WhatsApp: Nunca Mais Esqueça uma Mensagem Com Este Novo Recurso

De vez em quando, surgem novas configurações ou recursos úteis no WhatsApp. Na maioria dos casos, os desenvolvedores testam as novidades nas versões beta do app. Esse também é o caso do exemplo atual, que não se destina apenas a usuários esquecidos. Acontece repetidamente que as pessoas simplesmente querem ser lembradas de determinadas mensagens em um horário selecionado. Os programadores agora querem resolver exatamente esse problema.

WhatsApp te lembra de mensagens selecionadas

Todos nós já passamos por isso: você está tendo um textão no WhatsApp com um amigo ou em um bate-papo em grupo. Uma ou mais coisas importantes são mencionadas e você não quer esquecer. Até agora, esses lembretes tinham que ser inseridos em um aplicativo separado, por exemplo, como uma tarefa. No entanto, se for apenas uma nota curta, isso rapidamente se torna um exagero.

Os desenvolvedores do Zap reconheceram essa situação e agora oferecem uma solução integrada. Na versão beta atual do WhatsApp para Android, é possível criar um lembrete para uma mensagem. O aplicativo oferece uma série de horários predefinidos para isso - em 2, 8 ou 24 horas. No entanto, há também a opção de escolher seu próprio horário. Quando o prazo chegar, uma mensagem correspondente será exibida em suas notificações do Android com a mensagem marcada.

Como configurar o lembrete

Atualmente, os lembretes no WhatsApp estão um pouco ocultos à primeira vista. No entanto, depois que você configurar um deles, a função será fácil de encontrar - veja como.

É assim que os lembretes funcionam no WhatsApp beta para Android. / © Holger Eilhard / nextpit

O primeiro passo é selecionar a mensagem da qual você deseja ser lembrado com um toque longo. A mensagem é então destacada em cores. Selecione "Remind" (Lembrar) nos três pontos no canto superior direito. Atualmente, esse item de menu só aparece na versão beta do WhatsApp para Android e somente se você tiver selecionado uma mensagem. Na próxima etapa, você pode selecionar um dos períodos de tempo predefinidos ou definir seu próprio horário. Depois de configurado, você pode encontrar o lembrete ativo pelo pequeno sino no balão da mensagem.

Em seguida, você verá a mensagem completa na notificação do WhatsApp no Android. Se houver uma imagem incluída, ela também será exibida na visualização. Importante: os lembretes só se aplicam a você e ao seu dispositivo. A pessoa com quem você está falando não saberá.

De acordo com o WABetaInfo, o recurso faz parte do WhatsApp para Android a partir da versão 2.25.21.14. Em nosso teste com a versão de pré-lançamento, já conseguimos experimentar a função com sucesso. Ainda não se sabe se e quando o aplicativo normal receberá essa função.