Duas vezes por semana, trazemos para você uma seleção de ótimos aplicativos para Android e iPhone. Esteja você buscando por um fim de semana cheio de ação e emoção ou algo mais tranquilo, apresentamos uma grande variedade de aplicativos e jogos que estão apenas esperando para animar seu dia e te ajudar na produtividade.

Na seleção desta semana, apresentamos uma lista com os nossos principais aplicativos e jogos para celular, com opções escolhidas a dedo. Exploramos o Google Play e a App Store para trazer cinco títulos de destaque que realmente impressionam. Entre as opções estão aventuras de jogos envolventes e ferramentas práticas para aumentar sua produtividade. Confira a lista!

Geometry Dash Lite (Android e iOS)

Acho que estou velho demais para coisas como o Geometry Dash Lite, mas ele ainda me atrai como uma mariposa é atraída por uma lâmpada. Sinceramente, é uma experiência alucinante! O jogo apresenta um mundo em tons de neon e com pixels perfeitos em que um pequeno ícone geométrico pulsa com energia suficiente para pular, girar e mergulhar em uma pista de obstáculos que segue o ritmo da trilha sonora. Resumindo, é um game aparentemente simples, já que basta tocar para pular ou mudar a gravidade, mas conseguir dominá-lo me deixou frustrado na maior parte do tempo. Mesmo assim, continuo voltando para enfrentar novos desafios.

O que me deixou realmente viciado foi a sensação de firmeza na jogabilidade, pois o game traz a combinação perfeita de ritmo e reflexo para cada pico, portal ou salto. Tudo parece estar sincronizado com a música e, com o tempo, esse processo acabou se tornando quase automático enquanto eu avançava pelos perigos e obstáculos. Sinto aquele tipo de frustração que se transforma em conquista sempre que consigo realizar aquele salto complicado ou mudar o ritmo na hora certa.

Vale lembrar que esta versão Lite é uma prévia do jogo completo. Nele, pude jogar um grande número de níveis oficiais, incluindo algumas seções de plataforma atualizadas de vez em quando, além de enfrentar desafios diários, semanais e eventos capazes de manter a experiência renovada. Afirmo que há motivos suficientes para se divertir sem gastar um centavo, mesmo que eu sinta falta do editor de níveis completo e das criações da comunidade.

Adorei os gráficos do jogo, que exalam vibrações "retrô-futuristas" em cores intensas, com cenários geométricos e animações chamativas que pulsam no ritmo da ação. É importante avisar, no entanto, que quem sofre de convulsões ou epilepsia deve evitar jogá-lo. Além disso, a trilha sonora me faz balançar a cabeça em um ritmo cativante e cheio de energia.

Tennis Clash (Android e iOS)

O tênis é um esporte que atrai milhões de pessoas, seja para se manter saudável e na atividade ou para assistir a duelos, quando os jogadores mantêm um voleio aparentemente interminável. E que tal jogar sem se preocupar em suar, exceto pelas palmas das mãos? É aí que entra o game Tennis Clash. Gosto da jogabilidade que ele tem, que funciona muito bem usando apenas uma mão. Basta deslizar o dedo para sacar, jogar vôlei ou dar um "smash", e isso faz o jogo ser mais inteligente e intuitivo.

A animação é excelente, com movimentos satisfatórios que deixam cada partida viva e nítida. O jogo é fácil de aprender, mas conta com profundidade suficiente para que o aperfeiçoamento das minhas jogadas seja desafiador. Afinal, é um jogo rápido que pode ser controlado com uma mão, mesmo que hoje a maioria dos celulares seja tão grande que isso fica praticamente impossível.

Também gosto de como o jogo permite a personalização. Com o tempo, posso melhorar minhas raquetes, personalizar meu avatar e sentir uma leve vibração de aumento de poder ao entrar na quadra. Para manter o desafio constante, existe a classificação por ligas, que oferece o incentivo certo para que eu possa continuar aprimorando minhas habilidades. Também gosto bastante de como os eventos do jogo se conectam a grandes torneios de tênis, com quadras temáticas durante os Grand Slams e equipamentos disponíveis por tempo limitado.

O sistema de combinação poderia ser melhor, já que na maioria das vezes acabo sendo derrotado sem entender exatamente o que aconteceu. Os adversários parecem estar muito acima do meu nível, e isso gera frustração com o tempo. Porém, no geral, é um jogo decente, mas como acontece com muitos games para celular atuais, a sensação de “pagar para ganhar” também está ali.

Daylio Journal (Android e iOS)

Manter o controle do próprio humor é algo que exige atenção, mas nem sempre é fácil, uma vez que muitas coisas podem nos tirar do caminho ao longo do dia. Com o Daylio Journal, descobri uma maneira mais simples de acompanhar meu humor e meus hábitos diários, sem precisar sentar e escrever em um diário. Na maior parte dos dias, estou ocupado demais para escrever várias páginas sobre como me sinto, então poder tocar em um ícone de humor e marcar algumas atividades deixa todo esse processo muito mais prático.

Em outras palavras, é como ter um diário sem a pressão de escrever um diário de verdade. Também gosto que, na versão paga, o aplicativo transforma esses pequenos registros em gráficos e padrões. Talvez você leve algumas semanas para perceber as tendências, como o humor melhorar após fazer uma corrida curta, por exemplo, ou ainda ficar para baixo após ver o noticiário. Ver isso visualmente faz com que eu me sinta mais conectado comigo mesmo, o que é surpreendentemente motivador.

O aplicativo oferece muitas opções de personalização. Posso editar ícones de humor, criar minhas próprias atividades e até mudar a aparência do app com diferentes temas. Isso traz a sensação de que estou criando meu próprio rastreador pessoal, adaptado ao meu estilo de vida. Os lembretes também são úteis, ainda que a versão gratuita ofereça apenas uma notificação por dia.

Mantenha o controle do seu humor ao longo do tempo com este aplicativo fácil de usar. / © nextpit

Como em tudo neste mundo, nada é perfeito. O aplicativo não oferece profundidade suficiente para escrever longas reflexões ou pensamentos detalhados. Nos registros de humor, ele funciona melhor com frases curtas, sem ir muito além disso. Assinar a versão paga, no entanto, traz recursos mais completos, como análises detalhadas, lembretes adicionais e a possibilidade de exportar os dados.

QuillBot (Android e iOS)

Quer aprender a escrever melhor? Aplicativos de escrita com IA já existem há algum tempo, mas este é um que vale a pena conferir. O QuillBot tem sido surpreendentemente útil sempre que preciso melhorar minha redação, e o que mais me agrada nele é a simplicidade. Basta colar um texto para ele oferecer várias versões parafraseadas que realmente fazem sentido.

Outros aplicativos que testei antes pareciam produzir palavras mais "robóticas", se é que você me entende. O QuillBot, na maioria das vezes, gera frases mais naturais, exigindo pouco ou nenhum ajuste. Outro recurso que compensa ser citado é o verificador gramatical, bastante útil quando escrevo e-mails com pressa ou textos mais longos. Ele identifica pequenos erros que costumo ignorar e sugere correções sem complicar demais o processo.

Também uso o resumidor quando estou com pouco tempo e não consigo ler textos longos. Achei que a IA faz um bom trabalho ao destacar os pontos principais. O melhor de tudo é que funciona bem tanto para conteúdos casuais, como postagens em redes sociais, quanto para textos mais formais, sempre que preciso que minha escrita pareça mais polida e profissional.

Digite melhor, mais rápido e de forma mais inteligente com este teclado com IA. / © nextpit

De modo geral, a interface é simples e organizada, o que deixa o app fácil e intuitivo de usar. Mesmo assim, é importante sempre lembrar que o QuillBot não é perfeito, assim como qualquer outra ferramenta de IA. Por isso, vale a pena revisar os resultados gerados por ela. O app funciona muito bem como um auxiliar rápido para melhorar o fluxo da produção de texto, deixar a redação mais clara ou explorar diferentes formas de expressar uma ideia. Use com cautela!

Rarevision VHS (Android e iOS)

Sou uma pessoa nascida na década de 1980 e, por isso, cresci assistindo a filmes em VHS. O Rarevision VHS é um aplicativo que me faz voltar no tempo, permitindo transformar tudo o que filmo em lembranças riscadas diretamente dos anos 80. Gosto de como o app reproduz as linhas retrô de rastreamento que se movimentam pela tela, com estática granulada, cores distorcidas e aquele registro de data e hora tão característico. Às vezes, achei o app tão realista que ele me enganou.

Os detalhes são muito divertidos, permitindo falsificar a data para algo completamente exagerado. Também posso adicionar títulos animados e chamativos e dar ao vídeo uma “lente de zoom” que oscila, como se alguém estivesse apertando o botão com força. Até falhas na imagem podem ser incluídas sacudindo o celular ou deslizando o dedo na tela.

O mais incrível é que posso criar novas filmagens importando um clipe antigo e aplicando todo o tratamento VHS nele. E, se eu quiser, há a opção de tela widescreen, que elimina todo o clima de “VHS autêntico”, o que é perfeito para confundir a percepção das pessoas.

O aplicativo também apresenta algumas falhas, como não carregar corretamente após uma compra ou atualização. Às vezes ele funciona perfeitamente, mas em outros momentos dá problemas que até me lembram os anos 1980, quando as coisas simplesmente não funcionavam. Mesmo assim, é uma forma divertida de criar uma cápsula do tempo moderna com uma "vibe" antiga que, com certeza, vai confundir quem estiver assistindo.

Esperamos que você tenha um fim de semana incrível com nossas recomendações. Inclusive, se conhecer outros aplicativos ou jogos que queira compartilhar, deixe aqui nos comentários!