O OnePlus Watch 3 é o tipo de smartwatch que todos deveriam ter, mas infelizmente nem todos podem. Mesmo oferecendo diversos recursos impressionantes e um ótimo hardware, o relógio inteligente possui algumas limitações perceptíveis que o impedem de ser perfeito. No entanto, o dispositivo pode ser um modelo que vai definir o futuro da categoria, e vou explicar os motivos.

Resumo Comprar OnePlus Watch 3 Prós Design único e original

Excelente legibilidade de tela

Integração perfeita com os aplicativos do Google

Interface híbrida inovadora

Duração excepcional da bateria Contras Disponível em apenas um tamanho (47 mm)

Sem compatibilidade com iOS

Não possui acompanhamento nativo do ciclo menstrual

Recurso de ECG disponível em poucas regiões

Não há opção de 4G/5G OnePlus Watch 3 OnePlus Watch 3: Todas as ofertas

Relógio inteligente com design bonito Assim que você coloca os olhos no One Plus Watch 3, percebi imediatamente que se trata de um smartwatch muito bem elaborado. Cada detalhe do produto mostra que o design foi projetado com muita delicadeza, e que os materiais usados são de primeira qualidade. Com isso, ele passa a sensação de ser um dos produtos de maior qualidade do mercado. Graças ao seu formato diferenciado, ele se torna imediatamente reconhecível e não será confundido com nenhum modelo de relógio inteligente da concorrência. O mecanismo de fixação das pulseiras segue o padrão do setor, garantindo que até mesmo os usuários novos de smartwatches considerem o aparelho bastante intuitivo. Um detalhe muito elegante do produto é que ele conta com frações de tempo mostradas em estilo analógico ao redor da moldura. O detalhe é sutil, mas cuidadosamente integrado reforça que o dispositivo continua sendo um relógio em sua essência. No entanto, o Watch 3 tem suas desvantagens. O relógio inteligente é nitidamente mais pesado do que muitos modelos de fabricantes concorrentes, principalmente devido a sua bateria de 631 mAh. Ainda que o peso possa não incomodar no uso diário, ele se torna bastante evidente durante atividades intensas como o ciclismo. Quando você começa a suar, o relógio começa a deslizar do pulso, e com isso você acaba apertando a pulseira, o que consequentemente causa desconforto quando usado por longos períodos. A tela do OnePlus Watch 3 é vívida e atrativa. © nextpit O Watch 3 é um dispositivo grande que conta com uma bateria com capacidade de 631 mAh. Você definitivamente sentirá o tamanho em seu pulso. © nextpit O OnePlus Watch 3 é um dispositivo bem projetado, mas também é grande demais para o meu gosto. © nextpit A pulseira incluída na caixa tem 22 mm e possui um mecanismo de engate padrão. © nextpit O OnePlus Watch 3 possui um alto-falante para chamadas e dois microfones para entrada de som. © nextpit Em comparação com seu antecessor, a OnePlus reconheceu o valor que os usuários de relógios inteligentes dão às coroas funcionais. Com Watch 3, a coroa giratória não é mais um detalhe meramente decorativo, pois está completamente integrada à experiência de navegação. Esse aprimoramento se mostra bastante útil durante exercícios ao ar livre, em dias mais frios ou durante a prática de esportes aquáticos, já que nesses casos a navegação pela tela sensível ao toque se torna um pouco complicada. Uma limitação que também é bastante perceptível é o tamanho do relógio. Desenvolvido principalmente para pessoas com pulsos maiores, o Watch 3 vem apenas em uma única variante de 47 mm e pesa 81 g. Logo, o dispositivo atende, principalmente, aos usuários homens, que preferem dispositivos maiores e mais substanciais. No canto inferior direito, há um botão físico que também funciona como sensor do circuito de ECG. © nextpit Uma das maiores novidades dessa nova variante é que a coroa agora é funcional. © nextpit Uma das maiores novidades dessa nova variante é que a coroa agora é funcional. © nextpit Para navegação com as mãos livres, a coroa giratória é ideal para esportes aquáticos e clima frio. © nextpit Em relação à tela, o Watch 3 realmente se destaca. Ele possui pico de brilho de 2.200 nits, uma legibilidade excepcional em qualquer condição de iluminação, cores muito vibrantes e elementos da interface nítidos e legíveis. No entanto, uma tela de alta qualidade acaba afetando significativamente a vida útil da bateria. Mesmo que a OnePlus tenha incorporado uma interface híbrida engenhosa para otimizar eficiência energética, a ativação do recurso de tela sempre ligada afeta a duração da bateria de forma bastante perceptível. De acordo com a fabricante, a ativação da função reduz a duração do dispositivo em aproximadamente dois dias. Esse detalhe é importante antes de considerar a compra. Ainda que seja possível gerenciar diretamente a maior parte do sistema operacional do smartwatch, o Watch 3 também vem com o aplicativo complementar OHealth para um gerenciamento mais avançado. © nextpit

Excepcional vida útil da bateria Já mencionei brevemente o consumo de energia, mas agora eu vou me aprofundar no tema. O OnePlus Watch 3 usa uma configuração inteligente que conta com dois processadores e dois sistemas operacionais para maximizar a duração da bateria. O relógio roda o Wear OS 5 do Google no chip Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 para tarefas mais intensas, e uma unidade de microcontrolador (MCU) secundária ultraeficiente BS2800 para tarefas mais rotineiras e leves, ou ainda para os momentos de inatividade. Essa combinação permite que o relógio altere facilmente entre os modos de baixo e alto consumo de energia, garantindo a melhor eficiência. Ao transferir tarefas em segundo plano e sempre ativas para o chip BES2800 de baixo consumo de energia, o Watch 3 reduz significativamente o consumo. Nos meus testes, o relógio alcançou confortavelmente até três dias de uso regular no modo inteligente normal. Mas o mais impressionante é que, quando atingiu 10% de bateria, ele ainda conseguiu mais dois dias no modo de economia de energia ativado, totalizando incríveis cinco dias de uso sem sacrificar os recursos inteligentes mais essenciais. Resumindo, para um dispositivo Wear OS, esses números são completamente imbatíveis! O OnePlus Watch 3 vem com uma prática caixa carregadora de 10 W com uma porta USB-C. © nextpit Outro recurso que se destaca é a velocidade de carregamento. Em apenas 10 minutos, é possível obter até 30% da capacidade da bateria. A OnePlus inclui na caixa um carregador prático com capacidade de 10 W, com uma porta USB-C compatível com a maioria dos cabos padrão. Além disso, a fabricante também fornece um cabo USB-C para USB-A. Dica: se você quiser saber mais sobre como os dois chipsets se comportam durante diferentes atividades ou sobre as diferenças entre o modo inteligente e o modo de economia de energia, recomendo que você confira esta análise detalhada e perspicaz do Reddit, que está em em inglês. O autor do texto entra em detalhes bem aprofundados.

Software e compatibilidade Uma das melhores características do OnePlus Watch 3 que ele roda no Wear OS 5, o que o torna ideal para usuários de Android. Segundo a fabricante, o relógio vai receber três anos de atualização de software, e atualizações de segurança trimestrais de 2025 a 2027. Aqui, no entanto, as coisas ficam um pouco estranhas: como o relógio já vem com o Wear OS 5, tecnicamente, essa primeira atualização não é de fato um upgrade. Talvez, a OnePlus esteja se referindo a atualizações adicionais do sistema operacional, como 5.1, 5.2 e 5.3, por exemplo, antes de eventualmente passar para o Wear OS 6 e 7. A OnePlus conecta o Watch 3 ao seu smartphone por meio do aplicativo OHealth, que ainda conta com a mesma interface de usuário da versão anterior. No entanto, como o relógio ganhou mais recursos, o app se adaptou para dar suporte a eles. O aplicativo é intuitivo, dividindo as principais métricas em uma análise segmentada que facilita seu uso. Ele não incorpora treinamento baseado em IA, o que é um pouco decepcionante, pois eu adoraria ver a abordagem da marca em relação a essa tendência que não para de crescer. O lado positivo é que a OnePlus não cria perfis enganosos para estatísticas de sono, o que torna a exibição de métricas mais profissional e orientada por verdadeiros dados. Ainda não entendo muito bem a obsessão da Samsung e da Xiaomi na criação de “animais do sono “, mas cada pessoa tem sua opinião sobre isso. Em relação à experiência de usuário no relógio inteligente, eu realmente gosto. A navegação é ágil e suave, seguindo os padrões já conhecidos da maioria dos dispositivos vestíveis modernos. A coroa giratória da um toque agradável à usabilidade, facilitando ainda mais as interações. A OnePlus oferece uma boa seleção de mostradores de relógio nativos, todos otimizados para arquitetura de chip duplo, que garante a eficiência energética. Porém, ainda acho que alguns dos meus mostradores favoritos não possuem atalhos de acesso rápido aos principais recursos. Por exemplo, gosto de poder ir direto para o meu último exercício tocando no ícone no mostrador do relógio, mas não posso fazer o mesmo com o contador de passos, calendário ou status da bateria. Vejo isso como uma oportunidade perdida. Por fim, por motivos óbvios, o dispositivo não é compatível com iPhones e não tem uma variante LTE. Segundo a OnePlus, a ausência de suporte autônomo à internet não é uma limitação de design mas sim uma questão de parcerias com operadoras. As empresas de telecomunicações costumam priorizar os dispositivos vestíveis da Apple e da Samsung, o que torna difícil para a fabricante garantir um acordo. Entendo que esta questão pode ser um obstáculo para muitas pessoas, mas vejo isso de uma forma mais positiva. Ainda que não haja nenhuma evidência conclusiva de que a exposição à radiofrequência de baixa potência de um smartwatch seja prejudicial, prefiro minimizar esse contato como precaução, principalmente em relação ao uso prolongado. No fim das contas, esses aparelhos passam muito tempo em contato direto com a minha pele, inclusive enquanto durmo.

Recursos de saúde e condicionamento físico Gosto muito da integração perfeita do dispositivo com smartphones Android. O hardware híbrido e a integração do sistema funcionam perfeitamente, e a eficiência energética é apenas a cereja do bolo. No entanto, devemos ser realistas: nada disso importa se o OnePlus Watch 3 não for um companheiro tão confiável quando o assunto é saúde e condicionamento físico, não é mesmo? Vamos nos aprofundar nisso! Métricas de taxa de calor A primeira questão a ser citada é que o Watch 3 agora conta com um sensor PPG atualizado com um monitor óptico de frequência cardíaca de 8 canais, além de um oxímetro óptico de pulso de 16 canais, oferecendo ao usuário uma visão mais ampla das métricas cardíacas. Esses recursos não são inovadores no mercado, mas apresentam um avanço bastante significativo para a OnePlus, ao menos em muitas regiões. Nos Estados Unidos, no entanto, a FDA não permite o recurso de ECG pela fabricante. Somente marcas como Apple e Samsung já obtiveram essa aprovação, então ainda há muito progresso a ser feito. Na parte de trás da caixa, você encontra o sensor PPG e, para alguns, um erro de impressão que já virou manchete: "Meda in China". © nextpit Falando de frequência cardíaca, o OnePlus Watch 3 apresentou um desempenho impressionante. Nos meus testes, as leituras se aproximaram das leituras da minha cinta peitoral Wahoo, que é comparável ao Apple Watch Series 9. É importante observar, no entanto, que meu coração é considerado saudável e sem anormalidades. Uma questão que também vale destacar é que o relógio da OnePlus foi um pouco mais generoso na hora de determinar as zonas de frequência cardíaca. Enquanto meu Apple Watch registrou cerca de 14 minutos na Zona 2 durante meu treino de força, por exemplo, o OnePlus Watch 3 registrou 19 minutos. Cito esse detalhe porque muitas pessoas valorizam essa métrica durante seus treinos. Comparação da frequência cardíaca média entre os treinos Tipo de exercício Cinta peitoral Wahoo OnePlus Watch 3 Apple Watch Series 9 Ciclismo 144 BPM 143 BPM (-1 BPM) 144 BPM (0 BPM) Remo - 137 BPM (- BPM) 140 BPM (- BPM) Corrida 153 BPM 157 BPM (+4 BPM) 156 BPM (+3 BPM) Treino de força 134 BPM 133 BPM (-1 BPM) 134 BPM (0 BPM) Leituras de temperatura do pulso O Watch 3 também inclui um sensor de temperatura do pulso que, depois de estabelecer sua linha de base, alerta o usuário sobre qualquer desvio que possa acontecer. Isso mostra como a fabricante está ficando cada vez mais próxima da concorrência em termos de recursos, só precisa saber utilizá-los de forma mais eficaz. Assim como a Apple e a Samsung, a OnePlus perdeu uma oportunidade gigantesca de atrair mais pessoas que menstruam como usuários. O relógio não tem recurso nativo de acompanhamento de ciclo, sendo que poderia ter aproveitado os dados de temperatura do pulso para oferecer previsões de ovulação, combinando com o registro de ciclo menstrual. Outra oportunidade perdida é usar as funções de temperatura para indicar possíveis mudanças na saúde, como os primeiros sinais de gripe. Talvez, isso não tenha acontecido porque a pesquisa e a implementação exigem tempo investimento. Conforme a empresa começa a se estabelecer no ramo do bem-estar, ela ainda tem espaço para crescer e tornar esses recursos mais impactantes. Ao menos, a OnePlus reconhece que os ciclos menstruais e doenças, como a gripe, podem ser causas potenciais de alterações na temperatura de base. Porém, a implementação parece genérica demais, já que você precisa escolher uma causa potencial em uma lista de muitos motivos possíveis para a flutuação de temperatura, em vez de oferecer percepções mais inteligentes. Métricas do sono Como a maioria das empresas que investem em dispositivos vestíveis, a OnePlus oferece métricas de rastreamento do sono, mostrando a duração, quando começou e terminou. Você pode otimizar essa função alternando o modo sono todas as noites. Além disso, o relógio oferece uma visão geral dos estágios do seu sono, e aqui está o maior problema, na minha opinião. Ainda que a empresa esteja investindo em pesquisa e desenvolvimento em torno do monitoramento do sono e tenha incluído uma maior precisão nas métricas, os meus testes não mostraram isso. O principal problema do OnePlus Watch 3 continua sendo os estágios restauradores do sono, ou seja, o REM e o sono profundo. A duração combinada desses estágios indica a eficácia com que a mente e o corpo se regeneram durante uma noite de sono, e essas métricas são essenciais para o aprendizado de novas habilidades, recuperação de exercícios intensos ou doenças, entre diversos outros cenários. Porém, a empresa pareceu deturpar essas métricas nos meus testes. Comparei os dados do relógio com os do meu Apple Watch Series 9, dispositivo que é uma referência confiável para o monitoramento do sono. Como resultado, descobri que o relógio da OnePlus mostrou valores de sono REM com sete pontos percentuais mais baixos. As leituras de sono profundo foram cerca de 18 pontos percentuais mais altos em um período de seis dias É claro que essa não é uma ciência exata e a comparação numérica é rigorosa. Obviamente, o Watch 3 tem dificuldade em detectar com precisão os estágios do sono regenerativo, o que é um desafio comum na tecnologia vestível. Então, é difícil quantificar essas fases com precisão. As métricas de sono estão disponíveis no relógio e no aplicativo OHealth, ambos com muitos detalhes. © nextpit Exercícios e precisão do GPS Dito isso, a fabricante tem pontos fortes quando se trata do rastreamento de condicionamento físico, pois oferece 100 modos de treino, seis deles com detecção automática. Para os entusiastas de esportes ao ar livre, como corredores e ciclistas, o GPS de banda dupla se destaca por se conectar rapidamente e permanecer consistentemente confiável, entregando a mesma experiência que tive com o modelo anterior. Meus testes foram feitos em uma cidade relativamente aberta e estruturada, sem arranha-céus imponentes. No entanto, mesmo quando eu estava pedalando em áreas mais cobertas de árvores, o GPS mostrou ter um desempenho impecável. A empresa destaca ainda 11 modos de exercícios profissionais, incluindo a corrida. Como entusiasta desse esporte, gostei bastante da abordagem desde que testei o relógio em sua versão anterior. O sistema é capaz de monitorar o consumo de gordura e carboidratos com base na zona de frequência cardíaca, entregando métricas detalhadas sobre a postura de corrida, como o tempo de contato com o solo, oscilação vertical, comprimento médio da passada, potência de corrida e muito mais. No entanto, como o relógio não oferece uma análise proativa desses dados, será preciso interpretar as métricas por conta própria. Mesmo que o acesso a esses dados detalhados seja útil, seria ainda melhor se uma inteligência artificial pudesse fornecer dicas práticas para melhorar esse desempenho geral na corrida. Check-in de saúde dos anos 60 Por fim, guardei o novo recurso 60-Seconds Health Check-In para o final, porque ele basicamente resume tudo que discutimos até agora. Ele combina métricas como frequência cardíaca, níveis de oxigênio no sangue, estresse, temperatura do pulso, qualidade do sono e idade vascular. Gosto dessa abordagem linguística principalmente porque ela sugere o cruzamento de dados de saúde para fornecer uma visão geral. Mas será que ela é confiável? Acredito que o sensor PPG do dispositivo seja bastante preciso, mas quando combinado com métricas do sono menos confiáveis, a credibilidade é prejudicada. Portanto, eu recomendo o uso com cautela. Além disso, a métrica de idade vascular mede a rigidez arterial comparando sua condição vascular com referência de idade padrão, mostrando se a sua condição está de acordo com as expectativas típicas. Porém, como mulher, não fica claro para mim como esses parâmetros de referências se aplicam ao meu gênero, principalmente porque é a OnePlus parece ter otimizado os seus smartwatches para homens. Resumidamente, gosto da função, mas continuo cética em relação à relevância dos dados fornecidos.

Principais especificações técnicas do OnePlus Watch 3 OnePlus Watch 3 Tela AMOLED LTPO de 1,5 polegada

466 × 466 pixels

Brilho máximo de até 2200 nits Sensores Sensor de temperatura do pulso

Sensor óptico de frequência cardíaca de 8 canais

Sensor óptico de oxímetro de pulso de 16 canais

Sensor de aceleração

Giroscópio

Sensor geomagnético

Sensor de luz

Barômetro Chip Snapdragon W5

BES2800BP Sistema operacional Wear OS 5 + RTOS Memória 2 GB de RAM

32 GB de armazenamento Bateria 631 mAh Conectividade Bluetooth 5.2

Wi-Fi (5G/2.4G)

Chamadas por Bluetooth

Suporte a NFC

Banda dupla L1+L5, GPS, Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS Certificação IP 5 ATM

IP68

MIL-STD-810H Materiais Caixa de aço inoxidável

Moldura de titânio

Tela de cristal de safira Dimensões e peso 46,6 × 47,6 × 11,75 mm

81 g com pulseira Cores Titânio Obsidiana

Titânio Emerald Compatibilidade Smartphones com Android 9.0 e GMS 23.45.23 ou posterior

Devo comprar o OnePlus Watch 3? O problema com OnePlus Watch 3 é simples: ele é um smartwatch de consumo dedicado a usuários em geral. Com isso, aqueles que priorizam esportes ao ar livre verão que a duração de bateria de cinco dias é uma vantagem bastante significativa. No entanto, o dispositivo não conta com recursos avançados para esportes externos encontrados em aparelhos da concorrência como o Garmin, que também oferece um ótimo desempenho de bateria. Para as mulheres, principalmente aquelas com pulsos menores, o relógio é simplesmente muito grande. Além disso, ele perde uma oportunidade importante de não levar em conta as flutuações hormonais relacionadas aos ciclos menstruais, o que acaba limitando sua utilidade de obter dados mais profundos sobre a sua saúde. Dito isso, rumores e sugerem que a fabricante está trabalhando um recurso nativo de monitoramento do ciclo para ser implementado no futuro. Considerando esses dois segmentos significativos, usuários focados em esportes e mulheres, ambos os principais grupos demográficos no mercado de dispositivos vestíveis, a OnePlus fica abaixo do esperado. Seu relógio oferece uma experiência sólida de exercícios? Sim, mas o mesmo acontece com a Amazfit, que entrega uma linha de produtos mais especializada para atletas e adota uma abordagem muito mais inclusiva para o monitoramento da saúde Você pode até argumentar que o Amazfit não é compatível com os serviços do Google, e isso é verdade. No entanto, dispositivos como o Google Pixel oferecem esses recursos, assim como os relógios da Samsung, mesmo que seja otimizado para usuários de dispositivos Galaxy. A essa altura, meu principal problema com o OnePlus Watch 3 parece já estar claro: ainda que seja um bom dispositivo que poderia inspirar a próxima geração de smartwatches, seus próprios recursos que tornam a opção versátil também são responsáveis por limitar seu apelo no mercado mais amplo de dispositivos vestíveis. Sendo mais honesta, o OnePlus Watch 3 foi criado para um tipo específico de usuário. Se você prefere smartwatches maiores, usar um dispositivo Android, priorizar uma bateria de longa duração e não precisar de conectividade LTE ou monitoramento do ciclo menstrual, provavelmente vai gostar desse relógio, inclusive se você já tiver um smartphone da mesma marca. Na verdade, se você tem um OnePlus Watch 2, a troca por esse modelo seria uma decisão que valeria a pena e você não se arrependeria.