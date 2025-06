Xiaomi Mix Flip 2 Chega Para Desafiar o Galaxy Flip da Samsung

O Xiaomi Mix Flip 2 foi lançado na China em 26 de junho. O smartphone dobrável da Xiaomi ultrapassa os limites do mercado com a maior bateria já vista nesse formato. A Xiaomi está determinada a enterrar o Galaxy Z Flip 7 da Samsung, que deve ser lançado em menos de duas semanas. Demos uma olhada nas especificações do Xiaomi Mix Flip 2, que pretende dar um tapa na cara da Samsung.

A conferência Samsung Unpacked está agendada para 9 de julho. O Samsung Galaxy Z Flip 7 deve ser anunciado lá. A Xiaomi programou o lançamento do Xiaomi Mix Flip 2 no momento certo para tirar o fôlego de seu principal concorrente. Com base nos excelentes fundamentos do primeiro Xiaomi Mix Flip (teste), o Mix Flip 2 parece muito promissor.

Uma tela maior mais adequada aos aplicativos

A tela externa de 3,5 polegadas foi otimizada para suportar mais de 500 aplicativos populares, segundo a Xiaomi, além de ações mais específicas, como importar fotos ou fazer reservas de viagem. A tela de cobertura é considerada mais funcional porque é maior do que a do modelo anterior.

Quando fechada, ela mede 86,13 x 73,8 x 15,87 mm, em comparação com os 74 x 74 x 16 mm de seu antecessor. O Xiaomi Mix Flip 2 não é exatamente quadrado quando dobrado, e por um bom motivo. Essa proporção de tela é mais adequada para aplicativos. A tela interna é um painel AMOLED de 6,86 polegadas com resolução de 2912 x 1224 pixels) e brilho máximo de 3200 nits em parte da tela.

Em termos de design, o Xiaomi Mix Flip 2 vem em quatro cores: branco, roxo, verde e dourado. Cada variante tem um revestimento com um padrão xadrez. O smartphone dobrável da Xiaomi é um pouco mais pesado que seu antecessor: 199 g em comparação com 192 g. Infelizmente, ele ainda não possui uma classificação IP para resistência à água e à poeira.

As quatro cores do Xiaomi Mix Flip 2: branco, roxo, verde e dourado. / © Xiaomi

Snapdragon 8 Elite, bateria enorme e mais lentes telefoto?

O Xiaomi Mix Flip 2 apresenta o mais recente chip de ponta da Qualcomm, o Snapdragon 8 Elite. Esse SoC é combinado com 12 ou 16 GB de RAM. É muita potência no papel, mas também muito potencial de superaquecimento. Esse foi um dos principais problemas do primeiro Xiaomi Mix Flip. O formato de concha não deixa muito espaço para os componentes no chassi do telefone. Como resultado, o calor não é dissipado muito bem. Esperamos que a Xiaomi tenha otimizado isso.

O fato de a bateria do Xiaomi Mix Flip 2 exceder 5000 mAh é impressionante (5165 mAh em comparação com 4780 mAh do Mix Flip). Isso é mais do que alguns smartphones não dobráveis que têm muito mais espaço para seus componentes. Além do carregamento com fio de 67 watts, a Xiaomi adicionou o carregamento sem fio de 50 watts. Isso estava faltando no modelo anterior.

Por fim, em relação às fotos, a Xiaomi fez uma última modificação no módulo Leica. Ainda há duas lentes, cada uma com 50 MP. Mas a lente grande angular (f/1.7) agora é acompanhada por uma lente ultra grande angular (f/2.2) em vez de uma lente telefoto. É uma perda de versatilidade, mas a lente ultra grande angular é geralmente mais usada do que a zoom, não é?

Xiaomi Mix Flip 2: preço e disponibilidade na França

Por enquanto, o Xiaomi Mix Flip 2 só foi lançado na China. Mas seu antecessor, o Xiaomi Mix Flip, foi lançado na Europa no ano passado. Provavelmente teremos que esperar algumas semanas, se não meses, antes de termos alguma notícia sobre um eventual lançamento no Brasil.

Na China, o Xiaomi Mix Flip 2 está disponível em três configurações de memória:

Xiaomi Mix Flip 2 12/256 GB

Xiaomi Mix Flip 2 12/512 GB

Xiaomi Mix Flip 2 16/1024 TB

O preço inicial é de 5999 RMB, ou R$ 4.600 em conversão direta. Vale lembrar que o primeiro modelo não foi importado oficialmente para o Brasil.

O que você acha do Xiaomi Mix Flip 2 e de sua relação preço/desempenho?