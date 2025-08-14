Xiaomi: 9 Modelos Param de Receber Atualizações

A próxima grande atualização do sistema da Xiaomi, o HyperOS 3, está chegando. No entanto, antes do lançamento, a fabricante chinesa está fazendo uma limpa e encerrando o suporte à atualização para nove modelos de smartphones - com efeito imediato.

Diferentes políticas de atualização

A Xiaomi oferece garantias de atualização muito diferentes, dependendo do modelo. Os dispositivos mais caros geralmente têm novas funções e patches de segurança por muitos anos, enquanto os modelos baratinhos geralmente saem do ciclo de atualização muito antes.

No entanto, graças a uma nova regulamentação da UE, a partir deste ano, todos os smartphones devem receber atualizações por pelo menos cinco anos a partir do final da venda, uma medida que aumenta significativamente a vida útil de muitos dispositivos.

Muitos dos dispositivos afetados foram lançados no mercado em 2021 e têm apenas quatro anos de idade. De acordo com a nova regulamentação da UE, eles ainda receberiam atualizações até 2027. No entanto, isso só se aplica a smartphones que foram lançados no mercado a partir de 20 de junho de 2025.

Esses modelos são afetados

Nove modelos são afetados pelo atual fim do suporte. A partir de agora, eles não só não receberão mais novas funções, como também não receberão atualizações de segurança. Esse é o fim para os nove dispositivos a seguir:

Redmi A1

Redmi A1+

Redmi 11 Prime 4G

Poco C50

Poco M5

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite LE

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Boa parte desses smartphones não foram vendidos oficialmente no Brasil, enquanto outros - como o Xiaomi 11T - parecem ter sido bastante vendidos em sites como o AliExpress. Muitos dos dispositivos só receberam atualizações de segurança no ano passado e nenhuma nova função foi adicionada. A maioria dos modelos ainda está rodando o HyperOS 1, por exemplo, e um patch de segurança final ainda pode ser lançado..

Você precisa mudar agora?

Se você possui um dos dispositivos afetados, não precisa substituí-lo imediatamente. Como a Xiaomi geralmente só distribui atualizações de segurança uma vez por trimestre, o fim do suporte dificilmente fará diferença no curto prazo. No entanto, a longo prazo, o risco de vulnerabilidades de segurança aumenta a cada mês sem atualizações e, em algum momento, até mesmo aplicativos populares, como o WhatsApp, deixarão de funcionar, mesmo que isso possa levar anos.

Por motivos de segurança, no entanto, os clientes afetados devem começar a procurar um novo smartphone. Infelizmente, não há um sucessor direto para o popular Xiaomi 11 Lite - alternativas como a série Redmi Note são igualmente bem equipadas, mas significativamente mais pesadas. Os usuários do Xiaomi 11T (Pro) podem aguardar a série Xiaomi 15T nas próximas semanas, que talvez seja uma boa atualização.