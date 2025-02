Apesar da resistência à água ter sido aprimorada se comparamos com o modelo do ano passado, o smartphone tem a certificação IP65, que abrange somente respingos, e não uma submersão total. Para um dispositivo que oferece um desempenho potente e promete um suporte longo de software, uma resistência à água mais abrangente teria sido uma adição muito bem-vinda. Então, devemos ser realistas: esse smartphone é criado para durar muito tempo, mas uma durabilidade maior seria muito mais interessante.

A protuberância da câmera no 13R é sutil e controlada, contribuindo positivamente para o seu design elegante e moderno. A tela ainda conta com bordas visíveis pequenas, o que aumenta o espaço de tela, que inclusive é bastante responsiva. Também gosto do posicionamento do leitor de impressão digital, que fica próximo à borda inferior do aparelho, o tornando fácil de alcançar para o desbloqueio. Esses pequenos detalhes até podem parecer insignificantes, mas juntos melhoram a experiência geral do usuário de maneira muito significativa.

No geral, muitos recursos característicos da OnePlus podem ser vistos neste smartphone. O seletor de alerta oferece três modos bastante convenientes (toque, vibração e silêncio), e você consegue alternar entre eles sem qualquer esforço. Além disso, o sistema de câmera é o reflexo do layout da variante premium da linha de smartphone, mesmo que não conte com a marca Hasselblad, o que pode ser um pouco decepcionante. Ainda assim, não é nada que prejudique a sua usabilidade.

De fato, não há como negar que se trata de um smartphone grande, já que a tela conta com 6,78 polegadas. No entanto, essa abordagem de tamanho único pode não funcionar para todos, até porque alcançar a tecla de aumentar o volume com uma mão só pode ser desafiador. Mas a proporção de 19,8:9 é uma ótima opção para o streaming de filmes e séries, ou ainda para mergulhar em uma sessão de jogos. Basicamente, ele foi criado para quem ama consumir conteúdo.

Prefiro o design do OnePlus 13R ao do OnePlus 13 . Isso porque a parte traseira revestida pelo vidro Gorilla Glass, as bordas quadradas e afiadas, e a ótima aderência dão ao smartphone uma sensação de robustez e simplicidade ao mesmo tempo.

Em relação à IA, muitas ferramentas de destaque são promissoras, como a edição avançada de texto e imagem, a pesquisa no dispositivo e o Gemini Live Agent . No entanto, muitas das funções ainda dependem do processamento em nuvem, o que pode gerar preocupações para os usuários que questionam a privacidade.

O OxygenOS 15 faz uma nova aparição no OnePlus 13R, aproveitando a sua boa reputação de ser leve e rápido. Para isso, a equipe de engenharia ajustou o sistema para liberar o armazenamento interno e melhorar as animações, criando assim uma experiência de uso mais suave e polida. As atualizações feitas na interface de usuário, como o menu de configurações reorganizado e painéis de notificações separados das configurações rápidas, parecem intuitivas e ajudam a aumentar a usabilidade do celular.

A fabricante promete quatro anos de atualizações do sistema operacional Android, além de seis anos de patches de segurança , o que torna o aparelho uma boa escolha para quem valoriza o suporte de longo prazo. A questão é um compromisso que tranquiliza o usuário em um mercado em que a longevidade do software costuma ficar em segundo plano.

A série OnePlus 13 tem algo em comum: o software. O smartphone OnePlus 13R vem com Android 15 , personalizado com o OxygenOS 15 , da própria fabricante. Essa versão conta com os recursos mais avançados de IA do Google , além de recursos exclusivos de inteligência artificial desenvolvidos junto à Oppo, empresa irmã da OnePlus.

Velocidade, potência e eficiência

A melhor forma de resumir o desempenho do OnePlus 13R é compará-lo aos principais smartphones lançados no ano passado. Isso porque o dispositivo acompanha processador Snapdragon 8 Gen 3 da Qualcomm, o mesmo encontrado em celulares de ponta como o Samsung Galaxy S24 Ultra e até mesmo o OnePlus 12. E qual é a importância aqui? Você obtém o mesmo nível de potência por um preço mais baixo.

OnePlus 13R: Visão geral do desempenho

Processador: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 GPU: Adreno 750

Adreno 750 RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Armazenamento: 256 GB UFS 4.0

A tela de 120 Hz do OnePlus 13R garante visuais suaves, ideais para uma experiência de jogo imersiva. © nextpit

No uso diário, o OnePlus 13R deixa pouco espaço para reclamações. Ele alterna suavemente entre as tarefas, seja durante a navegação na tela, na internet ou jogando jogos a 120 Hz. O dispositivo é capaz de gerenciar muito bem o calor, e mesmo aquecendo durante o carregamento, o seu desempenho não é afetado. A parceria da OnePlus com o PUBG fez com que esse fosse o meu game preferido para testar no dispositivo, pois recebi em troca uma experiência fantástica. Mas, sendo bem honesta, com um processador desse é muito difícil dar errado.

No mercado dos Estados Unidos, o OnePlus 13R supera concorrentes como o Google Pixel 8a, o Galaxy S24 FE e o Nothing Phone (2a) Plus. Em comparação com este último, mais caro, o 13R se destaca no seu próprio desempenho, o que não é pouco.

Na Europa, a concorrência é mais acirrada, contando com alternativas de marcas como Xiaomi, Oppo e Honor. Mesmo assim, o OnePlus 13R se destaca como um smartphone potente e econômico, equivalente a grandes rivais diretos como o Xiaomi 14T e o Oppo Find X8.