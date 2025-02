OnePlus Anuncia Watch 3 Com Autonomia de 16 dias

A OnePlus expandiu rapidamente sua linha de smartwatches no ano passado com o tão esperado OnePlus Watch 2 e o Watch 2R. Agora, menos de um ano depois, a empresa anunciou oficialmente seu sucessor, o OnePlus Watch 3, que chegará às prateleiras das lojas apenas uma semana após seu lançamento.

OnePlus Watch 3: Até 16 dias de autonomia

O OnePlus Watch 2 apresentou um salto significativo na duração da bateria graças à sua grande capacidade e ao sistema operacional híbrido, que combina o Wear OS do Google com o RTOS da OnePlus.

De acordo com um comunicado à imprensa compartilhado pelo 9to5Google o novo Watch 3 continua com essa abordagem híbrida, mas é atualizado com uma bateria maior, de 631 mAh, que oferece até 120 horas (5 dias) de uso no modo inteligente e impressionantes 16 dias no modo de economia de energia - um aumento de 20 horas em relação ao seu antecessor.

Mesmo no modo inteligente, a duração da bateria é consideravelmente maior do que a dos concorrentes diretos do Wear OS, como o Samsung Galaxy Watch 7 (análise) e o Google Pixel Watch 3, que normalmente duram apenas um ou dois dias. No entanto, estamos ansiosos para testar como isso se comporta no uso no mundo real, considerando que o OnePlus Watch 2 durou cerca de quatro dias em nossa análise.

O Watch 3 da OnePlus tem uma bateria com maior capacidade e um processador MCU mais eficiente. / © OnePlus

Além disso, as velocidades de carregamento foram aprimoradas, embora a OnePlus planeje revelar mais detalhes técnicos no lançamento. No entanto, parece que o carregamento sem fio ainda está ausente, o que era uma grande desvantagem do Watch 2.

O OnePlus Watch 3 mantém o processador Snapdragon W5 para executar a interface do Wear OS, mas apresenta um novo chipset BES2800 para alimentar o RTOS (sistema operacional de tempo real). Esses dois chips operam em um mecanismo de arquitetura híbrida, permitindo que o relógio alterne perfeitamente entre os sistemas operacionais com base na carga de trabalho e nos requisitos da tarefa.

OnePlus Watch 3: preço e disponibilidade

Em termos de design, o OnePlus Watch 3 se assemelha muito ao seu antecessor, mantendo o chassi de aço inoxidável com um formato redondo. No entanto, agora ele apresenta uma moldura de titânio mais proeminente em torno da tela, juntamente com proteção de vidro de safira para maior durabilidade.

O relógio mantém os controles físicos conhecidos, incluindo uma coroa digital, que agora suporta gestos rotacionais para rolagem, e uma tecla lateral para acesso rápido. As opções de cores permanecem as mesmas de antes, com as variantes Emerald Titanium e Obsidian Titanium.

A OnePlus ainda não revelou o preço oficial do OnePlus Watch 3. Já sabemos que o modelo não chega oficialmente ao Brasil. Lá fora, no entanto, a empresa está realizando um programa promocional em que os usuários podem se inscrever e inserir seus dados para receber um desconto extra de US$ 30 ao comprar o smartwatch no lançamento.

Qual é a sua opinião sobre o OnePlus Watch 3? Você acha que a OnePlus tomou a decisão certa ao priorizar a duração da bateria em detrimento de outros recursos? Por favor, deixe-nos saber nos comentários!