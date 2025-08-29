Quando a gente pensou que os anúncios do Android haviam terminado no mês, a Xiaomi provou que estávamos errados. A empresa revelou o HyperOS 3.0, sua mais recente atualização baseada no Android 16, trazendo grandes atualizações visuais e funcionais para seus dispositivos móveis. Os testes beta começarão em breve para modelos selecionados, com uma implementação pública mais ampla prevista para o quarto trimestre.

O que há de novo no HyperOS 3.0

Criado com base no Android 16, o HyperOS 3.0 herda as principais melhorias da versão mais recente do Android do Google. Mas a Xiaomi não está apenas atualizando o Android, ela está adicionando seus próprios recursos significativos e mudanças de design em smartphones e tablets.

Ícones inspirados no iOS, Super Island e um layout mais limpo

A interface ganha um novo visual com ícones de aplicativos simplificados que lembram o iOS, apresentando formas quadradas com cantos arredondados. A barra de status e as configurações rápidas também adotam um design mais plano e minimalista. Na China, o aplicativo de discagem recebeu uma reformulação completa. Não se sabe se isso será enviado para a ROM global no futuro.

A Xiaomi traz o recurso semelhante ao Dynamic Island do iOS para seus dispositivos no HyperOS 3.0. / © Xiaomi

Um recurso que se destaca é o Super Island, a versão da Xiaomi do Dynamic Island da Apple e do Live Updates do Google. Ele usa a área ao redor da câmera de selfie para exibir sobreposições dinâmicas de mídia, notificações e atividade de aplicativos. Ao contrário de seus rivais, o Super Island suporta arrastar e expandir para aumentar a interatividade.

Os aprimoramentos de IA possibilitam novos estilos de tela de bloqueio, incluindo efeitos animados que transformam fotos estáticas em movimento. A tela inicial também recebeu opções de personalização mais flexíveis.

Galeria mais inteligente e atualizações para tablets

O aplicativo da galeria agora oferece pesquisa aprimorada e um layout mais limpo para todas as mídias, incluindo álbuns e pastas. Um novo recurso de álbum de animais de estimação organiza automaticamente fotos e vídeos de seus pets.

O Xiaomi HyperOS 3.0 apresenta uma interface de usuário atualizada e otimizações para um sistema e jogos mais rápidos e eficientes. / © Xiaomi

Nos tablets, a Xiaomi apresenta um melhor gerenciamento de tela dividida e dimensionamento adaptável de janelas. Os usuários de canetas Stylus se beneficiarão da latência ultrabaixa e das melhorias na sensibilidade à pressão.

Jogos mais rápidos, melhor gerenciamento da bateria

Além dos recursos visuais, o HyperOS 3.0 traz grandes ganhos de desempenho. A Xiaomi afirma que a latência dos aplicativos é até 21% menor e as animações do sistema são mais suaves, com mais de 100 efeitos de animação novos e otimizados.

O desempenho em jogos é 15% mais rápido, enquanto a reprodução de vídeo consome 10% menos energia e a renderização de quadros nos jogos consome 9% menos energia.

Quais dispositivos receberão o HyperOS 3.0 Beta?

A Xiaomi ainda não compartilhou a lista completa de dispositivos compatíveis, mas confirmou que alguns smartphones, tablets e TVs serão elegíveis para o beta público. Observe que esses dispositivos listados são das versões chinesas, portanto, um cronograma de lançamento separado para modelos globais será anunciado posteriormente.

Dispositivos elegíveis para o Xiaomi HyperOS 3.0 Beta A partir de 29 de agosto A partir de 17 de setembro A partir de 30 de setembro Xiaomi 15 Xiaomi Mix Flip 2 Xiaomi 14 Xiaomi 15 Pro Redmi K80 Xiaomi 14 Pro Xiaomi 15 Ultra Redmi K Pad Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 15S Pro Xiaomi Pad 7 Xiaomi Mix Flip Redmi K80 Extreme Xiaomi Pad 7 Ultra Xiaomi Mix Fold 4 Redmi K80 Pro Xiaomi TV S Pro Mini-LED Redmi K70 Xiaomi Pad 7 Pro Xiaomi TV S Pro Mini-LED 2025 Redmi K70 Pro Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 Redmi K70E Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Você acha que o HyperOS 3.0 vale a pena com essas atualizações? Você vai atualizar para o HyperOS 3.0 beta assim que ele chegar ao seu dispositivo?