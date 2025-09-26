A Xiaomi fez uma prévia de seus próximos smartphones topo de linha antes do lançamento oficial, pulando a geração "16" e indo direto para a linha "Xiaomi 17" para se alinhar melhor com o rival iPhone 17. Ainda assim, a empresa conseguiu manter a maioria dos recursos interessantes em segredo até o dia do lançamento.

Transforme o Xiaomi 17 Pro em um Game Boy moderno

A linha é encabeçada pelo Xiaomi 17 Pro e 17 Pro Max. Ambos os modelos compartilham um recurso de destaque: uma tela secundária de largura total na parte traseira. Embora não seja totalmente novo, o Xiaomi 11 Ultra veio com uma tela traseira; as novas telas são significativamente maiores e mais funcionais.

O Xiaomi 17 Pro apresenta um painel AMOLED de 2,7 polegadas com resolução de 904 x 572 e uma taxa de atualização de 120 Hz. O Pro Max aumenta essa resolução para 2,9 polegadas. Ambos são excepcionalmente brilhantes, com pico de 3.500 nits, e servem mais do que para fins cosméticos. Eles podem executar aplicativos, exibir jogos e oferecer recursos interativos.

Você pode transformar o Xiaomi 17 Pro (Max) em um console portátil retrô usando um case personalizado da Xiaomi. / © Xioami

Os usos práticos incluem a exibição de notificações, visualização de chamadas e mensagens, controle de música, verificação do relógio ou do cronômetro e exibição de papéis de parede. Para se divertir, a tela traseira pode se transformar em um console portátil retrô quando combinada com a capa personalizada para console portátil retrô da Xiaomi.

Especificações do Xiaomi 17 Pro e Pro Max

Além da tela traseira, o Xiaomi 17 Pro é um carro-chefe por si só. Ele tem uma tela LTPO AMOLED de 6,3 polegadas com resolução de 2.656 x 1.220, brilho máximo de 3.500 nits e taxa de atualização adaptável de 1 a 120 Hz. O painel é protegido pelo vidro Dragon Crystal Glass da Xiaomi.

Apesar das atualizações, o dispositivo continua tão leve quanto o Xiaomi 17 normal e tem classificação IP68 para resistência à poeira e à água. A Xiaomi afirma que o Pro pode sobreviver a uma imersão total de até 4 metros, enquanto o Pro Max pode suportar até 6 metros.

O Xiaomi 17 Pro tem tela LTPO AMOLED de 6,3 polegadas com brilho que chega a 3.500 nits e taxa de atualização de 1-120 Hz. / © Xioami

Em termos de câmera, o 17 Pro possui um sensor Light Fusion 950L de 50 MP e 1/1,28 polegada com ótica Leica f/1,67, ao lado de uma lente telefoto de 50 MP que oferece zoom de 5x e uma lente ultrawide de 50 MP com um campo de visão de 102 graus. Uma câmera frontal de 50 MP completa a configuração.

O dispositivo é alimentado por uma bateria de 6.300 mAh com carregamento com fio de 100 watts e carregamento sem fio de 50 watts. Ele também suporta carregamento sem fio reverso de 22,5 watts para acessórios.

Bateria maior e telefoto no Pro Max

O Pro Max de 17 polegadas tem uma tela maior, de 6,9 polegadas, e uma enorme bateria de 7.500 mAh. Sua lente telefoto de 50 MP usa um sensor maior para melhorar a captura de detalhes, embora sua capacidade macro caia para 30 cm em comparação com o mínimo de 20 cm do Pro.

Todos os três modelos, o Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max, são inicializados com o HyperOS 3.0 e alimentados pelo novo processador Snapdragon 8 Elite Gen 5 da Qualcomm, anunciado na recente Snapdragon Summit. Todos recebem resfriamento por câmara de vapor, sendo o Pro Max o maior com 5.533 mm². As variantes Pro oferecem configurações de 12 GB ou 16 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento.

Preços do Xiaomi 17

Embora o Xiaomi 17 padrão não tenha a tela traseira secundária, ele possui uma bateria maior que a do Pro, com 7.000 mAh. Ele compartilha as mesmas câmeras principal e ultragrande angular de 50 MP, mas troca por uma lente telefoto de 50 MP com zoom de 2,6x. Sua tela de 6,3 polegadas é igual à do Pro em tamanho e qualidade.

O preço começa em CNY 4.499 (aproximadamente R$ 3.370 em conversão direta) para o Xiaomi 17, CNY 5.000 (~R$ 3.760) para o 17 Pro e CNY 6.000 (~R$ 4.500) para o Pro Max. Ainda não há informações sobre a disponibilidade internacional, embora os preços provavelmente variem de acordo com a região.

O que você achou da tela traseira do Xiaomi 17 Pro? É uma inovação prática ou apenas uma gambiarra?