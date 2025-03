A One UI 7 da Samsung tem sido bastante noticiada - não por causa de grandes atualizações, mas devido à lenta implementação da empresa. Depois de expandir recentemente o programa Beta para os celulares dobráveis, a Samsung confirmou oficialmente a data de lançamento da versão estável. A empresa também anunciou outros dispositivos Galaxy que receberão a atualização baseada no Android 15 .

A linha do tempo do One UI 7 começou com a fase beta, que chegou pela primeira vez na série Galaxy S24. Agora, em sua quinta versão beta em março, essa é provavelmente a última versão de teste antes do lançamento final. Enquanto isso, a série Galaxy S25 e a nova linha Galaxy A de médio porte já chegaram com a One UI 7 pronta para uso.

O programa beta também foi estendido a mais dispositivos Galaxy, incluindo o Galaxy Z Fold 6 e o Galaxy Z Flip 6, que receberam recursos dobráveis dedicados, bem como o Galaxy S23, o Galaxy A55 e o Galaxy Tab S10 Ultra.

Após meses de especulações e vazamentos, a Samsung anunciou oficialmente em um comunicado à imprensa que a implementação estável do One UI 7 começará em abril. Em um anúncio posterior, a empresa fechou a data de lançamento para 7 de abril de 2025, com o Galaxy S24, o Galaxy Z Fold 6 e o Galaxy Z Flip 6 recebendo a atualização primeiro.

Mesmo assim, a Samsung confirmou que as séries Galaxy S24 FE, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Tab S9 também serão atualizadas diretamente para o One UI 7, embora possam recebê-la em uma data posterior. A disponibilidade também dependerá da variante do dispositivo e das restrições da operadora, especialmente para dispositivos vinculados a planos móveis.

Seu Galaxy vai receber o Android 15?

Embora a Samsung ainda não tenha divulgado uma lista completa de dispositivos qualificados para a atualização do Android 15, podemos fazer uma estimativa com base na política de atualização de software da empresa. Em teoria, a One UI 7 deve estar disponível para todos os smartphones e tablets Galaxy que permanecem dentro de sua janela de suporte oficial de software.

Além dos modelos confirmados, compilamos uma lista de outros dispositivos Galaxy que devem receber a atualização, com foco naqueles com suporte de software que se estende até 2025 e além. Essa lista continua sendo especulativa e será atualizada assim que a Samsung confirmar a linha oficial.

Atalho para atualizações por série:

Atualização do Android 15 da série Galaxy A

O A54 foi lançado com o Android 13, e espera-se que receba até o Android 17. / © nextpit

Modelo Data anunciada de atualização Início da atualização Galaxy A05s a confirmar Galaxy A06 a confirmar Galaxy A14 4G a confirmar Galaxy A14 5G a confirmar Galaxy A15 4G a confirmar Galaxy A15 5G a confirmar Galaxy A16 a confirmar Galaxy A24 a confirmar Galaxy A25 a confirmar Galaxy A33 a confirmar Galaxy A34 a confirmar Galaxy A35 a confirmar Galaxy A53 a confirmar Galaxy A54 a confirmar Galaxy A55 a confirmar Galaxy A73 a confirmar

Atualização do Android 15 da série Galaxy S

O Galaxy S23 Ultra ainda tem muita atualização pela frente. / © FrankBoston / Adobe Stock, nextpit

Modelo Data anunciada de atualização Início da atualização Galaxy S21 a confirmar Galaxy S21+ a confirmar Galaxy S21 FE a confirmar Galaxy S21 Ultra a confirmar Galaxy S22 a confirmar Galaxy S22+ a confirmar Galaxy S22 Ultra a confirmar Galaxy S23 a confirmar Galaxy S23+ a confirmar Galaxy S23 FE a confirmar Galaxy S23 Ultra a confirmar Galaxy S24 FE a confirmar Galaxy S24 Abril de 2025 Galaxy S24+ Abril de 2025 Galaxy S24 Ultra Abril de 2025

Atualização do Android 15 da série Galaxy Z

O Galaxy Z Flip 5 deve receber suporte até o Android 17. / © nextpit

Modelo Data anunciada de atualização Início da atualização Galaxy Z Flip 3 a confirmar Galaxy Z Flip 4 a confirmar Galaxy Z Flip 5 a confirmar Galaxy Z Flip 6 Abril de 2025 Galaxy Z Fold 3 a confirmar Galaxy Z Fold 4 a confirmar Galaxy Z Fold 5 a confirmar Galaxy Z Fold 6 Abril de 2025

Atualização do Android 15 da série Galaxy M

Modelo Data anunciada de atualização Início da atualização Galaxy M14 / F14 a confirmar Galaxy M15 / F15 a confirmar Galaxy M34 5G a confirmar Galaxy M35 a confirmar Galaxy M54 / F54 a confirmar Galaxy M55 / F55 / C55 a confirmar

Atualização do Android 15 da série Galaxy XCover

O robusto Galaxy XCover 6 Pro é coberto pela mesma política de atualização da família Galaxy S. / © nextpit

Modelo Data anunciada de atualização Início da atualização Galaxy XCover 6 Pro a confirmar Galaxy XCover 7 a confirmar

Atualização do Android 15 da série Galaxy Tab

A (literalmente) grande família Galaxy Tab S9 deve receber o Android 15 antes do final de 2024. / © nextpit

Modelo Data anunciada de atualização Início da atualização Galaxy Tab A9 / A9+ a confirmar Galaxy Tab Active 4 Pro a confirmar Galaxy Tab Active 5 a confirmar Galaxy Tab S6 Lite 2024 a confirmar Galaxy Tab S8 a confirmar Galaxy Tab S8+ a confirmar Galaxy Tab S8 Ultra a confirmar Galaxy Tab S9 a confirmar Galaxy Tab S9+ a confirmar Galaxy Tab S9 Ultra a confirmar Galaxy Tab S9 FE / S9 FE+ a confirmar Galaxy Tab S10+ a confirmar Galaxy Tab S10 Ultra a confirmar

Seu dispositivo Samsung Galaxy está na lista? O que você acha do lançamento do Android 15 da Samsung?

O artigo foi atualizado em 18 de março de 2025, com o anúncio da Samsung sobre a data de lançamento e mais smartphones e tablets Galaxy.