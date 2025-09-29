A Xiaomi é uma das marcas Android que está acelerando a implementação do Android 16 . Após o anúncio do HyperOS 3.0 no mês passado, que é baseado no Android 16, a empresa agora revelou a lista completa de smartphones e tablets, incluindo modelos da Redmi e da Poco, que receberão a principal atualização do sistema operacional.

A empresa lançou vários smartphones na semana passada, com destaque para o Xiaomi 17 Pro. Mas, além da nova linha de hardware, também aprendemos mais detalhes interessantes sobre a implementação do HyperOS 3.0.

Primeiros dispositivos a receber o HyperOS 3.0

O HyperOS 3.0 começará a ser implementado em outubro deste ano em um grupo seleto de dispositivos, incluindo a recém-anunciada série Xiaomi 15T, o carro-chefe Xiaomi 15 (Pro) e 15 Ultra, bem como modelos de médio porte como o Redmi Note 14 Pro, Poco X7 e Poco F7 (análise Ultra). O suporte para tablets começará com o Xiaomi Pad 7 e o Pad Mini.

A Xiaomi lançará o HyperOS 3.0 a partir de outubro de 2025 / © Xiaomi

Para os wearables, o Xiaomi Watch S4 e a Smart Band 10 Glimmer Edition já começaram a receber a atualização. Isso será expandido para a Smart Band 10 Ceramic e os modelos padrão, embora nenhuma data exata tenha sido confirmada para eles.

Mais dispositivos chegando em novembro e dezembro

Mais dispositivos estão programados para receber o HyperOS 3.0 em novembro e dezembro. Entre eles estão o Xiaomi 14 Ultra, Redmi Note 13, Redmi 13, Redmi 14C, Redmi 15 4G e Redmi Pad 2. Sob a submarca Poco, o Poco F6 Pro, o Poco X6 Pro, o Poco M6 Pro e o Poco M7 também estão incluídos.

De dezembro a março, o restante dos dispositivos principais, de médio porte e econômicos virá em seguida. Entre eles estão o Xiaomi 13, o Xiaomi 13 Lite, o Xiaomi 12, a série Xiaomi 13T e o Xiaomi 12T Pro. O Redmi Note 14, Redmi Note 13, Redmi 15 5G e Redmi 15C também fazem parte dessa janela de lançamento.

Dispositivos que não receberão o HyperOS 3.0

Ainda não está claro por que o Xiaomi 12T padrão não está incluído, especialmente considerando que ele foi lançado junto com o 12T Pro. Uma omissão mais notável é a do Redmi 12 e do Redmi 12 Pro, que chegaram ao fim do suporte às principais atualizações do sistema operacional, mas continuarão a receber patches de segurança por mais um ano.

O que há de novo no HyperOS 3.0?

O HyperOS 3.0 traz mudanças significativas no design visual e no desempenho. A interface do usuário apresenta o Super Island, a versão da Xiaomi do Dynamic Island da Apple, que suporta sobreposições de conteúdo dinâmico e em tempo real ao redor da câmera perfurada. Novos estilos de tela de bloqueio e papel de parede também estão incluídos, com opções geradas por IA disponíveis.

O Xiaomi HyperOS 3.0 apresenta uma interface de usuário atualizada e otimizações para um sistema e jogos mais rápidos e eficientes. / © Xiaomi

A Xiaomi afirma que o HyperOS 3.0 oferece um desempenho até 30% mais rápido. Dispositivos de tela grande, como tablets, estão ganhando suporte para latência ultrabaixa e canetas sensíveis à pressão.

Os aprimoramentos de IA também são um dos principais focos, com recursos como HyperAI Writing, transcrição em tempo real e geração de legendas incluídos.

Qual dispositivo da Xiaomi vocês possuem? Ele está na lista? Deixe-nos saber nos comentários.