Na próxima vez que você abrir a caixa de entrada do WhatsApp, suas mensagens podem já ter desaparecido. A Meta está trabalhando em novas opções de temporizador para mensagens que desaparecem, descobertas na última versão beta do Android . Espera-se que essas atualizações sejam lançadas para todos os usuários em breve.

O recurso de mensagens que desaparecem do WhatsApp não é novo. Ele existe há anos para ajudar os usuários a proteger as conversas confidenciais com mais privacidade e segurança. Até agora, os temporizadores disponíveis incluíam 24 horas, 7 dias e 90 dias, permitindo que os usuários escolhessem quando as mensagens deveriam ser excluídas automaticamente. Embora o recurso seja útil, faltava flexibilidade para períodos de tempo mais curtos. Mas isso é algo que o WhatsApp está finalmente resolvendo.

Novos temporizadores para mensagens que desaparecem no WhatsApp

Na versão beta 2.25.24.18 do Android, o WhatsApp adicionou duas novas opções de cronômetro: 12 horas e 1 hora. A configuração de 12 horas oferece um equilíbrio prático entre conveniência e privacidade, ideal para planejamento de curto prazo ou mensagens de um dia inteiro. A opção de 1 hora foi projetada para situações em que a privacidade é fundamental, embora sua janela apertada possa levar à perda de mensagens.

WhatsApp lembrará antes que as mensagens desapareçam

Como em outros cronômetros, a contagem regressiva começa quando uma mensagem é enviada e não quando é lida. Isso aumenta a chance de as mensagens serem perdidas, o que pode ser útil ao compartilhar informações confidenciais ou urgentes. É semelhante a uma mensagem que se autodestrói, embora os remetentes ainda tenham a opção de excluir as mensagens manualmente antes que o cronômetro expire.

O WhatsApp está testando temporizadores de 1 hora e 12 horas para o recurso de mensagens que desaparecem na plataforma. Há também um lembrete integrado para a opção de 1 hora. / © WABetaInfo

Para ajudar com isso, o WhatsApp está adicionando uma ferramenta de lembrete para a opção de 1 hora que alerta os destinatários antes que uma mensagem desapareça. Isso dá aos usuários uma última chance de ver as mensagens não lidas antes que elas desapareçam.

Assim como as mensagens de desaparecimento existentes, os novos temporizadores provavelmente se beneficiarão da criptografia de ponta a ponta. A Meta não terá acesso a essas mensagens quando elas aparecerem ou depois de serem excluídas.

Embora os novos temporizadores ainda não estejam visíveis para todos os testadores beta, sua presença sugere que eles serão incluídos na versão final e disponibilizados para o público, inclusive no iOS para iPhones e iPads.

O WhatsApp tem expandido constantemente seus recursos de bate-papo, incluindo um lembrete de bate-papo, suporte semelhante ao correio de voz e uma ferramenta de resumo de bate-papo que destaca os pontos principais sem a necessidade de percorrer longos tópicos não lidos. A maioria desses recursos ainda está em teste e espera-se que sejam lançados em breve.

Oferta de afiliados Samsung Galaxy A26 5G

O que você acha dos novos cronômetros de mensagens que desaparecem? Você o usaria em seus bate-papos?