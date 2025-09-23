WhatsApp Ativa Nova Função de Lembretes: Saiba Como Usar

O WhatsApp vem expandindo seu arsenal de funções há anos - muitas vezes com melhorias discretas, raramente com grandes mudanças de funcionalidade. Mas agora o mensageiro está ativando um recurso que deve realmente fazer a diferença na vida cotidiana.

Nova função do WhatsApp está escondida

Hoje, o mensageiro é mais uma plataforma do que um aplicativo - há muito tempo ele substituiu não apenas os SMS, mas também as chamadas telefônicas, a organização de grupos e a transferência de arquivos. No entanto, o WhatsApp também se tornou mais complexo à medida que sua gama de funções cresceu. Muita coisa está escondida no menu, algumas coisas se perdem no meio das conversas (e memes). Ainda mais notável é um recurso que chama a atenção imediatamente: lembretes para mensagens individuais.

O princípio é elegante: se você tocar em uma mensagem por mais tempo, a lista de ações será aberta como de costume - encaminhar, copiar, corrigir. Uma nova adição é o item "Lembrar". Basta um toque para que o conteúdo da mensagem seja lembrado como uma notificação por push.

Você pode escolher entre intervalos fixos - duas, oito ou 24 horas - ou um horário personalizado. Quando o lembrete chega ao fim, ele é exibido com uma visualização da mensagem e um pequeno símbolo de sino na tela de bloqueio. Uma espécie de serviço de lembrete pessoal - diretamente do bate-papo.

Por que esse recurso provavelmente será um dos mais populares

Ao contrário de muitas atualizações só cosméticas, essa função tem o potencial de se tornar parte da vida cotidiana. Tarefas esquecidas, endereços esquecidos, pequenos acordos - no futuro, você poderá registrar tudo de forma confiável no aplicativo sem precisar recorrer a ferramentas externas, como calendários ou anotações. É provável que o recurso seja um salva-vidas, especialmente em bate-papos em grupo, em que as informações desaparecem rapidamente no fluxo.

A função ainda não está visível para todos. Os usuários do iPhone serão beneficiados primeiro, e os do Android seguirão nas próximas semanas. Portanto, se você ainda não conseguiu encontrar a opção de lembrete, precisará de paciência - ou de um dispositivo iOS atualizado.

Os links compartilhados neste artigo são links de afiliados. Isso significa que o nextpit obtém uma pequena participação nos lucros se você comprar produtos através deles. Isso não gera custos adicionais para você e não tem nenhuma influência sobre o conteúdo editorial do site. Saiba mais sobre como monetizamos o site na nossa página de transparência.
