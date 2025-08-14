Xiaomi: 9 Modelos Param de Receber Atualizações
A próxima grande atualização do sistema da Xiaomi, o HyperOS 3, está chegando. No entanto, antes do lançamento, a fabricante chinesa está fazendo uma limpa e encerrando o suporte à atualização para nove modelos de smartphones - com efeito imediato.
Diferentes políticas de atualização
A Xiaomi oferece garantias de atualização muito diferentes, dependendo do modelo. Os dispositivos mais caros geralmente têm novas funções e patches de segurança por muitos anos, enquanto os modelos baratinhos geralmente saem do ciclo de atualização muito antes.
No entanto, graças a uma nova regulamentação da UE, a partir deste ano, todos os smartphones devem receber atualizações por pelo menos cinco anos a partir do final da venda, uma medida que aumenta significativamente a vida útil de muitos dispositivos.
Muitos dos dispositivos afetados foram lançados no mercado em 2021 e têm apenas quatro anos de idade. De acordo com a nova regulamentação da UE, eles ainda receberiam atualizações até 2027. No entanto, isso só se aplica a smartphones que foram lançados no mercado a partir de 20 de junho de 2025.
Esses modelos são afetados
Nove modelos são afetados pelo atual fim do suporte. A partir de agora, eles não só não receberão mais novas funções, como também não receberão atualizações de segurança. Esse é o fim para os nove dispositivos a seguir:
- Redmi A1
- Redmi A1+
- Redmi 11 Prime 4G
- Poco C50
- Poco M5
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11 Lite LE
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
Boa parte desses smartphones não foram vendidos oficialmente no Brasil, enquanto outros - como o Xiaomi 11T - parecem ter sido bastante vendidos em sites como o AliExpress. Muitos dos dispositivos só receberam atualizações de segurança no ano passado e nenhuma nova função foi adicionada. A maioria dos modelos ainda está rodando o HyperOS 1, por exemplo, e um patch de segurança final ainda pode ser lançado..
Você precisa mudar agora?
Se você possui um dos dispositivos afetados, não precisa substituí-lo imediatamente. Como a Xiaomi geralmente só distribui atualizações de segurança uma vez por trimestre, o fim do suporte dificilmente fará diferença no curto prazo. No entanto, a longo prazo, o risco de vulnerabilidades de segurança aumenta a cada mês sem atualizações e, em algum momento, até mesmo aplicativos populares, como o WhatsApp, deixarão de funcionar, mesmo que isso possa levar anos.
Por motivos de segurança, no entanto, os clientes afetados devem começar a procurar um novo smartphone. Infelizmente, não há um sucessor direto para o popular Xiaomi 11 Lite - alternativas como a série Redmi Note são igualmente bem equipadas, mas significativamente mais pesadas. Os usuários do Xiaomi 11T (Pro) podem aguardar a série Xiaomi 15T nas próximas semanas, que talvez seja uma boa atualização.