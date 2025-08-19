Como Transferir Playlists do Spotify Para o Apple Music de Graça

Recentemente, o Spotify aumentou os preços de suas assinaturas: Os usuários agora pagam até R$ 6 a mais por mês por uma assinatura. Em uma comparação ano a ano, isso significa cerca de R$ 24 a mais para a assinatura individual e até R$ 72 para a assinatura familiar. Isso torna o Apple Music mais barato em uma comparação direta: uma assinatura individual custa R$ 21,90 por mês, e a assinatura familiar, pouco menos de R$ 35 - e, portanto, o mesmo que o Spotify antes do aumento de preço.

Para muitos usuários, isso levanta a questão: vale a pena mudar? No entanto, um obstáculo frequentemente mencionado é a própria coleção de músicas do usuário. Listas de reprodução, álbuns ou artistas favoritos que você vem acompanhando ao longo dos anos - o que acontece com eles quando você muda para um novo serviço de streaming? A boa notícia: com as ferramentas certas, a mudança está mais fácil do que nunca.

Transferir playlists do Spotify para o Apple Music

Se você quiser mudar para o Apple Music, não precisa se preocupar em perder suas playlists. Vários serviços permitem que você transfira músicas e coleções gratuitamente. Um dos mais conhecidos é o Soundiiz - "Made in France". O aplicativo permite transferir listas de reprodução, álbuns ou artistas que você segue do Spotify para o Apple Music, tanto pelo navegador do seu laptop quanto por um aplicativo em celulares Android. Basta conectar sua conta do Spotify e da Apple Music, selecionar o conteúdo desejado e confirmar - pronto.

O Playlistor ou o TuneMyMusic são adequados para usuários que desejam transferir apenas listas de reprodução individuais. Tudo o que você precisa é o link para a lista de reprodução do Spotify e o conteúdo pode ser transferido diretamente para o Apple Music.

Quem estiver procurando uma solução mais abrangente a encontrará no FreeYourMusic. A versão gratuita só permite a transferência de até 100 músicas ou uma lista de reprodução, mas com a versão premium, todas as listas de reprodução podem ser salvas na nuvem e sincronizadas automaticamente. Isso oferece a vantagem de que qualquer pessoa que troque de serviço de streaming novamente mais tarde ou use vários serviços em paralelo pode acessar as listas de reprodução a qualquer momento e mantê-las sincronizadas.

Os usuários da Apple também se beneficiam do SongShift. Desde 2025, o Apple Music tem trabalhado diretamente com o aplicativo em alguns países, que converte de forma confiável as coleções de músicas do Spotify em dispositivos iOS. Na Apple App Store, o SongShift é particularmente elogiado por sua facilidade de uso.

Mudar de serviço de música? Mais fácil do que nunca

O Spotify está ficando mais caro, o Apple Music continua atraente - e quem se atreve a mudar não precisa deixar nenhuma de suas listas de reprodução para trás. Com ferramentas como Soundiiz, FreeYourMusic ou SongShift, a mudança é fácil e segura, mesmo com grandes coleções de músicas.