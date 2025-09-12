Uma nova vulnerabilidade de segurança está ameaçando os usuários do WhatsApp. Receba uma foto e os hackers terão acesso a todo o seu celular. Sem que você precise fazer nada. Felizmente, a solução é muito simples. Mostramos o que todo usuário do WhatsApp deve fazer agora.

O fato de que você não deve clicar em todos os links desconhecidos ou instalar aplicativos desconhecidos deve estar claro para qualquer usuário razoavelmente consciente. Mas também há vulnerabilidades de segurança em que os usuários não fizeram nada de errado. Uma dessas vulnerabilidades apareceu agora no WhatsApp.

Como funciona a falha de segurança?

A vulnerabilidade, que agora foi oficialmente confirmada, permite a realização dos chamados ataques de clique zero. Em outras palavras, o malware pode ser instalado em um smartphone sem que o usuário tenha que fazer qualquer coisa. No caso do WhatsApp, os hackers escondem um link em uma foto manipulada. Quando recebidos, os dados são processados para que o WhatsApp possa mostrar a imagem.

O spyware é instalado automaticamente durante esse processo. Em outras palavras, antes mesmo de você abrir o WhatsApp e visualizar a imagem. Por esse motivo, essa brecha é particularmente grave. A Meta já relatou oficialmente a vulnerabilidade à União Europeia com uma classificação de risco "alto". E uma solução já está disponível.

Como proteger seu WhatsApp

Felizmente, proteger-se contra essa grave vulnerabilidade de segurança é muito fácil. Empresas como a Meta sempre se encarregam de corrigir a vulnerabilidade antes de denunciá-la oficialmente. Afinal de contas, é provável que a vulnerabilidade seja explorada por um número significativamente maior de pessoas assim que ela for oficialmente nomeada.

A Meta já fechou a brecha de segurança com uma atualização do aplicativo e, portanto, corrigiu o problema. Agora é a vez dos usuários instalarem essa atualização. Qualquer pessoa que tenha ativado as atualizações automáticas em seu smartphone já deve ter recebido a atualização. Desde que você não desligue o Wi-Fi durante o carregamento ou não tenha espaço de armazenamento livre suficiente. Portanto, é melhor verificar a loja de aplicativos para ver se o seu WhatsApp está atualizado e, se disponível, instalar uma atualização. É assim que funciona: