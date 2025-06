Um dos recursos de segurança do WhatsApp envolve vincular sua conta ao dispositivo, o que normalmente requer a exclusão de sua conta junto com os dados do aplicativo quando você faz o logout. Embora isso sirva como uma salvaguarda para proteger as informações armazenadas, é um método inconveniente para aqueles que simplesmente desejam se desconectar temporariamente do aplicativo.

Aparentemente, a Meta poderá em breve oferecer aos usuários do WhatsApp a possibilidade de fazer logout do dispositivo sem excluir as conversas e os dados do aplicativo.

Isso ocorre depois que pistas sobre esse potencial novo recurso de logout foram descobertas recentemente na versão beta do WhatsApp 2.25.17.37 para celular pela Android Authority, indicando que a empresa está testando-o internamente.

Acesse seus dados do WhatsApp depois de fazer login novamente

O veículo conseguiu mostrar como a nova ação de logout poderá ser apresentada se for lançada no futuro. É interessante notar que o botão de logout substituirá a opção Excluir conta nas configurações principais da conta. Tocar nele abre uma janela pop-up que apresenta duas subopções: Erase all Data & preferences (Apagar todos os dados e preferências) e "Keep all Data & preferences" (Manter todos os dados e preferências).

Embora não haja uma definição explícita para essa opção de logout recém-descoberta, a seleção da primeira opção provavelmente prosseguirá com o processo de limpeza, semelhante à ação de exclusão existente. Enquanto isso, a escolha da outra opção manterá os dados e as preferências da conta no dispositivo. Posteriormente, o usuário poderá recuperar esses dados quando fizer login novamente com o mesmo número do WhatsApp no dispositivo.

A Meta está testando uma nova opção de logout no WhatsApp que manterá os dados e as preferências da conta no dispositivo. / © nextpit

No momento, não se sabe se o recurso de logout com os bate-papos salvos suportará o login temporário com uma conta ou um número diferente no smartphone e, em seguida, o login contínuo do número original de volta com seus dados e preferências preservados. Essa funcionalidade seria particularmente útil para aqueles que precisam usar uma conta diferente do WhatsApp por um determinado período ou testar novos recursos do aplicativo.

Resta saber quando isso estará disponível para o público. No entanto, como o recurso já está na versão beta, é possível que o Meta o implemente primeiro para os testadores beta antes de disponibilizá-lo para uma base de usuários mais ampla.

Embora essa nova opção de logout se concentre na usabilidade do aplicativo, o Meta também introduziu um recurso chamado Advanced Chat Privacy no mês passado, que aumenta significativamente a privacidade do usuário. Se ativado, esse recurso impedirá que os participantes de um bate-papo baixem ou exportem mensagens em uma conversa e também interromperá o download automático de arquivos de mídia.

A Meta também tem se ocupado em expandir a disponibilidade e os recursos da plataforma de mensagens, lançando recentemente um aplicativo independente para iPadOS, com suporte nativo para tablets iPad da Apple.

Você acha que o método de logout será útil no seu caso? Compartilhe sua opinião nos comentários.