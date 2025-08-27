Vídeo Feito Por IA no Shorts? YouTube Explica Mudança Tosca

Um pouco menos de ruído, maior contraste - o Google está editando os shorts enviados ao YouTube sem ser solicitado. E claro que nem todos os usuários gostam disso. Surge a questão de quem realmente decide a aparência de um vídeo.

Nem toda foto ou vídeo é perfeito de imediato. E o motivo nem sempre está livre de falhas visuais que sejam contrárias à percepção do usuário. Você pode otimizar suas próprias fotos com uma variedade de filtros. Parece que o Google quer tirar esse trabalho das mãos de seus usuários no futuro - como vários criadores de conteúdo perceberam nas últimas semanas.

Desde junho, tem havido cada vez mais relatos entre os usuários de que os Shorts que eles enviaram para o YouTube não estavam sendo reproduzidos como foram realmente enviados. Em vez disso, os vídeos pareciam ter sido aprimorados. Eles pareciam mais suaves e livres de ruídos de imagem na plataforma. Os contrastes também foram melhorados posteriormente.

É IA ou não é IA?

Na reportagem da BBC, no entanto, os YouTubers afetados não ficaram apenas incomodados com o fato de que essas alterações foram feitas sem seu conhecimento ou consentimento. Eles também criticaram o fato de o Google não ter dado nenhuma indicação de que esse tipo de edição era esperado.

Em uma declaração no X, a empresa confirmou o aprimoramento dos Shorts na plataforma de vídeo, que foram realizados em um número limitado de vídeos como parte de um experimento. O objetivo é oferecer aos usuários uma qualidade ainda melhor de seus curtas dessa forma.

O Google enfatiza que não utilizou inteligência artificial (IA) para esse fim, mas sim tecnologia de aprendizado de máquina. As correções feitas corresponderiam àquelas feitas de maneira semelhante pelos smartphones modernos. Tecnicamente, no entanto, os dois termos não podem ser separados tão rigorosamente. O aprendizado de máquina (ML) é a base sobre a qual a IA desenvolve seus resultados.

Quanto da minha imagem ainda pertence a mim?

Muitos usuários podem gostar desse tipo de correção automática de imagem. No entanto, essa forma de correção automática de imagem levanta questões. O fato de uma empresa decidir, em última instância, como a realidade é mostrada é, no mínimo, incômoda.

Por isso, as intervenções são vistas de forma crítica. Alguns dos YouTubers cujos vídeos foram aprimorados se sentem enganados. Qualquer pessoa que use o meio de vídeo de forma criativa, por exemplo, deve temer que suas escolhas visuais sejam suavizadas como um elemento artístico pelo Google posteriormente. Até o momento, não há como descartar essas correções.