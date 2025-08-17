Como tem sido o seu fim de semana até agora? Seja você a favor de dias empolgantes e cheios de aventuras ou de uma atmosfera mais descontraída, existe uma infinidade de aplicativos e jogos para embalar esses momentos de lazer que merecem sua atenção.

Na seleção desta semana, apresentamos nossas principais escolhas de aplicativos e jogos para celular, tanto para quem usa Android quanto para quem tem iPhone. Exploramos cuidadosamente o Google Play e a App Store para encontrar cinco títulos que se destacam, pois os testamos pessoalmente e adoramos. Então, se você busca jogos cativantes ou ferramentas úteis para aumentar a produtividade, com certeza vai encontrar algo que chame sua atenção aqui.

Bloomtown: A Different Story (Android e iOS)

Baixei o Bloomtown: A Different Story simplesmente porque me atraí pelos gráficos bonitinhos, e não me decepcionei. O game oferece uma recriação em pixel-art dos anos 1960, com cinema, parques, mercearias e uma sensação nostálgica. A premissa de bem-estar, no entanto, para por aí. As crianças estão desaparecendo, os pesadelos se tornam perturbadoramente reais e um reino sobrenatural sinistro conhecido como "Underside" está logo abaixo do exterior alegre da cidade.

Na pele de Emily, uma garota de 12 anos que está passando o verão com o avô, estou acompanhada pelo meu irmão mais novo, Chester, um corgi imortal falante chamado Hugo e amigos como Ramona. Nosso trabalho? Desvendar os segredos obscuros de Bloomtown e enfrentar os demônios que atacam seus moradores, tudo isso tanto no sentido literal quanto metafórico.

O jogo oferece um equilíbrio entre a vida calma do dia a dia e a luta tensa e estratégica contra demônios. Posso explorar Bloomtown sem preocupações durante o dia (basicamente, aumentando minhas estatísticas principais com várias tarefas e atividades), mas quando a noite cai, entro no Underside, um reino espelhado repleto de manifestações monstruosas de demônios internos que resultam em combate por turnos.

Se você já jogou ou está jogando Clair Obscur: Expedition 33, sentirá um leve aroma de familiaridade, pois o sistema de combate recompensa o tempo e a sinergia com um caminho de crescimento concreto. No geral, a arte em pixel captura a atmosfera perfeitamente, enquanto a trilha sonora leva a imersão a um nível totalmente novo. Se você busca por um jogo interessante, este pode ser o título que vai mexer com sua imaginação.

SILT (Android e iOS)

Quer ficar com medo? Então, a dica é instalar o Silt! Fiz isso e me transportei imediatamente para um mundo onde há apenas um abismo oceânico monocromático. Os habitantes de lá? Eu, como mergulhador, e as estranhas formas de vida que aprendi a manipular. Há uma gavinha brilhante que se estende da minha máscara de mergulhador, permitindo que eu "entre" nos corpos dos peixes e da vida marinha para superar obstáculos, cortar restrições ou ativar mecanismos ocultos.

É assim que Namor ou Aquaman devem se sentir: sendo capazes de usar criaturas submarinas como ferramentas e extensões da minha vontade. Claro que há uma razão por trás disso, em que cada ação, se executada corretamente em seu lugar, tem um papel no avanço orgânico da narrativa geral.

Eu gosto do estilo de arte em preto e branco, desenhado à mão e com alto contraste, que automaticamente evoca uma descida fantasiosa ao abismo. Os ambientes incluem ídolos afundados, maquinário esquelético, ruínas cavernosas e criaturas insondáveis que proporcionam uma sensação de pavor e perigo a cada passo. Quanto ao som, ele contribui para a atmosfera geral, pois sou constantemente lembrado de como estou sozinho por meio de ecos do meu equipamento de respiração, gotejamento de água, zumbidos e gemidos baixos de mecanismos invisíveis e o ruído do abismo, claro.

Este jogo é, basicamente, de resolução de quebra-cabeças, e achei o design geral muito intuitivo. Ele captura o espírito dos antigos games de aventura, de uma época em que não existiam dicas ou tutoriais, mas você precisava usar a intuição e o bom senso para encontrar o caminho. O design intencional oferece um desafio decente, ainda que eu tenha sentido que, às vezes, ele priorizou o humor e não a dificuldade. Definitivamente, vale a pena dar uma olhada!

Volv (Android e iOS)

Uma das coisas que faço todas as manhãs quando acordo é ser atraído pelas notícias. Apesar de eu querer acabar com esse hábito e focar primeiro na atenção plena e na paz interior, talvez o aplicativo Volv possa me ajudar. Ele promete reinventar o consumo de notícias, oferecendo histórias curtas e fáceis de digerir, cada uma com aproximadamente nove segundos de duração.

Notícias no estilo TikTok? Parece que sim, mas com conteúdo jornalístico. O Volv resume tópicos em alta, discussões virais das redes sociais, manchetes de última hora e muito mais em "pedaços" concisos. Tudo isso é selecionado por inteligência artificial e feito para o consumo rápido. Para isso, ele acessa boletins informativos, comentários em mídias sociais e veículos de notícias tradicionais para escolher o destaque "perfeito", que combina com o curto período de atenção da maioria dos leitores de hoje.

Eu descobri que essa é uma forma única de fazer uma desintoxicação digital sem me desconectar totalmente. Assim, me mantenho informado sobre os acontecimentos mundiais, mas não me prendo em artigos longos ou nas armadilhas algorítmicas de rolagem. A filosofia de design do aplicativo, para mim, funciona muito como um escudo contra a superestimulação, já que as notícias chegam em pequenos intervalos e, normalmente, em uma única tela. Isso fez com que eu sentisse menos o efeito do "doomscrolling", ou pelo menos foi o que pareceu.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 19,90 - R$ 149,90) / Conta necessária: Sim

Gratuito / Nenhuma / Sim (R$ 19,90 - R$ 149,90) / Sim Baixar Volv (Android) / Baixar Volv (iOS)

Em um mundo com uma capacidade de atenção cada vez menor, conferir as notícias mais relevantes em trechos de 9 segundos é uma ideia interessante. / © nextpit

O Volv oferece recursos de personalização e legibilidade bem pensados, e eu gostei de como consigo personalizar meu feed para receber os tópicos que mais me interessam. É muito fácil navegar pelas tendências culturais e pelas notícias, e se houver algo que eu gostaria de ler depois, tudo o que preciso fazer é marcar como favorito ou curtir o conteúdo. É claro que, se algo realmente chamar minha atenção, ainda existe a opção de clicar no link para acessar o artigo completo ou a mídia original.

Flexcil (Android e iOS)

Aplicativos de anotações são muito comuns, mas isso não me impediu de testar o Flexcil. Considerado um híbrido refinado de um poderoso leitor de PDF e ferramenta de anotações, ele me ajuda a anotar pensamentos aleatórios ao longo do dia. Eu o usei principalmente para registrar ideias e, às vezes, fazer uma lista improvisada de coisas que precisam ser feitas, mas estudantes e profissionais, com certeza, o acharão muito mais útil do que eu.

Achei que a interface do usuário poderia ser melhorada, pois passa a sensação de estar desorganizada. Talvez eu esteja ficando velho e a presbiopia tenha começado a fazer efeito, mas achei os ícones muito pequenos, o que dificulta a navegação às vezes. Será que isso é um sinal de que preciso fazer um upgrade para um smartphone maior, como o Samsung Galaxy Z Fold 7?

Os modelos oferecidos são muito flexíveis, e é fácil alternar entre os layouts. Eu adoro a liberdade de selecionar capas de caderno personalizadas que combinam com a minha preferência individual. Outro recurso de design útil que merece ser citado é a capacidade de exibir um documento sobre o outro. As anotações manuscritas parecem um pouco lentas, mas isso não é um grande problema para criticar o aplicativo.

Um aplicativo de anotações que oferece muita flexibilidade, sendo adequado tanto para estudantes quanto para executivos. / © nextpit

Se você quiser usar a versão gratuita, terá que enfrentar certas limitações, como pastas limitadas, exportações com marca d'água e restrições de contagem de páginas ou notas. O upgrade para a versão Standard desbloqueia toda a funcionalidade, oferecendo acesso ilimitado a documentos, edição avançada de PDF, marcadores por gestos, opções expandidas de caneta e cores, modelos e ferramentas organizacionais. Usuários casuais, como eu, podem viver com o nível gratuito, mas aqueles que valorizam a produtividade fariam bem em desembolsar um valor para ter mais.

Swick (somente Android)

Atualmente, é relativamente raro encontrar jogos para celular que não dependam de conexão com a internet. O Swick tenta ir contra essa tendência, se apresentando como a solução ideal para quem quer entretenimento rápido e leve, sem o incômodo de downloads ou assinaturas. Usando um aparelho mais antigo, de 2020, percebi que o tempo de carregamento de alguns jogos era lento, mas depois de carregados não tive problemas de lag.

Basicamente, há uma grande quantidade de jogos para escolher assim que o aplicativo é iniciado. Basta selecionar qualquer um deles e estou pronto para começar! Eu diria que a experiência com o app pode variar de pessoa para pessoa. Não espere gráficos e sons iguais aos de títulos AAA, pois estamos falando de uma tentativa de jogo independente. A maioria dos títulos requer apenas um simples toque ou deslizar, e não é muito difícil de entender, mesmo sem um tutorial (dicas são fornecidas na maioria deles).

Eu adoro o fato de não haver tela de login ou processo de instalação para cada jogo, o que toma um tempo precioso do meu descanso. Se estou com pressa, tenho um smartphone com pouco espaço de armazenamento ou simplesmente procuro uma distração, eu diria que o Swick se encaixa perfeitamente nesses momentos. Afinal de contas, com menos de 10 MB, são poucos os apps que conseguem oferecer isso.

Preço: Grátis / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: R$ 1,79 por item / Conta necessária: Não

Grátis / Nenhuma / R$ 1,79 por item / Não Baixar Swick (Android)

O app oferece uma série de jogos off-line que podem ser jogados quando você quiser. / © nextpit

Se você for como eu e gostar de um estilo retrô, algumas versões de jogos conhecidos estão disponíveis. A melhor parte de tudo? O aplicativo atualiza seu feed com minijogos populares ou em alta com frequência. Em outras palavras, sempre há algo novo e empolgante para conferir, mesmo quando você achar que já completou tudo. O app é perfeito para jogadores casuais que têm muito tempo livre!

Agora que você chegou ao final do artigo, conhece algum aplicativo ou jogo que acha interessante ser mencionado em uma próxima lista? Compartilhe sua opinião nos comentários!