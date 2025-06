A Meta vem testando um aplicativo WhatsApp dedicado para iPadOS há alguns anos, mas até o momento não havia um cronograma concreto para seu lançamento. Isso finalmente mudou com o lançamento de uma versão adaptada do aplicativo para os tablets da Apple, com direito a todos os recursos de conversas e chamadas.

Acreditava-se que o principal motivo da falta de um WhatsApp independente para iPad era o fato de a maioria dos modelos de iPad e iPad Pro não ter recursos de celular ou suporte para um número de celular, o que normalmente é necessário para a autenticação da conta do WhatsApp. No entanto, a abordagem da Meta mudou quando abriu o WhatsApp para iPad para testes por meio de seu programa TestFlight.

Meta deu pistas do lançamento do WhatsApp para iPad pouco antes do anúncio oficial. / © X/u/WhatsApp

Recentemente, no X (antigo Twitter), a Meta pareceu dar uma dica. Ao responder a um usuário, eles usaram um emoji de olhos grandes, o que poderia sugerir o possível lançamento do tão aguardado WhatsApp para iPad. Apesar disso, ainda não há um cronograma claro do que essa provocação significa. No entanto, acreditamos que a empresa não faria uma provocação sobre o aplicativo se não estivesse planejando um eventual lançamento para iPads.

WhatsApp para iPad: Com direito a todos os recursos

Além dos recursos tradicionais encontrados nos aplicativos para celular e desktop, o WhatsApp para iPad aproveita recursos como o Stage Manager, Slide Over e Split View, além de outras opções de multitarefa do iPadOS.

Fora isso, você pode usar teclados compatíveis para digitar as mensagens, e até interagir com a interface usando a Apple Pencil. A Meta aproveitou ainda a integração do ecossistema Apple, com opção de sincronia de dados entre o iPad, iPhone e Mac.

Até o lançamento do app, a única maneira de usar o WhatsApp em um iPad é por meio do WhatsApp Web em um navegador. No entanto, os usuários inscritos no programa TestFlight do WhatsApp tiveram a oportunidade de experimentar o aplicativo nativo do WhatsApp para iPad.

Além do WhatsApp, a Meta também está desenvolvendo um aplicativo independente do Instagram para iPadOS. O aplicativo atual do Instagram para iPad é simplesmente uma versão ampliada do aplicativo para iOS. Um aplicativo dedicado do Instagram poderia tirar o máximo proveito do formato do iPad.

Esperando por um aplicativo do WhatsApp no seu iPad? Você usa atualmente o WhatsApp Web no tablet da Apple?