Prepare-se para um fim de semana cheio de novidades, pois selecionamos a dedo os melhores aplicativos da semana na App Store e no Google Play para você conhecer. Escolhemos cinco apps incríveis que foram cuidadosamente testados, tanto no Android quanto no iOS. A seleção está bem variada e conta com jogos envolventes e ferramentas práticas para o dia a dia.

Caso nenhuma das escolhas principais chame sua atenção, vale a pena conferir também a lista de apps pagos que estão disponíveis gratuitamente, sem custo de download, por tempo limitado. Estas listas são publicadas duas vezes por semana, sempre trazendo opções imperdíveis de aplicativos e jogos que prometem turbinar o seu smartphone.

Darkest Days (Android e iOS)

Darkest Days aposta em um dos gêneros mais populares do momento: zumbis. O jogo é um longo RPG de sobrevivência em mundo aberto, ambientado em um cenário apocalíptico visualmente impressionante, e a adrenalina é constante. Desde o começo, mergulhei nesse universo caótico e gostei bastante de poder usar veículos para atravessar as hordas de mortos-vivos sem precisar me preocupar tanto em revidar.

E como é a jogabilidade? O foco está em vasculhar casas infestadas, gerenciar o nível de infecção e reforçar meu abrigo com a ajuda de sobreviventes que recrutei pelo caminho. A mecânica de infecção é um dos pontos altos do game. Cada ataque de um zumbi pode aumentar esse nível e, se não for controlado a tempo, corro o risco de virar um morto-vivo.

As tarefas de construção de base e evolução do abrigo dão propósito à jornada e trazem um senso constante de urgência, principalmente quando os sobreviventes passam a contribuir com as instalações ou acompanham minhas expedições. O jogo também conta com modos multijogador, que variam entre desafios cooperativos e disputas por recursos em zonas competitivas. Você também pode unir forças com amigos ou enfrentar outros jogadores, a escolha é sua!

Preço: Grátis / Publicidade: Não / Compras no aplicativo: Sim (R$ 4,90 a R$ 499,90) / Conta necessária: Não

No geral, diria que Darkest Days entrega uma experiência de sobrevivência zumbi acima da média para um jogo mobile. Claro que ainda há pontos que podem ser ajustados, como os controles, algumas falhas pontuais e eventuais problemas de desempenho. Mas, no contexto geral, esses detalhes acabam sendo menores diante do que o jogo oferece.

Faça o download de Darkest Days no Google Play e na App Store.

Poolsuite FM (Android e iOS)

Procurando pelo próximo grande aplicativo de streaming? Que tal voltar no tempo com o Poolsuite FM? O app oferece um refúgio nostálgico de verão, com uma interface retrô e trilhas cuidadosamente selecionadas a partir do SoundCloud. Se você curte um estilo mais old school, vai gostar do visual inspirado em equipamentos analógicos.

No quesito áudio, o Poolsuite FM entrega muito bem a proposta de "pop dançante lo-fi" e músicas leves. Ele cria uma experiência imersiva e relaxante, sem interrupções de anúncios. Um ponto positivo é que você não precisa se preocupar em montar playlists, afinal seus sete canais temáticos já garantem uma variedade suficiente para manter o clima leve e agradável.

Visualmente, tudo vai depender do seu gosto pessoal. Algumas pessoas podem adorar, como eu, enquanto outras talvez não se conectem tanto com o estilo. Mesmo assim, gosto do fato de que o design parece ter sido feito pra mim (talvez seja a idade falando). Além disso, é possível desbloquear novos temas de acordo com o uso do app. Uso um smartphone Android e, em alguns momentos, enfrentei tempos de carregamento demorados e pequenos bugs na interface das mixtapes. Mas a sua experiência, claro, pode ser diferente.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Não / Conta necessária: Não

Deixe o seu verão muito melhor com este aplicativo incrível! / © nextpit

No geral, o Poolsuite FM é uma boa dose de nostalgia de verão que transforma o streaming de música em uma experiência sensorial e divertida. É importante entrar no clima, curtir os visuais no melhor estilo retrô e mergulhar no ambiente que o app cria. Basicamente, ele não é só mais um aplicativo de música, entregando uma proposta diferente e cheia de estilo.

Baixe o Poolsuite FM no Google Play e na App Store.

Touch Grass (Android e iOS)

Quando foi a última vez que você parou para pensar no tempo que passa na frente da tela? Já teve a sensação de estar usando demais o celular ou o computador? Talvez esse hábito tenha até feito você se atrasar para o trabalho mais de uma vez. Se for o seu caso, ou se você apenas está tentando se desligar um pouco do smartphone, vale a pena conhecer o Touch Grass.

O aplicativo traz uma proposta criativa, divertida e bem-humorada para lidar com o uso excessivo de dispositivos. A ideia é simples: depois de listar os aplicativos que mais te distraem, como o TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e companhia, o Touch Grass bloqueia todos eles até que você saia e tire uma foto de grama de verdade. Isso mesmo, grama real, verde, do lado de fora de casa.

A intenção é incentivar um contato genuíno com o ambiente externo, e o app faz isso com a ajuda de uma tecnologia de visão computacional que reconhece se a imagem é mesmo de grama natural. Então, nada de planta de casa, grama artificial ou foto baixada da internet. É uma abordagem bem diferente para quebrar o hábito de ficar sempre de olho na tela, mas eu diria que funciona apenas como um incentivo. Ou, no mínimo, como um truque bem pensado.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 2,79 a R$ 299,90) / Conta necessária: Não

É animador ver desenvolvedores criando soluções criativas como o Touch Grass. Descobri que essa é, de fato, uma forma eficaz de reduzir meu tempo de tela. Inclusive, quero manter o app instalado por mais um tempo, assim consigo me motivar a passar mais momentos ao ar livre. Pensando bem, talvez o melhor lugar para mexer no celular, agora, seja do lado de fora.

Faça o download do Touch Grass no Google Play e na App Store.

Copy SMS Code - OTP Helper (somente Android)

O Copy SMS Code – OTP Helper é um aplicativo prático, criado para facilitar uma das tarefas mais comuns (e irritantes) do dia a dia: copiar senhas de uso único (OTPs) recebidas por SMS ou por notificações de outros aplicativos. É uma ótima opção para quem usa bastante o celular, ainda mais com o volume de compras online, pagamentos e acessos a contas que exigem autenticação.

O que mais me chama a atenção nesse app é o compromisso com a privacidade. Ele funciona totalmente offline e, segundo as informações fornecidas pelos desenvolvedores, não envia nenhum dado para lugar nenhum, nunca. Em relação à funcionalidade, o Copy SMS Code oferece dois modos de detecção: um para SMS e outro para notificações. Ele utiliza o serviço de notificações do Android para identificar OTPs, fazendo a leitura por meio de padrões regex e localizando códigos de 4 a 8 dígitos nas mensagens.

Esse sistema também funciona com códigos enviados por e-mail ou em aplicativos de mensagens. Assim que o código é detectado, ele é automaticamente copiado para a área de transferência, eliminando a necessidade de abrir a mensagem e copiar o número manualmente. É uma solução simples, mas incrivelmente útil. A interface do aplicativo pode até ser básica, mas o que importa é que ela cumpre o que promete.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Nenhuma / Conta necessária: Não

Copiar códigos OTP que aparecem via SMS agora é muito fácil. / © nextpit

No geral, o Copy SMS Code encontra um bom equilíbrio entre privacidade, praticidade e transparência. Por ser um projeto de código aberto, ele se mantém acessível à análise de outros usuários e desenvolvedores, fortalecendo a confiança. Além disso, por não exigir permissão de acesso à internet, ele oferece uma camada extra de segurança, garantindo que nenhum código saia do meu dispositivo. Até agora, não tive qualquer problema ao fazer login em contas bancárias ou ao concluir compras online.

Baixe o Copy SMS Code no Google Play.

DBMB – Mute Spam & Unknown Calls (somente Android)

Você também já se cansou, como eu, de receber spams e chamadas desconhecidas todos os dias? Se a resposta for sim, e você usa um smartphone Android, vale a pena conhecer o DBMB – Mute Spam & Unknown Calls. O app segue uma proposta bem clara: oferecer simplicidade. Ele não depende de bancos de dados, rastreadores de anúncios ou permissões invasivas. Em vez disso, usa apenas sua lista de contatos para decidir quais chamadas devem chamar sua atenção.

Na prática, isso significa que qualquer número que não esteja salvo nos seus contatos será silenciado automaticamente, mesmo que a ligação ainda fique registrada no histórico. Gostei de que não há janelas irritantes ou invasões de privacidade, apenas paz e silêncio, seja enquanto estou trabalhando, dormindo ou tentando relaxar. No fim das contas, é assim que um smartphone deveria funcionar, em vez de virar alvo de mais uma chamada fraudulenta do dia.

A experiência de uso segue essa mesma lógica simples e direta. Com um toque, você consegue ativar ou desativar o modo silencioso quando quiser. A interface é leve e discreta, o que funciona bem na proposta, mas existe um ponto a considerar: o conjunto enxuto de recursos pode não agradar quem gosta de personalizar tudo. Por exemplo, ainda não é possível filtrar chamadas recentes ou adicionar números bloqueados manualmente. Quem sabe isso apareça em futuras atualizações, não é mesmo?

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 16,99) / Conta necessária: Não

E quanto à privacidade? Posso dizer que o aplicativo se sai muito bem nesse aspecto, pois não coleta nenhum dado seu nem compartilha nada com terceiros. Então, se você cansou de receber ligações de spam, mas não quer abrir mão da sua privacidade nem conceder permissões invasivas, vai encontrar no DBMB uma opção rara e muito bem-vinda. Vale lembrar que, com uma compra única, você desbloqueia recursos extras como Prefixos Confiáveis, Toque em Chamadas Repetidas e o Registro de Chamadas Silenciadas.

Faça o download do DMDB - Mute Spam and Unknown Calls no Google Play.

O que achou dos aplicativos da semana? Logo estaremos de volta com mais um compilado imperdível!