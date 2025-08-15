O suporte da Microsoft para o Windows 10 termina em 14 de outubro, e milhões de dispositivos precisarão ser atualizados até lá. Se isso não for possível, a única solução é comprar um computador novo, a não ser que uma ferramenta inteligente e gratuita seja usada.

Com o fim do suporte para o Windows 10, a Microsoft está cancelando todas as atualizações regulares, incluindo patches essenciais e relevantes para a sua segurança. O que pode parecer inofensivo, no entanto, traz riscos enormes. De acordo com Thorsten Urbanski, especialista em segurança da empresa de software Eset, há um risco maior de ataques cibernéticos e até mesmo de perda potencial de dados. O especialista recomenda urgentemente fazer uma atualização o mais rápido possível, mas essa oportunidade já vem sendo negada a centenas de milhares de pessoas.

Por que a atualização para o Windows 11 falha

Uma atualização rápida para o Windows 11 seria a solução lógica. No entanto, essa etapa costuma falhar devido aos altos requisitos de hardware. As exigências mínimas da Microsoft são tão rigorosas que os aparelhos mais antigos, fabricados antes de 2017, são automaticamente excluídos. Mesmo aqueles que tentam são impedidos por limites de instalação definidos artificialmente, e com isso o update nem começa se o sistema não for considerado compatível. Na prática, isso significa que qualquer pessoa que não tenha um computador atualizado terá que se virar. Um aparelho preparado para o futuro que resolveria esse problema pode custar muito caro, mas existe uma solução alternativa: o Flyby11.

O Flyby11 é um programa gratuito e de código aberto que está disponível na plataforma GitHub. Recentemente, ele recebeu várias atualizações e agora também é compatível com a Microsoft Media Creation Tool oficial. O ponto positivo aqui é que a ferramenta inicia uma versão de servidor do processo de instalação, que ignora a maioria das verificações de compatibilidade. Isso significa que o sistema operacional também pode ser instalado em muitos computadores mais antigos, pelo menos na teoria. Existem, contudo, algumas restrições importantes que você precisa considerar.

Possíveis efeitos colaterais

O Flyby11 oferece uma solução atraente, mas não é livre de riscos. O Windows 11 pode rodar com alguns problemas, ou ainda incorretamente em um hardware que seja muito antigo. Assim, antes da instalação, um backup completo de todos os dados importantes deve ser sempre criado em uma mídia externa, como um disco rígido USB.

Existe ainda o fato de que a ferramenta ser de "código aberto" não significa automaticamente que o software está livre de códigos maliciosos. Para usuários com conhecimento técnico médio, é quase impossível avaliar com segurança se a ferramenta é realmente confiável. De qualquer forma, o Flyby11 continua sendo a única saída prática para muitos.

Mesmo levando em conta os possíveis riscos, o Flyby11 é uma alternativa sensata para você que não quer ou não pode substituir o computador antigo. Então, se você está pensando em comprar um novo, é melhor dar esse passo antes de 14 de outubro, enquanto ainda há tempo suficiente para uma transição tranquila.