Como tem sido a sua semana? Seja você do time que se prepara para um fim de semana cheio de aventuras ou do tipo que prefere algo mais tranquilo, sempre há aplicativos e jogos que valem a pena conhecer para passar o tempo ou te ajudar no dia a dia.

No resumo desta semana, separei aplicativos e jogos de celular ideais tanto para quem usa Android quanto para quem prefere iPhone. Explorei o Google Play e a App Store para trazer cinco títulos de destaque que realmente chamaram minha atenção, pensando em quem procura experiências de jogo envolventes e ferramentas práticas para aumentar a produtividade. Se algum desses é o seu caso, tenho certeza de que vai encontrar algo aqui que combine com você!

Poppy Playtime Chapter 4 (Android e iOS)

Este jogo é pura tensão! O Poppy Playtime Chapter 4 conta com cenários assustadores que conseguem me deixar nervoso toda vez que o abro. Ele me envolve cada vez mais nesse estranho mundo de fábrica de brinquedos, em que a história continua de onde os três capítulos anteriores pararam, mantendo a narrativa interessante do começo ao fim.

Gostei muito do ritmo da história. Ela combina uma exploração sombria com momentos de perseguição bem intensos, que aceleraram meu coração em várias partes. Me peguei o tempo todo observando cada canto e prestando atenção aos sons, o que, para mim, é essencial em um bom jogo de terror. Também gostei bastante de sentir satisfação ao resolver os quebra-cabeças, sem ter aquela frustração exagerada.

Recomendo jogar com um controle, mas os comandos funcionam bem mesmo na tela sensível ao toque. Os gráficos e o design de som se mantêm impressionantes no celular, criando uma atmosfera envolvente e perturbadora do jeito certo. Os sustos não parecem forçados, mas sim parte fundamental da experiência.

Resumindo, o novo capítulo do game mostra que a série está alcançando seu auge. Ele aproveita toda a tensão dos capítulos anteriores ao mesmo tempo em que expande a trama e eleva os desafios. Se você já vem acompanhando Poppy Playtime, este é um jogo obrigatório, pois é cheio de momentos que fazem o coração acelerar. Para quem ainda não conhece a série, a dica é realmente começar pelo Capítulo 1 e aproveitar a história completa desde o início.

Mecharashi (Android e iOS)

Com Mecharashi, você confere uma verdadeira homenagem aos clássicos jogos de tática com mechs, agora disponível no celular. O combate baseado em turnos já começa intenso e exige muita estratégia. A cada rodada, faço de tudo para destruir partes específicas dos mechs inimigos e deixá-los incapacitados.

Sempre bate aquela sensação de satisfação quando consigo acertar os pontos fracos e, então, vejo o adversário se despedaçar como manteiga cortada por uma faca quente. O que deixa o jogo ainda mais envolvente é o nível de personalização que ele oferece. Você pode modificar tudo: cabeça, braços, pernas, torso, pintura e arsenal.

Também posso pintar meu mech do jeito que quiser, garantindo que minhas unidades fiquem únicas e diferentes de todas as outras. Os modelos e as animações são impressionantes para um jogo de celular. A história é razoável, mas confesso que não é o que mais me prende, até porque achei que ela se arrastou um pouco em alguns momentos.

Preço: Gratuito / Publicidade: Nenhuma / Compras no aplicativo: Sim (R$ 6,90 a R$ 699,90) / Conta necessária: Não

Em relação à interface, ela é um pouco desajeitada e o jogo passa aquela sensação de ter sido feito às pressas. O áudio também não se destaca, mas cumpre bem o papel. Em resumo, é funcional. Por ser um jogo no estilo gacha, exige um bom investimento de dinheiro caso você queira avançar rápido e alcançar mais progressos. Não chega a ser o título de mechs mais sério que existe, mas com certeza é ótimo para matar a vontade de jogar algo do gênero.

Blur Text (somente Android)

Fiquei curioso para saber o que o Blur Text oferecia e aqui está minha opinião: é uma ferramenta simples que cumpre exatamente o que promete, sem complicações. Ela traz ótimas opções de edição em uma interface limpa e sem excesso de recursos que só atrapalham. É perfeita para quem quer fazer ajustes rápidos antes de compartilhar uma imagem por aí.

O que mais me chamou a atenção foi a facilidade para trocar ou editar o plano de fundo. Bastam alguns toques para substituí-lo por uma cor ou por outra imagem. Isso é ótimo quando quero preparar capturas para apresentações ou publicações em redes sociais. Também gostei bastante do recurso de preenchimento, que cria um respiro extra na imagem e ajuda a trabalhar com sobreposições ou deixar o visual menos apertado.

Outro detalhe que me agradou foi a opção de cantos arredondados, que deixa as capturas com um aspecto mais elegante e profissional. Basta deslizar a barra de ajuste para suavizar as bordas! O recurso de proporção de tela também é muito útil quando preciso adaptar as imagens para diferentes plataformas ou formatos, isso sem contar a possibilidade de recortar direto no app, sem depender de outra ferramenta.

Preço: Gratuito / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim (R$ 37,99) / Conta necessária: Não

Remova o que você não quer que os outros vejam com este aplicativo. / © nextpit

O melhor de tudo é que posso compartilhar a captura final diretamente pelo aplicativo, sem precisar passar por etapas extras. Esse detalhe é ideal para manter o fluxo de uso prático, já que não preciso abrir a galeria ou outro editor para concluir o processo. Também gostei de não ter telas de carregamento ou atrasos irritantes, porque cada ajuste é aplicado de forma imediata. O único ponto a ressaltar é que o app não permite fazer anotações, desfocar informações sensíveis, desenhar setas ou adicionar marcações.

WTMP - Who Touched My Phone (Android e iOS)

Recentemente, decidi testar o WTMP, um aplicativo de segurança que tira uma foto de quem tenta mexer ou desbloquear meu celular quando não estou por perto. Minha experiência com ele foi bem simples. Bastou conceder privilégios de administrador de dispositivo, ativar o app e bloquear o smartphone.

Fazendo isso, é só esperar. Na próxima vez que alguém curioso tentar desbloquear meu aparelho, seja com PIN, padrão ou impressão digital, o aplicativo usa a câmera frontal para registrar uma foto em segredo, além de anotar a data, a hora e até quais apps foram abertos.

Acho que ele funciona ainda melhor em ambientes familiares. Imagine, por exemplo, quando você tem filhos em casa que parecem estar estudando o dia todo atrás de uma pilha de livros, mas na verdade aproveitaram para desbloquear o celular da família e jogar alguns jogos.

Descubra quem tentou acessar seu smartphone. / © nextpit

É possível ver na captura que parte do meu rosto foi registrada quando desbloqueei o celular. O mesmo acontece em tentativas fracassadas de acesso. Vale lembrar que os dados não são criptografados e certas informações, como a atividade dos aplicativos, não podem ser excluídas. Mas, considerando que se trata de um aplicativo gratuito, não é de se esperar que ele tenha todos esses recursos avançados.

My Little Hotel (somente Android)

Ao passar pela loja de conveniência do bairro, sempre me perguntava: "e se eu pudesse ter meu próprio negócio?" Com o My Little Hotel, essa sensação se tornou realidade. O jogo oferece a experiência de “construir seu próprio minimercado” com uma pitada de agricultura, tudo dentro de uma jogabilidade tranquila de clicar e atualizar. Basicamente, estou gerenciando minha pequena loja e as terras ao redor, ganhando dinheiro, melhorando o minimercado e o transformando em um negócio em crescimento ao longo do tempo.

É um jogo relaxante e extremamente fácil de jogar, sem controles complicados. Tudo funciona com toques e deslizes simples. Ele lembra um pouco Harvest Moon, em que administro plantações, cuido dos animais e expando a cidade aos poucos. Só faltou mesmo que a pilha de dinheiro do jogo refletisse a conta bancária da vida real!

Os visuais são divertidos e cativantes, mesmo que não tragam nada revolucionário. Mas esse não é o foco do jogo. Ele acerta nos pontos certos para um jogo casual de celular, apresentando gráficos limpos e uma interface familiar, perfeita para quem já gosta de jogos de fazenda ou "idle games", sem precisar de elementos muito extravagantes e complicados.

Preço: Grátis / Publicidade: Sim / Compras no aplicativo: Sim / Conta necessária: Não

Grátis / Sim / Sim / Não Baixar My Little Hotel (Android)

O que mais gostei foi poder jogar off-line, o que deixa o jogo perfeito para viagens ou quando temos apenas alguns minutos livres. O ponto negativo é que os anúncios podem atrapalhar o ritmo do game. Ainda assim, isso parece um mal necessário nos jogos modernos, principalmente os gratuitos, já que os desenvolvedores precisam ganhar dinheiro. Quem quiser, pode pagar para remover os anúncios e ter uma experiência contínua sem interrupções.

Com isso, chegamos ao fim do artigo. Se você conhece algum jogo ou app de produtividade que seria interessante para a nossa comunidade, compartilhe suas sugestões nos comentários!