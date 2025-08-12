Desde o seu lançamento, o Apple Watch Ultra tem se destacado por seu apelo aos aventureiros ao ar livre, com uma tela brilhante e grande, caixa de titânio resistente, botões físicos e mostradores de relógio exclusivos. O próximo Ultra 3, previsto para setembro, parece seguir essa fórmula, com relatórios confiáveis indicando grandes atualizações. Mas uma coisa que os vazamentos não mencionaram, e que o histórico sugere que não veremos, é uma bateria de maior duração. A Apple tem mantido a resistência consistente em toda a linha Ultra e, sem nenhum sinal de mudança nos rumores, essa pode continuar sendo sua limitação mais persistente.

Espera-se que o Apple Watch Ultra 3 seja lançado em 9 de setembro, e fontes confiáveis, como Mark Gurman, da Bloomberg, e Ming-Chi Kuo, já estão dando uma pista do que está por vir. Poderemos ver recursos de destaque como mensagens via satélite, conectividade 5G e ferramentas de saúde há muito esperadas, como um sistema de alerta de pressão arterial. Também se fala em uma tela maior, ainda na caixa de titânio de 49 mm, mas com molduras mais finas para uma tela maior.

Outra mudança bem-vinda seria a mudança para um chip mais rápido. Depois de um intervalo de dois anos entre as atualizações de hardware do Ultra, espera-se que a Apple esteja equipando o Ultra 3 com um processador S10 ou até mesmo S11, enquanto o Ultra 2 usava o S9.

O Series 10 do ano passado introduziu o chip S10 com um Neural Engine de 4 núcleos, permitindo a Siri no dispositivo e melhor desempenho de IA. Achei esse tipo de assistente de IA surpreendentemente útil em meus testes com o Galaxy Watch 8 Classic, especialmente durante atividades ao ar livre em que a interação com as mãos livres é importante.

O calcanhar de aquiles

Com todos esses rumores de atualizações, há uma coisa que sempre me pergunto. Será que o Ultra 3 finalmente se igualará a seus concorrentes em uma das áreas mais importantes para um relógio para uso externo? Até o momento, nenhum dos boatos mais confiáveis abordou diretamente a duração da bateria. A ausência de qualquer menção, combinada com o histórico da Apple de manter a linha Ultra em torno de 36 horas de uso regular, sugere que talvez não vejamos um grande salto de autonomia este ano.

Esses novos recursos têm algo em comum. Todos eles exigem mais energia. O acompanhamento da saúde em tempo real, a tela maior e mais brilhante, o 5G e as mensagens via satélite podem sobrecarregar a bateria. Sem nenhum relatório confiável que aponte para uma bateria maior ou um tempo de execução estendido, é razoável esperar que a Apple mantenha as classificações atuais da bateria. Isso significa cerca de 36 horas em uso regular e até cerca de 60 horas no modo de baixo consumo de energia.

Para a maioria das pessoas, isso ainda dá conta de trilhas típicas se as configurações de economia de energia forem usadas com sabedoria. Mas, em comparação com os relógios com autonomia de várias semanas de marcas como Garmin ou Coros, ainda é pouco. Não se espera que o Ultra 3, assim como o Ultra 1 e 2, estabeleça novos recordes de tempo sem carregador.

Mais uma coisa!

Há rumores de uma melhoria que poderia tornar mais fácil conviver com a classificação inalterada da bateria. O Ultra 3 pode ser compatível com um carregamento mais rápido graças a uma bobina de carregamento maior ou a uma tecnologia aprimorada de carregamento rápido semelhante à que vimos no Apple Watch Series 10 (análise). No momento, o Ultra 2 carrega de 0 a 80% em cerca de uma hora. O Ultra 3 poderia fazer isso mais rápido.

Um gerenciamento de energia mais inteligente no watchOS 26 também poderia ajudar. Se o sistema puder alternar automaticamente para os modos de economia de energia durante longos treinos ou expedições, o relógio poderá estender um pouco mais a bateria em uso real.

Por que ele ainda pode frustrar os usuários

O Ultra 3 provavelmente ainda custará cerca de R$ 10.500 (US$ 799 lá fora). Esse é o preço do nível do iPhone sem uma atualização de resistência que corresponda ao nome "ultra". Meu próprio Apple Watch Series 9 morreu em meu pulso nos piores momentos, inclusive durante minha primeira maratona e em um recente passeio de bicicleta de 100 km. Embora a série Ultra sempre tenha superado os modelos padrão em termos de resistência, a ideia de que isso ainda possa acontecer com o modelo mais recente é frustrante.

Sim, ainda são rumores, mas Gurman e Kuo geralmente estão certos. Até o momento, nenhum de seus boatos aponta para o fato de que a Apple está trabalhando sobre esse ponto fraco no Ultra 3.

As vendas do smartwatch da Apple já estão sob pressão. A Counterpoint Research informa que sua participação no mercado global caiu de 25% para 22% no último trimestre. Com os rivais se empenhando mais na inovação da bateria, só manter a mesma autonomia pode ser uma oportunidade perdida.

Se esses rumores se confirmarem, o Ultra 3 ainda será um dos smartwatches mais capazes e com mais recursos que você pode comprar. Mas para aqueles que esperavam que 2025 fosse o ano em que a Apple finalmente apresentaria um relógio "ultra" realmente duradouro, talvez seja hora de ajustar as expectativas.