Depois de muito tempo, a Apple finalmente aumentou a duração da bateria do seu relógio inteligente. O novo Apple Watch Ultra 3 passou de 36 para 42 horas, prometendo quase dois dias inteiros de uso, pelo menos na teoria. Mas como a Apple costuma ser cautelosa nas estimativas de bateria, decidi colocar o Ultra 3 à prova para analisar o quanto ele realmente aguenta. Aqui está o meu teste de uso diário do dispositivo, que mostra se ele realmente corresponde ao que a marca promete!

A Apple apresenta o Ultra 3 como um relógio pensado para atletas de resistência, aventureiros que passam horas ao ar livre e pessoas que praticam esportes aquáticos, além de outras atividades que exigem uma bateria duradoura. Nos testes oficiais, a empresa afirma que uma carga completa feita pela manhã deve garantir um dia de 18 horas de uso, tudo isso incluindo um treino de 60 minutos, utilização de aplicativos, recebimento de notificações e checagens frequentes do dispositivo. Depois disso, ainda restaria carga suficiente para monitorar seis horas de sono e continuar funcionando por mais 18 horas.

O detalhe curioso é que a Apple considera apenas seis horas de sono como referência, enquanto a maioria das recomendações de saúde indica de sete a nove horas. Mesmo assim, foi o bastante para me deixar intrigada sobre o desempenho do Ultra 3 na prática. Então, vamos ao que interessa!

Apple Watch Ultra 3 no pulso: qual é a duração da bateria?

Recebi o Apple Watch Ultra 3 na última sexta-feira, mas o primeiro teste real começou às 00h25 de sábado. Tudo estava ativado: sensores em funcionamento, Wi-Fi e Bluetooth conectados (sem uso do smartphone), brilho da tela ajustado em dois terços, recurso Always-On Display ligado e pareado com um novo iPhone 17. Fui dormir com o modo Sono ativado para monitorar meu descanso.

Antes de continuar, preciso deixar uma observação importante. Durante uma viagem de bicicleta pelos Alpes austríacos, sofri uma lesão no tendão de Aquiles e ainda estava em recuperação no período dos testes. Por isso, não corri, não fiz treinos de força nem longos percursos de bike. O único exercício registrado foi uma caminhada de 1 km com GPS ativado durante 14 minutos. Mesmo assim, o Apple Watch Ultra 3 marcou 15.243 passos no sábado e 7.683 no domingo. Na maior parte do tempo, usei o relógio para ouvir música nos AirPods Pro 2, receber notificações e acompanhar meus dados de saúde.

Esse detalhe é importante porque o uso não foi pesado. Normalmente, ao testar um smartwatch desse nível, costumo incluir corridas, treinos de resistência ou pedaladas longas. Esse fim de semana, no entanto, foi diferente e mais leve.

O Apple Watch Ultra 3 registrou 15.243 passos no sábado, 7.683 no domingo e monitorou duas noites de sono: 5h40 e 7h53. / © nextpit

No domingo, às 19h, o Apple Watch Ultra 3 desligou. O tempo total de uso foi de 42 horas e 35 minutos, praticamente o que a Apple promete, o que é impressionante na teoria. Ainda assim, eu esperava um pouco mais, já que li vários relatos de usuários que alcançaram uma duração maior de bateria mesmo com o Always-On Display ativado, o que mantém a tela sempre ligada.

Como mencionei acima, esse não foi um teste de estresse. Não houve longas horas de rastreamento contínuo com GPS nem treinos em sequência, por isso achei que conseguiria algumas horas extras de autonomia. Para o que considero um uso médio, a estimativa da Apple se mostrou precisa, mas parece mais um limite máximo do que uma margem de segurança.

A verdadeira avaliação virá quando eu retomar os treinos e puder colocar o relógio nas situações em que ele foi desenvolvido. O Apple Watch Ultra 3 foi projetado para atletas, aventureiros e exploradores, mas ainda não consegui testá-lo nesse cenário real, infelizmente.

Apple Watch Ultra 3: qual é a velocidade de carregamento?

Segundo a Apple, com o novo perfil de carregamento rápido do Ultra 3, apenas 15 minutos na tomada garantem até 12 horas de uso normal, e 5 minutos já são suficientes para até 8 horas de monitoramento do sono. A empresa também informa que o relógio chega a 80% em aproximadamente 45 minutos e completa a carga em cerca de 75 minutos.

Esse é um avanço nítido em relação ao modelo Ultra anterior, que precisava de cerca de 60 minutos para alcançar 80% e levava 99 minutos para uma carga completa. Na época do review do Ultra 2, esse foi um dos pontos negativos que mais chamaram a minha atenção.

O Apple Watch Ultra 3 monitorou passos, sono e dados de saúde por mais de 42 horas com a tela sempre ativa, mas sem exercícios. / © nextpit

Este ano, o Apple Watch Ultra 3 carrega mais rápido, mas preciso citar um detalhe importante. Para alcançar o que é prometido, é necessário usar o adaptador de energia USB-C de 20 W da Apple ou um modelo compatível. Caso contrário, o carregamento será mais lento.

Vou explicar o motivo. Mesmo tendo o adaptador de 20 W em casa, carreguei o Ultra 3 com o adaptador de 30 W do MacBook Air, já que ele estava conectado ao cabo de extensão da minha mesa, e essa escolha fez bastante diferença.

O Apple Watch Ultra 3 utiliza o perfil atualizado de carregamento rápido de 20 W da Apple, que exige aproximadamente 9 volts a 2,2 amperes para atingir a potência total. O adaptador de 30 W do MacBook Air não entrega essa combinação exata, então o relógio, provavelmente, carregou a 5 volts por 3 amperes (15 watts). Como resultado, a recarga levou muito mais tempo do que a promessa da empresa, que diz ser possível carregar de 0 a 100% em 75 minutos. No meu caso, foram necessários 103 minutos para completar a carga.

A conclusão é clara: se puder, use o adaptador USB-C de 20 W da Apple ou um equivalente certificado se quiser as velocidades de carregamento rápido divulgadas. Outros adaptadores funcionam, mas você terá que esperar bem mais do que o prometido.

Minha primeira impressão sobre o tempo de uso do Ultra 3

De forma geral, o Apple Watch Ultra 3 entrega o que a Apple promete em duração de bateria, mas não vai além disso. Por R$ 10.499, eu esperava que a autonomia fosse maior em situações de uso leve, principalmente porque não registrei nenhum treino nem explorei muitos dos recursos premium durante meus testes.

O carregamento também só atinge a velocidade anunciada quando você utiliza o adaptador correto. Por isso, é essencial ter o carregador USB-C de 20 W da Apple ou um equivalente certificado para garantir o desempenho prometido.

Oferta de afiliados Apple Watch Ultra 3

Esta é apenas a minha primeira impressão da bateria do novo Apple Watch Ultra 3, e em breve vou publicar a avaliação completa. Agora, quero saber o que você gostaria que eu testasse a seguir ou quais dúvidas tem sobre esse relógio. Deixe seus comentários abaixo!