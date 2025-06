Prepare-se para um fim de semana cheio de novidades, pois reunimos uma seleção especial de aplicativos da App Store e do Google Play para você conhecer. Nesta semana, escolhemos a dedo cinco apps incríveis e avaliados com muita atenção para Android e iOS. A lista traz uma variedade de estilos, com opções que vão de jogos envolventes a ferramentas úteis para o uso diário.

Se nenhum desses destaques chamar sua atenção, vale a pena conferir a nossa lista com os aplicativos premium que estão disponíveis de graça por tempo limitado. E se você gosta de descobrir verdadeiras pérolas escondidas, não deixe de visitar nossa outra seção com os aplicativos gratuitos da semana, atualizada a cada quinze dias.

Once Human (Android e iOS)

Vivemos tempos tão desanimadores que imaginar um futuro distópico já parece natural para muitas pessoas. Porém, talvez valha a pena dar uma chance a Once Human, um jogo que mistura exploração, coleta de recursos, construção de bases, criação de itens e combates intensos contra monstros mutantes e chefes globais. Pessoalmente, achei a experiência um pouco cansativa. Como não sou bom em fazer várias coisas ao mesmo tempo, acabo me perdendo entre tantas tarefas e esqueço o que devia fazer em seguida.

No visual, o jogo impressiona. Consigo ver o esforço dos desenvolvedores em criar monstros com designs variados, o que ajuda bastante na imersão. Os inimigos e chefes espalhados pelo mundo têm um visual marcante, que remete ao horror Lovecraftiano, com criaturas misteriosas e únicas que continuam na minha memória até hoje.

Para quem, como eu, não lida muito bem com jogos de estratégia em tempo real, a parte de construção de base é bem acessível. É possível mover estruturas com facilidade, copiar modelos prontos e até usar um modo de construção aérea que ajuda bastante em projetos mais complexos. E o melhor é que não existe aquela mecânica injusta de pagar para vencer. Você só precisa gastar dinheiro se quiser mudar a aparência do seu personagem ou de itens, o que é totalmente opcional.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 5,99 a R$ 609,99) / Conta necessária: Não

Infelizmente, achei a interface um pouco poluída e com botões demais para o meu gosto. Isso acabou deixando a curva de aprendizado mais difícil (pelo menos pra mim) e causou alguns erros de digitação. Talvez a geração mais nova se adapte com facilidade, mas esse não foi o meu caso. Tive dificuldade para entender os controles e, mesmo agora, ainda não estou totalmente familiarizado com eles. Ainda assim, se estiver em busca de uma experiência ambiciosa de survival, crafting e tiro em primeira pessoa, vale a pena dar uma chance!

Baixe Once Human no Google Play e na App Store.

Game of Thrones: Kingsroad (Android e iOS)

Vou ser a primeira pessoa a admitir: nunca li nem assisti nada de Game of Thrones até hoje. Por favor, não me julgue. Pelo menos isso me permite entrar direto em Game of Thrones: Kingsroad sem nenhuma expectativa ou ideia pré-formada. E, convenhamos, isso é um ótimo teste para qualquer franquia. Se mesmo assim eu achar interessante, é um bom sinal. E posso dizer que o jogo oferece uma experiência bastante imersiva, ainda que eu não possa opinar sobre o quanto ele é fiel ao universo original.

Gosto muito das cenas cinematográficas com dublagem, que ajudam a reforçar a atmosfera sombria do jogo. O sistema de combate no estilo RPG segue o padrão de muitos títulos atuais: exige que você combine esquivas, bloqueios, ataques leves e pesados de forma manual. Ele não funciona com você simplesmente apertando os botões sem pensar. Acredite, eu tentei! O ideal é aprender o padrão de ataque de cada inimigo, e com tempo e prática você acaba pegando o ritmo.

No geral, o jogo oferece três classes bem distintas para escolher: Knight, Sellsword e Assassin. Cada uma tem um estilo de jogo único e árvores de habilidades próprias, o que deixa a experiência mais variada e rejogável. Por ser um título de mundo aberto, há muitas missões secundárias para explorar. E como gosto de fazer tudo, acabei levando mais tempo do que imaginava para avançar na campanha. Ainda sinto que estou longe de chegar ao final.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 6 a R$ 619) / Conta necessária: Não

No geral, o jogo acerta em cheio no visual imersivo, na trilha sonora e na profundidade do combate, trazendo elementos de RPG na medida certa para manter os gamers engajados. Talvez, depois de jogar, seja a hora de finalmente ler os livros ou assistir à série de TV, mergulhar mais fundo na história e, quem sabe, conseguir apreciar o jogo de forma ainda mais pessoal.

Baixar Game of Thrones: Kingsroad no Google Play e na App Store.

Nebo (Android e iOS)

A vida de estudante não é nada fácil! Quem é que consegue esquecer aquela época, antes dos notebooks se tornarem comuns? Eu lembro bem de anotar tudo à mão. Não era fácil, principalmente quando o professor falava tão rápido que a minha mão travava de tanto escrever. Felizmente, agora existe um aplicativo que traz essa experiência para a era digital. O Nebo é uma ferramenta poderosa para quem gosta de escrever à mão, ideal para estudantes e qualquer pessoa que adora fazer anotações.

Com uma tecnologia de reconhecimento de escrita que promete ser uma das melhores do mercado, fiquei realmente impressionado logo ao abrir o aplicativo. Ele funciona ainda melhor em dispositivos com suporte para caneta stylus, como o Galaxy Ultra 25, mas se sai muito bem até usando o dedo. E o app não é apenas uma conversão simples de escrita à mão para texto. O Nebo também transforma equações em texto formatado e desenha formas perfeitas a partir dos seus rabiscos.

O que mais me chamou a atenção foi o uso de gestos naturais para editar: riscar para apagar, fazer um laço para selecionar ou mover, e segurar o toque para transformar formas. Tudo isso faz a experiência parecer muito mais orgânica e fácil de usar. O que é ótimo, principalmente quando você está anotando algo correndo e está sem tempo de ficar olhando pra tela o tempo todo.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 11,99 a R$ 99,90) / Conta necessária: Sim

Gosta de fazer anotações? Bem, o Nebo vai te ajudar a digitalizá-las! / © nextpit

Outra coisa que gosto bastante é ver as páginas dos documentos bem organizadas. E quando uso a opção de quadro, ainda tenho a vantagem de contar com uma tela infinita, perfeita para brainstorms e anotações soltas. O recurso de anotação em PDF também é um grande ponto positivo. É possível importar arquivos, escrever sobre eles com uma “caneta”, destacar trechos, navegar pelas páginas com facilidade e depois exportar tudo com as anotações já aplicadas. Funciona muito bem e dá um toque a mais de praticidade. Gostei bastante!

Faça o download do Nebo no Google Play e na App Store.

Fotoo (somente Android)

Não sei você, mas eu tenho uma quantidade enorme de fotos guardadas no meu smartphone e, às vezes, fico me perguntando se vou conseguir lembrar de todas elas no futuro sem precisar navegar pela galeria o tempo todo. O Fotoo, da Bopp Studio, pode ser uma verdadeira solução para isso. Ele funciona como um aplicativo de moldura digital e apresentação de slides que te ajuda a reviver lembranças queridas em qualquer lugar. Ou seja, meu dispositivo Android, seja celular ou tablet, vira uma espécie de visor inteligente de fotos, mostrando imagens salvas no aparelho ou na nuvem por meio de slides personalizados.

Gosto muito do fato de que ele oferece suporte para várias fontes de imagens. É possível conectá-lo facilmente ao Google Fotos, Dropbox, Google Drive, OneDrive, rede local (Samba/SMB) e, claro, à galeria do próprio dispositivo. Como toda boa apresentação de slides, o Fotoo conta com uma série de efeitos visuais e transições, que vão desde "fades" simples até animações com panorâmicas, zooms, ondulações e efeitos mais elaborados.

E o que seria de uma apresentação de fotos sem uma trilha sonora? O app também permite adicionar música de fundo, além de mostrar data, hora e até metadados das imagens. Um recurso que achei extremamente útil é a possibilidade de agendar a reprodução automática das apresentações. Isso torna o Fotoo ideal para funcionar como um porta-retratos digital, sem precisar de qualquer interação constante.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 29,99 a R$49,99) / Conta necessária: Sim

Transforme seu dispositivo com Android em um porta-retratos digital, onde quer que você esteja. / © nextpit

O que mais me agrada é saber que o desenvolvedor deixou claro que nenhum dado é compartilhado com terceiros. Isso me dá uma sensação maior de segurança, ainda mais nos tempos atuais, com tantos casos de vazamentos e fraudes digitais. A interface do aplicativo também é bem simples de usar e fácil de entender. Ao longo do tempo, não percebi nenhum impacto significativo na bateria do meu smartphone, o que é sempre um ponto positivo!

Baixe o Fotoo no Google Play.

Papertag (Android e iOS)

Achei o Papertag uma ideia realmente interessante. Ele é um aplicativo minimalista que funciona como um “marcador de papel digital”, permitindo adicionar conteúdos como texto, links, imagens, áudios e vídeos a anotações feitas à mão ou impressas. É uma proposta criativa, não acha? É tão eficaz e simples de usar que confesso: fiquei um pouco viciado.

O que mais gostei dele é a praticidade. Basta escanear ou digitar um código de 4 dígitos no papel para acessar o conteúdo digital associado. Funciona, basicamente, como um marcador físico que me leva direto ao que preciso. A interface é extremamente limpa e intuitiva. Com um simples deslizar de dedo, posso adicionar ou abrir etiquetas. Mas o grande destaque aqui é como o app consegue unir o mundo analógico ao digital de forma natural.

Fiquei impressionado também com a flexibilidade do sistema. Posso anexar desde notas de texto e URLs até fotos, vídeos, arquivos e gravações de voz. No meu dia a dia de escritório isso já é muito útil, principalmente para lembrar tarefas ou acessar documentos específicos. Mas acredito que estudantes vão achar esse app ainda mais valioso, já que costumam combinar anotações no papel com referências digitais o tempo todo.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

O aplicativo tem planos de incluir a leitura automática de códigos no papel por meio de OCR, então é provável que esse recurso apareça em futuras atualizações. Acho que esse é um daqueles apps que vale a pena ter no celular, mesmo que, por enquanto, dependa da digitação manual dos códigos. Isso pode desanimar quem prefere soluções totalmente automatizadas. Mas, sinceramente, acredito que a vida fica mais interessante com algumas pequenas peculiaridades, em vez de tudo ser 100% conveniente.

No fim das contas, o Papertag é uma ótima ferramenta para quem ainda faz anotações à mão e quer uma forma simples e leve de conectar elas ao mundo digital.

Baixe o Papertag no Google Play e na App Store.

Já estamos empolgados para montar uma nova lista de aplicativos para a próxima semana, mas espero que esta seleção tenha sido útil para você! Se encontrar algum outro app interessante por aí, me conta nos comentários!