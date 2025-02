O que são temas de bate-papo do WhatsApp?

O novo recurso de temas de bate-papo do WhatsApp permite que você altere as cores e o estilo do plano de fundo do bate-papo. Embora semelhante à personalização do papel de parede existente, os temas de bate-papo vão além, modificando também as bolhas de bate-papo e as cores das mensagens.

Os temas de bate-papo são visíveis apenas para você, o que significa que a pessoa do outro lado não verá o tema personalizado. No entanto, os temas de bate-papo também se estendem aos canais do WhatsApp.

O recurso inclui vários temas predefinidos, que variam de fundos básicos de uma única cor a designs especiais com cenários exclusivos. Alguns temas permitem que você ajuste as cores dos balões de bate-papo, enquanto outros oferecem uma combinação fixa. Além disso, os temas de bate-papo são compatíveis com os modos claro e escuro, sendo que o modo escuro oferece ajustes de brilho.

Para uma personalização ainda maior, você pode combinar os temas de bate-papo com as configurações de papel de parede do WhatsApp. Você precisará selecionar um papel de parede primeiro - nas opções integradas do WhatsApp ou na sua galeria - antes de escolher uma cor de bate-papo, o que torna as possibilidades quase ilimitadas. Além dos temas de bate-papo, o Meta também está lançando novos papéis de parede.

Como usar os temas de bate-papo do WhatsApp

Personalizar seus bate-papos do WhatsApp com temas de bate-papo é simples e divertido. Siga estas etapas:

Abra o WhatsApp. Toque no menu de três pontos (⋮) e selecione Configurações. Selecione Conversas Escolha Tema de conversas padrão. Procure os temas ou estilos de bate-papo disponíveis. Visualize o tema. Selecione a cor do balão de bate-papo se você quiser alterá-la. Se estiver usando o modo escuro, ajuste o nível de brilho do papel de parede. Toque na marca de seleção para confirmar. Escolha se deseja manter o papel de parede existente. Toque em Definir tema para finalizar sua seleção.

Open the settings on WhatsApp. © nextpit Tap on Chats. © nextpit Select Default chat theme. © nextpit Pick from the different chat theme and styles. © nextpit You can customize the chat bubble color and wallpaper brightness for dark mode. © nextpit Open the color picker and select a color. © nextpit Save your changes by confirming. © nextpit

Para alterar o tema do bate-papo novamente, você pode ir diretamente para uma conversa privads ou de grupo, tocar no menu e selecionar o tema do bate-papo.

Uso de um papel de parede personalizado com temas de bate-papo

Se você preferir um papel de parede personalizado, pode personalizar as bolhas de bate-papo depois. Veja como:

Selecione Papel de parede em "Tema da conversa". Escolha um papel de parede. Toque no ícone de cor para ajustar a cor do balão de bate-papo. Toque na marca de seleção para salvar suas alterações.

You can also change or customize the wallpaper with an image from the gallery. © nextpit Select a custom wallpaper. © nextpit Tap on the check icon on top to save changes. © nextpit

Os temas de conversa já estão disponíveis na maioria dos dispositivos Android e iOS, embora a implementação ainda esteja em andamento. Se você ainda não está vendo o recurso, verifique se o seu app está atualizado para a versão mais recente.

Além dos temas de bate-papo, o WhatsApp introduziu vários recursos interessantes este ano, incluindo o gesto de toque duplo para curtir e a expansão de eventos para bate-papos privados.

Como você personaliza o WhatsApp? Compartilhe suas maneiras favoritas de personalizar as telas de conversa!