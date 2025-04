Prestes a chegar aos smartphones da linha Galaxy lançados antes de 2025, a One UI 7 traz uma mudança importante na área de notificações. O painel foi separado da tela de configurações rápidas ao deslizar do topo da tela. Saiba como trazer de volta o funcionamento antigo com as notificações e configurações em um só lugar.

Por padrão, a Samsung separa os paineis de configurações e notificações (esq.). Saiba como voltar o visual antigo (dir.). / © nextpit

A mudança feita pela Samsung em sua personalização do Android 15 segue uma tendência adotada por outras fabricantes de celular, e dá mais espaço para as configurações no aparelho, incluindo integrações com outros aparelhos da Samsung e até dispositivos de smart home. Mas se a novidade não agradou, é possível voltar ao painel integrado igual antigamente.

Como unificar as notificações com as configurações rápidas

Em seu aparelho Samsung Galaxy, verifique se o aparelho está atualizado com a versão mais recente do sistema operacional e siga os passos:

Abra o painel de Configurações rápidas deslizando do topo da tela para baixo a partir do lado direito da tela; Toque no ícone de Lápis; Escolha a opção Configurações do painel; Selecione Junto; Volte à tela anterior; Toque no botão Concluído.

Abra o painel de configurações rápidas e toque no ícone de lápis. © nextpit Escolha a opção Configurações do painel. © nextpit Selecione a opção "Junto". © nextpit Volte à tela anterior e escolha "Concluído" para salvar a alteração. © nextpit

Feito isso, não será mais necessário deslizar a tela a partir de um canto específico para visualizar as notificações ou as configurações rápidas. E no modo Junto, é possível expandir as configurações rápidas deslizando a tela novamente para baixo, assim como nas versões antigas da One UI.

Para voltar ao funcionamento padrão da One UI 7, basta expandir o painel de configurações rápidas e repetir o processo acima, selecionando a opção Separado.

Ainda não sabemos se a Samsung prepara um tutorial sobre a mudança nos aparelhos que forem atualizados para o novo sistema, mas os passos servem também em aparelhos novos que já saíram de fábrica com a One UI 7.

E você, prefere o painel de configurações antigo com tudo integrado, ou a separação por área da tela faz mais sentido? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.