Como Transferir Playlists do Spotify Para o Apple Music de Graça

Blasius Kawalkowski
Blasius Kawalkowski

Recentemente, o Spotify aumentou os preços de suas assinaturas: Os usuários agora pagam até R$ 6 a mais por mês por uma assinatura. Em uma comparação ano a ano, isso significa cerca de R$ 24 a mais para a assinatura individual e até R$ 72 para a assinatura familiar. Isso torna o Apple Music mais barato em uma comparação direta: uma assinatura individual custa R$ 21,90 por mês, e a assinatura familiar, pouco menos de R$ 35 - e, portanto, o mesmo que o Spotify antes do aumento de preço.

Para muitos usuários, isso levanta a questão: vale a pena mudar? No entanto, um obstáculo frequentemente mencionado é a própria coleção de músicas do usuário. Listas de reprodução, álbuns ou artistas favoritos que você vem acompanhando ao longo dos anos - o que acontece com eles quando você muda para um novo serviço de streaming? A boa notícia: com as ferramentas certas, a mudança está mais fácil do que nunca.

Transferir playlists do Spotify para o Apple Music

Se você quiser mudar para o Apple Music, não precisa se preocupar em perder suas playlists. Vários serviços permitem que você transfira músicas e coleções gratuitamente. Um dos mais conhecidos é o Soundiiz - "Made in France". O aplicativo permite transferir listas de reprodução, álbuns ou artistas que você segue do Spotify para o Apple Music, tanto pelo navegador do seu laptop quanto por um aplicativo em celulares Android. Basta conectar sua conta do Spotify e da Apple Music, selecionar o conteúdo desejado e confirmar - pronto.

O Playlistor ou o TuneMyMusic são adequados para usuários que desejam transferir apenas listas de reprodução individuais. Tudo o que você precisa é o link para a lista de reprodução do Spotify e o conteúdo pode ser transferido diretamente para o Apple Music.

Quem estiver procurando uma solução mais abrangente a encontrará no FreeYourMusic. A versão gratuita só permite a transferência de até 100 músicas ou uma lista de reprodução, mas com a versão premium, todas as listas de reprodução podem ser salvas na nuvem e sincronizadas automaticamente. Isso oferece a vantagem de que qualquer pessoa que troque de serviço de streaming novamente mais tarde ou use vários serviços em paralelo pode acessar as listas de reprodução a qualquer momento e mantê-las sincronizadas.

Os usuários da Apple também se beneficiam do SongShift. Desde 2025, o Apple Music tem trabalhado diretamente com o aplicativo em alguns países, que converte de forma confiável as coleções de músicas do Spotify em dispositivos iOS. Na Apple App Store, o SongShift é particularmente elogiado por sua facilidade de uso.

Mudar de serviço de música? Mais fácil do que nunca

O Spotify está ficando mais caro, o Apple Music continua atraente - e quem se atreve a mudar não precisa deixar nenhuma de suas listas de reprodução para trás. Com ferramentas como Soundiiz, FreeYourMusic ou SongShift, a mudança é fácil e segura, mesmo com grandes coleções de músicas.

Blasius Kawalkowski

Blasius Kawalkowski
Editor

Blasius loves music and photography. Even as a child, he listened to U2, Van Halen and Billy Idol on a tape recorder. He was fascinated by both the rock of the 80s and the tape recorder. When he took his first photos with an analog camera at the age of 6, the path to becoming a technology journalist was set. This was reinforced during his apprenticeship as a car mechanic and his journalism studies.

