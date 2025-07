Voltamos com uma nova seleção de aplicativos e jogos imperdíveis para você baixar no seu smartphone Android ou iPhone, entre apps de produtividade e jogos. Direto do Google Play e da App Store, encontramos essas 5 joias que foram testadas pela nossa equipe com bastante cuidado, garantindo que cada dica vale a pena ser conhecida. De jogos que vão prender sua atenção por horas a ferramentas que ajudam na sua rotina, trouxemos opção para todo tipo de uso. Confira o compilado!

Subnautica (Android e iOS)

Subnautica leva você para o coração de um vasto mundo oceânico alienígena. Depois que sua nave cai no planeta 4546B, o jeito é explorar recifes de corais, nadar por cavernas iluminadas e enfrentar criaturas estranhas enquanto busca por recursos, oxigênio, comida e água.

O jogo foi lançado originalmente em 2014, em acesso antecipado no PC. Se você chegou a jogar naquela época, vai achar impressionante ver esse clássico cult ganhar uma versão para celular. A jogabilidade gira em torno da criação de equipamentos (como trajes e lanternas), da construção de bases e veículos subaquáticos, além do cuidado constante com suas necessidades básicas.

Tudo isso acontece em um ambiente ao mesmo tempo lindo e desafiador, com florestas de algas gigantes, fissuras vulcânicas e cavernas submersas, habitadas por alguns peixes tranquilos... e outros nem tanto. Os controles por toque funcionam bem, mas também é possível jogar com joystick físico.

LocalSend (Android e iOS)

O LocalSend é um app de transferência de arquivos de código aberto compatível com várias plataformas (Android, iOS, Windows, macOS e Linux), criado para compartilhar arquivos com segurança sem precisar de conexão com a internet. Ele funciona por conexão ponto a ponto em uma rede local ou Wi-Fi, e criptografa cada envio para garantir que seus arquivos fiquem protegidos.

A interface é limpa, organizada e sem anúncios. Além disso, o app não coleta nem compartilha nenhum dado pessoal. Com ele, você pode enviar fotos, vídeos e até documentos grandes entre dispositivos sem depender de serviços em nuvem. Em resumo, é uma alternativa simples e segura ao AirDrop ou ao Quick Share, perfeita para quem busca transferências rápidas, privadas e sem dor de cabeça.

Veja como o aplicativo LocalSend funciona entre um smartphone Android e um PC com Windows. © Screenshot: nextpit

SNO Snow White (Android e iOS)

SNO Snow White é um jogo de ação e aventura ambientado em um universo de ficção científica. A experiência alterna entre fases de plataforma em 2D em que você se move da direita para a esquerda, supera obstáculos e salta entre plataformas, e trechos com quebra-cabeças em 3D. Você assume o papel de Global, um ex-herói da guerra contra a inteligência artificial que explora o planeta congelado Snow White em busca de respostas para uma investigação misteriosa.

A jogabilidade mistura mecânicas de forma bem original. No modo 2D, você percorre níveis interligados, enfrenta inimigos e evita armadilhas. Quando surge uma anomalia, o jogo muda para o modo 3D, permitindo manipular objetos e resolver quebra-cabeças físicos.

O game SNO Snow White não é totalmente gratuito. Você pode baixar sem custo e jogar o início da história, com cerca de duas horas de conteúdo. Para liberar o jogo completo, é preciso fazer um pagamento único. Não há anúncios nem outras compras dentro do app.

Preço: R$ 30,99 (Android) / R$ 29,90 (iOS) / Publicidade: Não / Compras no aplicativo: Sim (mas apenas para desbloquear o jogo completo) / Conta necessária: Não

R$ 30,99 (Android) / R$ 29,90 (iOS) / Não / Sim (mas apenas para desbloquear o jogo completo) / Não Baixar SNO Snow White (Android) / Baixar SNO Snow White (iOS)

Bother Bin (Android e iOS)

O Bother Bin é o oposto de uma lista de tarefas tradicional. Em vez de marcar caixas sem parar, a ideia aqui é esvaziar a mente dos pensamentos que ficam te atormentando ao longo do dia. O app segue um conceito bem simples: com um toque, você registra o que está ocupando sua cabeça, organiza suas ideias e acompanha pequenas vitórias com o tempo.

Feito para quem pensa demais, tem dificuldade para dormir, vive criando ou costuma procrastinar, o Bother Bin transforma ansiedade em ação. Cada pensamento fica salvo com data e hora, pode ser marcado como ideia, em andamento ou resolvido, e tudo fica armazenado apenas no seu aparelho. Sem anúncios, sem coleta de dados e sem depender de conexão com a internet!

A interface é minimalista, com modo claro ou escuro que acompanha o tema do sistema. O foco não é “fazer mais”, mas continuar em movimento. Funciona quase como um diário mental, em que cada preocupação anotada vira uma prova concreta de que você está avançando, mesmo que aos poucos.

O Bother Bin foi criado para silenciar suas preocupações cotidianas. / © Capturas de tela: nextpit

Oceanhorn: Chronos Dungeon (Android e iOS)

Oceanhorn: Chronos Dungeon é um "dungeon crawler" em pixel art com visual de 16 bits. O universo do jogo lembra muito o de The Legend of Zelda, e os dois primeiros títulos da série Oceanhorn para iPhone estão entre os melhores jogos offline e solo já lançados para celular, na minha opinião.

Neste capítulo, com um visual retrô encantador, você se aventura em um labirinto subterrâneo gerado aleatoriamente. É possível jogar no modo individual ou com até quatro pessoas no modo cooperativo local, enquanto busca pela lendária Paradigm Hourglass, um artefato capaz de mudar o rumo da história de Arcadia. A interface é simples e intuitiva, você pode escolher entre diferentes classes, e cada herói tem habilidades únicas. No modo solo, você pode alternar entre personagens com facilidade ou deixar que um amigo assuma o controle.

A pegada roguelike, com mapas diferentes a cada partida, garante um alto fator de replay. O estilo retrô agrada aos olhos, a trilha sonora é envolvente e o combate tem um ritmo bem dinâmico. O jogo pode ser baixado de graça, mas oferece compras dentro do app.

Com isso, fechamos a seleção desta semana. Até a próxima, com mais cinco destaques imperdíveis para o seu smartphone Android ou iOS.