Xiaomi Lança o 15T e o 15T Pro: Poderosos e Sofisticados:

A Xiaomi está apresentando dois novos smartphones, o 15T e o 15T Pro. Eles foram projetados para atrair os usuários que querem mais do que um modelo de médio porte pode oferecer, mas que não estão preparados para pagar preços dos topos de linha.

No geral, os celulares topo de linha estão cada vez mais distantes do orçamento do consumidor médio. No entanto, smartphones intermediários nem sempre são suficientes para muitas pessoas. As câmeras dos modelos mais baratos, em particular, têm a reputação de não serem capazes de oferecer boa a qualidade da imagem.

A Xiaomi reconheceu essa lacuna logo no início. Os smartphones da série T, em particular, foram projetados para impressionar com um pacote de desempenho atraente que dificilmente é inferior aos modelos de ponta, sem chegar perto do alto preço que os aparelhos premium estão pedindo.

Xiaomi 15T (Pro) / © Xiaomi

Xiaomi 15T com câmera Leica

Isso é particularmente evidente no novo Xiaomi 15T. O modelo apresenta um design bastante conservador com uma estrutura metálica clássica. Ele está disponível em três cores diferentes - preto, cinza e ouro rosa - e em configurações de 256 e 512 gigabytes de memória a partir de apenas 649 euros lá fora (cerca de R$ 4.000 em conversão direta).

A câmera é um dos destaques da nova linha Xiaomi. A parte traseira do 15T abriga uma combinação de três sensores desenvolvidos pelos especialistas da Leica. A câmera principal com estabilização óptica de imagem tira fotos com uma resolução máxima de 50 megapixels. O mesmo se aplica à câmera telefoto/zoom.

Para imagens panorâmicas com um ângulo de visão de até 120°, a Leica usa um sensor com uma resolução de 12 megapixels no Xiaomi 15T. As selfies são tiradas na parte frontal com uma resolução de 32 megapixels.

CPU MediaTek por trás da ampla tela OLED

A tela AMOLED do smartphone também não deve deixar nada a desejar. Isso começa com o tamanho: com 6,83 polegadas, a diagonal é generosa e a taxa de quadros é alta, a 120 Hz. O brilho máximo é especificado em 3.200 nits, o que significa que o conteúdo da tela deve permanecer fácil de ler mesmo sob a luz do sol. A Xiaomi não está buscando recordes quando se trata da resolução do painel. No entanto, com 2.772 × 1.280 pixels - o que corresponde a uma densidade de pixels de 447 PPP.

O fato de o 15T ainda não ser um dispositivo de ponta fica evidente no processador. O chip Dimensity 8400 Ultra da MediaTek não é bem o carro-chefe da série x400. O processador tem oito núcleos de CPU, todos baseados na arquitetura ARM Cortex-A725. No entanto, há diferenças: o núcleo mais potente na ordem 1-3-4 tem um cache L2 com tamanho de um megabyte. Para os próximos três núcleos, a memória alocada para cada núcleo é reduzida para 512 kilobytes e, para os núcleos "mais fracos", para 256 kilobytes. Uma unidade gráfica Mali-G720 com sete núcleos está disponível para cálculos gráficos, e a Mediatek também integra uma NPU para processos com inteligência artificial.

Xiaomi 15T (Pro) / © Xiaomi

15T Pro: mesmo design, mas tudo um pouco melhor

O 15T Pro dificilmente pode ser distinguido visualmente do modelo menor, mas oferece um pouco mais em muitas áreas. Isso já é evidente na bateria, que tem uma capacidade de 5.500 mAh em ambas as versões. No entanto, apenas a versão Pro pode suportar 90 watts de recarga com cabo, enquanto o 15T normal carrega a 67 watts. O carregamento sem fio - a 50 watts - também não está disponível no 15T básico.

Um quadro semelhante surge com os sensores da câmera, que, como no modelo menor, foram desenvolvidos pela Leica. Eles têm a mesma resolução na parte traseira, e apenas a sensibilidade à luz da câmera principal é um pouco maior. Por outro lado, a câmera telefoto deve permitir ampliações que só seriam possíveis com uma lente com distância focal de 115 milímetros em uma câmera clássica. Os sensores para fotos ultra grande angular e selfies são idênticos aos do 15T.

As telas dos dois modelos da Xiaomi também são semelhantes em termos de tamanho, resolução e reprodução de cores. No entanto, a tela da versão Pro é um pouco mais rápida, com uma taxa de atualização de 144 Hz.

Processador faz a diferença

Um dos principais argumentos a favor da versão Pro do 15T é, sem dúvida, o processador. Com o Mediatek Dimensity 9400, a Xiaomi oferece um nível de desempenho mais alto, próximo dos Snapdragons topo de linha. Infelizmente, o lançamento aconteceu poucos dias depois da fabricante anunciar a CPU Dimensity 9500...

Embora as CPUs tenham uma estrutura 1-3-4 como as do Dimensity 8400, o núcleo ARM X925, que funciona com uma frequência de clock de até 3,62 GHz, está no topo. Ele é seguido por três núcleos X4; quatro núcleos A720 são suficientes para tarefas menos exigentes. Com o Immortalis-G725, a unidade gráfica instalada pela MediaTek também vem da ARM. No entanto, ela tem doze núcleos em vez de apenas sete. A NPU também deve oferecer um desempenho ligeiramente superior.

Assim como no modelo menor, o processador também tem doze gigabytes de RAM à sua disposição. O armazenamento de dados, por outro lado, está um passo à frente - além de 256 e 512 gigabytes, uma versão com um terabyte também está disponível.

Xiaomi 15T (Pro) / © Xiaomi

No entanto, a política de preços do fabricante chinês não é das mais amigáveis: enquanto o upgrade de armazenamento é oferecido por 50 euros para o 15T, os compradores da versão Pro - que custa pelo menos 799 euros - pagam 100 euros por cada nível de armazenamento adicional. Quem prefere economizar deve dar uma olhada no Xiaomi Mi 15, que já está disponível por cerca de 700 euros (cerca de R$ 4.400) com 512 GB de memória e compartilha muitos dos mesmos recursos, exceto o processador Qualcomm.