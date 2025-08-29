HyperOS 3 Promete Deixar seu Celular Xiaomi Mais Rápido
Quando a gente pensou que os anúncios do Android haviam terminado no mês, a Xiaomi provou que estávamos errados. A empresa revelou o HyperOS 3.0, sua mais recente atualização baseada no Android 16, trazendo grandes atualizações visuais e funcionais para seus dispositivos móveis. Os testes beta começarão em breve para modelos selecionados, com uma implementação pública mais ampla prevista para o quarto trimestre.
O que há de novo no HyperOS 3.0
Criado com base no Android 16, o HyperOS 3.0 herda as principais melhorias da versão mais recente do Android do Google. Mas a Xiaomi não está apenas atualizando o Android, ela está adicionando seus próprios recursos significativos e mudanças de design em smartphones e tablets.
Ícones inspirados no iOS, Super Island e um layout mais limpo
A interface ganha um novo visual com ícones de aplicativos simplificados que lembram o iOS, apresentando formas quadradas com cantos arredondados. A barra de status e as configurações rápidas também adotam um design mais plano e minimalista. Na China, o aplicativo de discagem recebeu uma reformulação completa. Não se sabe se isso será enviado para a ROM global no futuro.
Um recurso que se destaca é o Super Island, a versão da Xiaomi do Dynamic Island da Apple e do Live Updates do Google. Ele usa a área ao redor da câmera de selfie para exibir sobreposições dinâmicas de mídia, notificações e atividade de aplicativos. Ao contrário de seus rivais, o Super Island suporta arrastar e expandir para aumentar a interatividade.
Os aprimoramentos de IA possibilitam novos estilos de tela de bloqueio, incluindo efeitos animados que transformam fotos estáticas em movimento. A tela inicial também recebeu opções de personalização mais flexíveis.
Galeria mais inteligente e atualizações para tablets
O aplicativo da galeria agora oferece pesquisa aprimorada e um layout mais limpo para todas as mídias, incluindo álbuns e pastas. Um novo recurso de álbum de animais de estimação organiza automaticamente fotos e vídeos de seus pets.
Nos tablets, a Xiaomi apresenta um melhor gerenciamento de tela dividida e dimensionamento adaptável de janelas. Os usuários de canetas Stylus se beneficiarão da latência ultrabaixa e das melhorias na sensibilidade à pressão.
Jogos mais rápidos, melhor gerenciamento da bateria
Além dos recursos visuais, o HyperOS 3.0 traz grandes ganhos de desempenho. A Xiaomi afirma que a latência dos aplicativos é até 21% menor e as animações do sistema são mais suaves, com mais de 100 efeitos de animação novos e otimizados.
O desempenho em jogos é 15% mais rápido, enquanto a reprodução de vídeo consome 10% menos energia e a renderização de quadros nos jogos consome 9% menos energia.
Quais dispositivos receberão o HyperOS 3.0 Beta?
A Xiaomi ainda não compartilhou a lista completa de dispositivos compatíveis, mas confirmou que alguns smartphones, tablets e TVs serão elegíveis para o beta público. Observe que esses dispositivos listados são das versões chinesas, portanto, um cronograma de lançamento separado para modelos globais será anunciado posteriormente.
Dispositivos elegíveis para o Xiaomi HyperOS 3.0 Beta
|A partir de 29 de agosto
|A partir de 17 de setembro
|A partir de 30 de setembro
|Xiaomi 15
|Xiaomi Mix Flip 2
|Xiaomi 14
|Xiaomi 15 Pro
|Redmi K80
|Xiaomi 14 Pro
|Xiaomi 15 Ultra
|Redmi K Pad
|Xiaomi 14 Ultra
|Xiaomi 15S Pro
|Xiaomi Pad 7
|Xiaomi Mix Flip
|Redmi K80 Extreme
|Xiaomi Pad 7 Ultra
|Xiaomi Mix Fold 4
|Redmi K80 Pro
|Xiaomi TV S Pro Mini-LED
|Redmi K70
|Xiaomi Pad 7 Pro
|Xiaomi TV S Pro Mini-LED 2025
|Redmi K70 Pro
|Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
|Redmi K70E
|Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Você acha que o HyperOS 3.0 vale a pena com essas atualizações? Você vai atualizar para o HyperOS 3.0 beta assim que ele chegar ao seu dispositivo?
Fonte: MI