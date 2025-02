O OnePlus Watch 3 chegou oficialmente ao mercado dos EUA hoje e, embora haja atualizações notáveis no papel, a abordagem da marca ainda parece muito focada em sua base de fãs masculina - deixando as usuárias do sexo feminino e suas necessidades específicas de saúde em grande parte esquecidas. O smartwatch mais recente apresenta melhorias na duração da bateria e nas métricas de rastreamento de saúde, especialmente o monitoramento do sono. Mas há mais: o preço aumentou significativamente este ano.

Receita de hardware clássica da OnePlus

Mantendo-se fiel às suas raízes, a OnePlus está mais uma vez apostando na excelência do hardware - a mesma fórmula que conquistou seu status de queridinha no mundo dos smartphones. A empresa sempre acerta na seleção de componentes, mas depende muito de parceiros para o desenvolvimento de software. E com o Watch 3, tudo continua como sempre.

Essa novidade à linha de smartwatches da OnePlus mantém a arquitetura familiar de dois sistemas e chips, projetada para maximizar a duração da bateria e garantir um desempenho rápido. O chip Snapdragon W5, emparelhado com o MCU BES2800, é o responsável pelo desempenho.

Em 2025, a OnePlus afirma ter extraído ainda mais energia dessa combinação em comparação com o Watch 2 do ano passado. O BES2800 é novo este ano, mas sua descrição de trabalho continua a mesma: executar tarefas em segundo plano no RTOS (sistema operacional em tempo real), enquanto o Snapdragon W5 cuida do trabalho pesado, como executar aplicativos do Google.

Um carro-chefe que faz tudo certo: Nossa análise detalhada do OnePlus 13

Se as afirmações da OnePlus se confirmarem, o Watch 3 pode durar até cinco dias de bateria com uma única carga em uso normal. Se você passar para o modo de economia de energia, a duração será de até 16 dias, de acordo com a marca. Em breve, colocarei essas afirmações à prova em minha análise completa - fique atento ao resumo da bateria no mundo real.

Uma coisa é certa: a capacidade da bateria aumentou. Passamos de 500 mAh no Watch 2 para 631 mAh no Watch 3. Então, mais tempo de uso sem precisar procurar constantemente um carregador? Parece lógico.

Embora tenha havido algumas mudanças na tela - que está um pouco maior e significativamente mais brilhante - ela continua sendo um painel AMOLED. Isso sugere que o aumento da demanda de energia da tela atualizada pode estar compensando os possíveis ganhos de bateria.

O OnePlus Watch 3 apresenta um novo 60s Health Check-In para uma visão geral mais detalhada. / © OnePlus

Ainda preso ao "tamanho único"

Em termos de software, a OnePlus está mantendo a simplicidade - e a segurança - ao adotar o Wear OS 5 do Google. Isso é uma vitória para os usuários do Android, pois oferece uma integração perfeita com o Google e acesso a todo o ecossistema de aplicativos.

Mas enquanto empresas como a Samsung equilibram isso com a diversidade de versões, a OnePlus ainda está presa em sua mentalidade de "tamanho único". O Watch 3 está disponível apenas em um tamanho de 47 mm, o que parece uma mensagem clara: esse relógio foi criado para pessoas com pulsos maiores - geralmente homens. Mulheres e pessoas com pulsos menores? Aparentemente, não é uma prioridade.

Essa abordagem parece especialmente desconectada da realidade em 2025, considerando a crescente pressão por um design vestível inclusivo. Não estamos pedindo muito - apenas opções.

Um laboratório de saúde de R$ 80 milhões, mas sem monitoramento menstrual?

Aparentemente, parece que a OnePlus leva a sério a inovação em saúde. A empresa revelou recentemente um laboratório de saúde de última geração em Guangdong, China, investindo mais de 13,5 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) em uma instalação com mais de 100 ferramentas especializadas de P&D em 20 sub-laboratórios. Esses laboratórios se concentram em desempenho esportivo, saúde cardiovascular, rastreamento do sono e desenvolvimento de hardware.

De acordo com a OnePlus, isso faz parte de sua visão de "integrar tecnologia com saúde para melhorar a qualidade de vida globalmente".

Mas aqui está a desconexão: Se você leva a sério a melhoria dos resultados globais de saúde, como pode lançar um smartwatch flagship voltado para a saúde em 2025 sem monitoramento do ciclo menstrual?

Vamos ser realistas: esse é um recurso que afeta diretamente metade da população. Ele é padrão nos wearables da Apple e da Samsung há anos e é amplamente reconhecido como vital para a saúde da mulher. O Watch 3 tem até mesmo um sensor de temperatura de pulso, que outras marcas aproveitam para oferecer rastreamento avançado de ovulação. Mas a OnePlus? Ainda falta o básico.

Como uma mulher que depende de dispositivos vestíveis para monitorar a recuperação e o desempenho, sei em primeira mão como os ciclos hormonais influenciam o condicionamento físico e a saúde em geral. Ignorar esses dados deixa uma enorme lacuna nos insights de saúde - e, francamente, é um problema.

Algumas melhorias no monitoramento do sono e da saúde

Dito isso, a OnePlus se esforçou para refinar suas métricas de saúde - especialmente o monitoramento do sono por meio do aplicativo OHealth. Eles também introduziram um recurso de check-up de saúde de 60 segundos, que mede seis sinais vitais importantes: frequência cardíaca, SpO2, saúde vascular, temperatura do pulso, sono e bem-estar físico e mental. Esse recurso será implementado globalmente via OTA em março de 2025.

Há até mesmo um recurso de ECG, mas apenas para mercados fora dos EUA. Obstáculos regulatórios clássicos.

O OnePlus Watch 3 oferece dados aprimorados de visão geral do sono, mas precisamos testar sua precisão. / © OnePlus

No entanto, não vamos nos esquecer: o tamanho de 47 mm torna esse relógio volumoso. Se você leva a sério o monitoramento do sono, sugiro honestamente que procure uma pulseira Whoop 4.0 ou um anel inteligente como o RingConn. Eles são muito mais confortáveis para uso durante a noite.

Mesma experiência, preço maior

Em sua essência, o OnePlus Watch 3 não é uma mudança radical em relação ao Watch 2. Há um pouco mais de polimento no aplicativo OHealth - uma medida necessária depois que as preocupações com a precisão afetaram a linha anterior. (Eu sinalizei esses problemas em minhas análises do Watch 2 e do Watch 2R no ano passado, principalmente em relação às métricas de sono).

Mas aqui está o problema:o preço aumentou em US$ 30 em 2025, chegando a US$ 329 (cerca de R$ 1.900). Precisarei testar o Watch 3 antes de dizer se ele justifica o aumento. Por enquanto, recomendo fortemente que você aguarde as avaliações completas antes de comprar - especialmente porque as principais atualizações de software, como o Health Check-In dos anos 60, também devem estar disponíveis nos modelos mais antigos do OnePlus Watch.

Se as únicas atualizações reais são a bateria e as métricas de sono, e se não tem disponível rastreamento menstrual de qualquer forma, por que não ficar com o Watch 2? Bem, um possível motivo é que o OnePlus Watch 3 apresenta uma coroa giratória com funções de rotação e pressão. Mas, falando sério?

Oferta de afiliados OnePlus Watch 3

Independente dos pontos fracos, outra falha importante é a ausência da marca no Brasil. O OnePlus Watch 3 não tem previsão de venda oficial no Brasil, mas deve ser encontraco em marketplaces.

Considerações finais: A OnePlus precisa dar um passo à frente para as mulheres

Olha, eu aprecio o que a OnePlus está fazendo com a duração da bateria, a arquitetura dual-chip e as informações sobre saúde. Mas, como especialista em tecnologia vestível e mulher, não posso ignorar a negligência contínua do rastreamento da saúde menstrual. Esse é um recurso inegociável em 2025.

Até que a OnePlus leve a sério o atendimento a todos os usuários, incluindo as mulheres, não recomendarei a linha Watch - especialmente para aqueles que valorizam dados abrangentes de saúde.

E com a nova faixa de preço, o Watch 3 precisa provar que é mais do que apenas uma bateria maior. Depois de testá-lo, eu direi se ele é capaz de atender às expectativas.

Por enquanto, aqui está uma comparação rápida de hardware entre o OnePlus Watch 3 e o OnePlus Watch 2: