Prepare-se para um fim de semana cheio de novidades. Voltamos com uma nova seleção especial com os melhores aplicativos da semana, direto da App Store e do Google Play. São cinco destaques escolhidos a dedo, que passaram por análises completas tanto no Android quanto no iOS. A lista inclui desde jogos envolventes até ferramentas de produtividade que valem a pena conhecer.

Se nenhum desses chamar a sua atenção, vale dar uma olhada no compilado com os aplicativos premium que estão disponíveis de graça por tempo limitado. Publicamos essa lista duas vezes por semana, sempre com dicas imperdíveis para deixar o seu smartphone Android ou iPhone ainda mais turbinado.

Phantom Tower (Android e iOS)

Aqui você encara uma torre que você pode escalar sem se cansar, afinal ela é virtual! Tá bom, a piada foi ruim. Phantom Tower é um game roguelike de ação com ritmo acelerado e um único objetivo: subir os 100 andares de uma torre misteriosa. O jogo mistura poderes elementares, criação de equipamentos e fases aleatórias no estilo masmorra, o que torna tudo ainda mais envolvente.

O sistema de combate é divertido, e a variedade de combinações possíveis deixa a experiência mais rica. Você pode testar diferentes estratégias e descobrir o que funciona melhor em cada situação. Além disso, ele funciona offline, algo cada vez mais raro hoje em dia. O sistema de criação também entrega uma camada extra de profundidade ao jogo.

Mas nem tudo são flores. Uma coisa que me incomoda é que o jogo claramente força compras dentro do app. Algumas funções, como classes e mais espaço no inventário, ficam bloqueadas e só podem ser liberadas pagando. Isso pode ser frustrante. Eu preferiria que o desenvolvedor cobrasse um valor fixo para liberar tudo de uma vez.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,99 a R$ 99,90) / Conta necessária: Não

A interface do usuário também poderia ser mais intuitiva. Leva um tempo até se acostumar com o menu de habilidades, que não é dos mais simples. No geral, Phantom Tower oferece uma boa variedade de possibilidades de construção e funciona bem offline, o que é um ponto positivo. Só senti falta de mais tutoriais dentro do próprio jogo, pois acredito que seria muito mais prático aprender os primeiros passos por ali, em vez de precisar recorrer a guias e fóruns online para entender como tudo funciona.

Baixe Phantom Tower no Google Play e na App Store.

Marvel Mystic Mayhem (Android e iOS)

No jogo Marvel Mystic Mayhem, você confere um RPG tático baseado em equipe que conta com um estilo de batalha automática. Em outras palavras, temos a tarefa de montar esquadrões de heróis e vilões da Marvel, colocá-los em posições estratégicas e acionar manualmente suas habilidades. Muitas vezes, isso é feito enquanto o combate principal é executado.

O valor da produção é definitivamente muito alto, como na maioria dos jogos da Marvel. A apresentação é impressionante, com gráficos e animações de alta qualidade e em estilo de HQs. Também gosto de como as fontes de quadrinhos para efeitos sonoros fazem parte do jogo e, como sempre, da trilha sonora memorável que ajuda a tornar tudo mais empolgante. A dublagem também é decente, o que me ajudou a mergulhar mais fundo no jogo.

Como em qualquer RPG tático, talvez seja necessário tentar mais vezes até acertar. Às vezes, é uma questão de trocar de posição, o que pode resultar em uma sequência de tentativa e erro. As habilidades têm sua própria área de efeito e a mira direcional também é algo que você deve dominar se quiser progredir muito no game.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 a R$ 549,90) / Conta necessária: Não

No geral, o jogo oferece um modo de história envolvente, com cenas cinematográficas totalmente dubladas que se conectam à história oficial da Marvel, proporcionando uma experiência mais imersiva. Os gráficos também não deixam a desejar, apresentando poucos atrasos. Se você gosta de uma boa narrativa, vale a pena conferir! Por outro lado, se você não é muito fã de uma jogabilidade repetitiva e não quer depender de microtransações para avançar, talvez seja melhor passar longe.

Baixe Marvel Mystic Mayhem no Google Play e na App Store.

Boomerang Parental Control (Android e iOS)

Ah, ser pai ou mãe no século 21 não é fácil. Você precisa lidar com um mundo cada vez mais caótico, enquanto seus filhos estão expostos a uma avalanche de informações, onde quer que vá, para o bem ou para o mal. Controlar o que ele pode acessar nos dispositivos móveis não é tarefa simples, mas, felizmente, existem aplicativos como o Boomerang Parental Control para te ajudar nessa missão de educar e proteger.

A interface é bastante intuitiva, e os principais recursos são fáceis de entender e usar desde o começo. Basicamente, você pode definir horários programados e limites diários para o uso de apps ou do dispositivo como um todo. Tem medo de que seus filhos vejam algo que não deveriam? Então, você pode relaxar, pois eles podem navegar com segurança pelo navegador SPIN, que é exclusivo do aplicativo e filtra o conteúdo da web no dispositivo da criança. Também é possível acompanhar as ligações e mensagens enviadas e recebidas, com registros e filtros que ajudam a identificar conteúdo suspeito ou números desconhecidos. Só para lembrar, esse recurso funciona apenas para quem usa Android.

Outra função útil é a delimitação geográfica e o rastreamento de localização em tempo real, para que você saiba onde seus filhos estão a qualquer momento. Além disso, você não precisa se preocupar com a instalação de apps indesejados, porque pode analisar e aprovar novos aplicativos instalados ou até bloquear alguns específicos. Como dizem por aí, prevenir é melhor do que remediar! No geral, o app oferece uma boa segurança.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 82,99 a R$ 249,90) / Conta necessária: Sim

Em termos de usabilidade, o aplicativo funciona melhor no Android do que no iOS, pois no iPhone é bem mais limitado e não permite um monitoramento direto. Também seria interessante se houvesse alertas por push para receber notificações em tempo real sobre atividades, como conteúdo bloqueado ou mensagens novas. No fim das contas, entendemos que, mesmo com a ajuda da tecnologia, ainda é preciso ter bom senso na hora de cuidar e educar uma criança.

Faça o download do Boomerang Parental Control no Google Play e na App Store.

Hailuo AI: gerador de vídeo com IA (somente Android)

Quer criar vídeos em tempo real usando o seu smartphone? Então, vale a pena dar uma olhada no Hailuo AI, um gerador de vídeo com inteligência artificial voltado para dispositivos móveis. Ele transforma texto ou imagens em vídeos curtos com estilo cinematográfico. O aplicativo usa um modelo chamado Hailuo 02, que permite gerar clipes realistas e animados em questão de segundos, com movimento de câmera e efeitos visuais. A qualidade é realmente boa, mesmo que os vídeos sejam limitados a 1080p. Isso pode parecer pouco, considerando que muita gente já se acostumou com imagens em 4K.

As texturas geradas são vivas o suficiente para redes sociais, e impressiona como tudo é bem renderizado, principalmente em cenas com elementos em movimento, como cabelo e água. Muitas vezes, o resultado parece mais polido do que os vídeos comuns criados por IA. O funcionamento é baseado em prompts, então vale a pena dedicar um tempo para escrever boas descrições. Um ponto positivo é que, mesmo na versão gratuita, você pode gerar vídeos com até 10 segundos de duração.

Outro recurso interessante é o chamado Modo Diretor. Ele permite controlar os ângulos da câmera, como panorâmicas, zooms e movimentos de acompanhamento. Isso traz mais liberdade para criar uma narrativa com visual mais cinematográfico. Como novo usuário no plano gratuito, você já começa com centenas de créditos. Para ter uma ideia, um vídeo curto consome entre 30 e 50 créditos, o que torna o aplicativo bastante acessível logo de início.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 28,99 a R$ 4.249,90) / Conta necessária: Não

Em alguns momentos, tive dificuldades com prompts mais complexos ou muito específicos, algo que o aplicativo nem sempre conseguia interpretar bem. Mas acredito que isso faz parte do processo de amadurecimento da tecnologia. No geral, ele se mostra uma opção bastante sólida entre os geradores de vídeo com inteligência artificial gratuitos, oferecendo um bom equilíbrio entre realismo, rapidez e controle por parte do usuário. Quem cria conteúdo de forma casual, trabalha com marketing ou simplesmente quer experimentar a criação de vídeos com IA, provavelmente vai encontrar aqui uma ferramenta útil!

Baixe o Hailuo AI: gerador de vídeo com IA no Google Play e na App Store.

Adobe Firefly (Android e iOS)

A inteligência artificial generativa tem seus defensores e críticos, mas quando uma empresa consolidada como a Adobe entra nesse território com uma ferramenta voltada para imagens e vídeos curtos, vale a pena prestar atenção. O Adobe Firefly foi desenvolvido com foco em criadores, profissionais de marketing e designers. Ele permite gerar imagens e vídeos curtos de alta qualidade a partir de comandos de texto simples ou imagens carregadas. Um dos pontos que mais me agrada é o fato de o aplicativo estar totalmente integrado ao ecossistema da Creative Cloud, o que facilita bastante a continuidade do trabalho entre diferentes plataformas.

Um dos principais recursos é a geração de texto para imagem e de texto para vídeo. Com isso, posso criar visuais impressionantes ou clipes curtos com estilo cinematográfico em poucos segundos. Claro, o desempenho depende bastante do processador do seu smartphone. Se for um modelo mais básico, é bom ter paciência. Por outro lado, o resultado final impressiona pela fidelidade visual e pela qualidade. Também é possível preencher lacunas usando ferramentas como o Generative Fill, que permite adicionar, remover ou modificar partes de uma imagem. Quer ampliar a composição? É só usar o Generative Expand.

O fato de o Firefly usar modelos de IA desenvolvidos pela própria Adobe também abre portas para recursos integrados de outros grandes fornecedores de IA, o que amplia as possibilidades estilísticas e a flexibilidade criativa. Neste momento, o mais importante é dominar os prompts e aprender a descrever com clareza o que se deseja criar. Outro ponto positivo é saber que tudo o que faço no Firefly é automaticamente sincronizado com minha biblioteca da Creative Cloud, o que facilita retomar projetos depois no Photoshop, Illustrator ou Premiere Pro. Além disso, é bom saber que cada imagem ou vídeo gerado inclui metadados transparentes indicando que foi criado por IA, o que ajuda a evitar usos indevidos ou antiéticos.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 24,90 a R$ 289,90) / Conta necessária: Não

Quais são as limitações? A geração de conteúdo consome créditos e, mesmo que a versão gratuita seja funcional, quem pretende criar com mais frequência provavelmente vai precisar fazer um upgrade. Dependendo do uso, isso pode acabar pesando no bolso com o tempo. Outro ponto a considerar é a duração dos vídeos, que no momento está limitada a cerca de 5 segundos. Ainda assim, considero que o aplicativo oferece uma das melhores experiências móveis para quem quer explorar a criatividade com inteligência artificial.

Baixe o Adobe Firefly no Google Play e na App Store.

Esperamos que as escolhas desta semana tenham sido úteis para você. Se quiser, compartilhe nos comentários outros aplicativos interessantes que tenha descoberto recentemente. Vamos adorar saber!