preço: R$ 44,99 (Android) - Grátis (iOS) / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 59,90 para desbloquear o jogo completo no iOS) / Conta necessária: Não

Não sei você, mas nesta era da inteligência artificial eu passo a valorizar ainda mais as imagens feitas à mão ou desenhadas. Sunset Hills é um dos jogos que me cativam visualmente, com aventuras de quebra-cabeça acolhedoras, cheias de história e visualmente muito bonitas. Gosto dos cenários artesanais e da narrativa que faz pensar, mas o melhor é que não existe pressão para terminar o jogo, então posso aproveitá-lo no meu próprio ritmo.

Faça o download de Sunset Hills no Google Play e na App Store.

Crystal of Atlan (Android e iOS)

Ah, mais um MMORPG para Android e iOS! Conheça Crystal of Atlan, um jogo "mágico-punk" que mistura tecnologia e magia no mesmo universo. Ele é cheio de ação desde o começo, com combates rápidos e ágeis. Quando você consegue executar combos impressionantes, manobras aéreas e esquivas precisas, parece estar em uma dança que não quer que termine nunca.

Outro ponto que vai agradar muita gente é o sistema de classes diversificado. São cinco classes básicas para escolher (Swordsman, Musketeer, Magister, Puppeteer e Fighter), e cada uma delas se ramifica em duas subclasses a partir do nível 15. Isso traz muita profundidade e liberdade para montar seu grupo do jeito que quiser! Claro que isso também aumenta a rejogabilidade.

Com o motor de jogo Unreal 4, os gráficos são impecáveis mesmo em dispositivos móveis. Os efeitos sonoros dos combates são satisfatórios e, apesar das cenas terem uma boa quantidade de dublagem, a maior parte do jogo acontece em silêncio. No geral, os controles são firmes e isso me faz querer voltar sempre para continuar.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 a R$ 499,90) / Conta necessária: Sim

Em poucas palavras, Crystal of Atlan é uma experiência de MMORPG de ação extremamente bem acabada para mobile. Quando se trata de combate, sistema de classes e PvP, tudo funciona muito bem. Porém, preciso dizer que senti que a estrutura limitada de resistência acaba restringindo um pouco uma progressão mais profunda. Além disso, acredito que a história poderia ser um pouco mais consistente.

Baixe Crystal of Atlan no Google Play e na App Store.

byAir (Android e iOS)

Viajar de avião nem sempre é simples, mas, em muitos casos, é a única opção viável. Para quem voa com frequência, uma das maiores preocupações são os atrasos ou remarcações de voos, e a proposta do byAir é justamente aliviar esse tipo de estresse. Esse rastreador de voos gratuito e cheio de recursos oferece atualizações em tempo real, guias de aeroportos, histórico de viagens e muito mais.

Você pode acompanhar os voos ao vivo, recebendo informações atualizadas sobre horários de partida e chegada, portões e terminais, detalhes da rota e até o tempo restante do voo. Claro que, quando estiver no ar, isso pode não fazer tanta diferença, já que é possível ver essas informações diretamente no sistema de entretenimento do avião.

Se estiver indo para um aeroporto desconhecido, os guias aprimorados por IA são um grande diferencial. Eles trazem dicas de outros viajantes sobre as filas de segurança mais rápidas, os melhores lugares para comer e até lounges escondidos. Também é muito útil ter acesso rápido a mapas das comodidades do aeroporto, clima, transporte e informações sobre câmbio.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 19,90 - R$ 199,90) / Conta necessária: Não

Mantenha todos os seus voos em dia com a ajuda deste aplicativo. / © nextpit

Se você viaja com frequência, vale a pena instalar esse aplicativo. As notificações por push, com alertas pontuais sobre mudanças de status, atrasos e atualizações de portão, são sempre bem-vindas. No geral, a interface é fácil de entender e navegar.

Faça o download do byAir no Google Play e na App Store.

Cineswipe (Android e iOS)

Você também ama filmes tanto quanto eu? Então vale a pena conhecer o Cineswipe, um aplicativo gratuito de entretenimento feito para ajudar a descobrir novos conteúdos com uma interface fácil de usar. Sim, você passa mais tempo rolando a tela, mas pelo menos sabe que está valendo a pena nesse caso. Com o app, você pode acompanhar seu progresso do que está sendo assistido, organizar suas coleções, explorar estatísticas e ver clipes detalhados. Ou seja, é perfeito para qualquer fã de cinema.

No geral, achei a interface limpa e fácil de usar, e o estilo de navegação por cartões facilita muito a descoberta de novos títulos. Além disso, o app puxa informações de serviços como Trakt, TMDB, Letterboxd e TV Time, então você consegue gerenciar tudo em um só lugar.

Você também pode marcar episódios de séries e filmes assistidos, manter listas de interesse variadas e receber notificações sobre seu progresso. E para quem adora dados, o painel de estatísticas mostra tudo: desde o tempo médio de exibição até seus gêneros preferidos.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Sim

Se você é fã de cinema, o Cineswipe pode ser uma ótima escolha para acompanhar o que já assistiu e o que ainda quer ver. / © nextpit

Também recebo pequenos trechos de vídeos recomendados com base no meu histórico de visualização e nas minhas preferências, o que facilita na hora de descobrir novos títulos, e tudo isso acontece em um formato de rolagem parecido com o do TikTok. É uma ferramenta bem planejada e cheia de recursos, ideal para quem gosta de filmes e séries e valoriza uma forma de descoberta rápida, personalizada e baseada em dados.

Baixe o Cineswipe no Google Play e na App Store.

Linga: Livros com Traduções (Android e iOS)

Dominar outro idioma sempre foi um sonho, mas até agora a preguiça falou mais alto. Mesmo assim, sempre achei que a leitura é uma das melhores formas de entender bem uma nova língua, além da conversação, claro. Foi aí que conheci o Linga, um aplicativo criado para transformar a leitura em uma ferramenta eficaz no aprendizado de idiomas.

Com ele, posso tocar em qualquer palavra ou frase de textos importados ou da própria biblioteca (nos formatos EPUB, MOBI, PDF e FB2) para ver a tradução instantaneamente. O app me mostra ainda sinônimos, informações gramaticais, exemplos de uso e até a pronúncia. O melhor de tudo é que ele também funciona offline. O aplicativo oferece mais de mil livros selecionados para explorar, mas também posso carregar os meus próprios se eu quiser.

Sei que o número de idiomas ainda é um pouco limitado, mas espero que aumente com o tempo. Por enquanto, ele cobre inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, português, chinês e alguns outros, o que já é suficiente para atender bem a maioria dos usuários. Gosto bastante de poder ouvir o áudio das palavras e frases, ainda mais por saber que as ferramentas de pronúncia também funcionam sem precisar estar conectado.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 14,90 - R$ 309,99) / Conta necessária: Sim

Concluindo, o Linga é um aplicativo de leitura voltado para o aprendizado de idiomas que se destaca pela tradução integrada, pelas ferramentas de vocabulário e por oferecer uma ótima experiência de uso. Eu recomendaria o download para quem já está em um nível intermediário e para leitores que gostam de se aprofundar no idioma por meio da literatura. Para iniciantes, talvez seja mais interessante começar com textos mais simples e fáceis de acompanhar.

Faça o download do Linga: Livros com Traduções no Google Play e na App Store.

Espero que você aproveite o fim de semana com a seleção de aplicativos e jogos recomendados da vez! Se algum deles foi útil para você, conte-nos o que achou da dica nos comentários!