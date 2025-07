Como tudo que Elon Musk faz, sua afirmação de que está desenvolvendo o Baby Grok, um LLM (Large Language Model) voltado para crianças, está repercutindo na mídia. O que poderia dar errado quando um bilionário da tecnologia resolve lançar uma IA para crianças poucos dias depois de ter chamado a atenção por declarações antissemitas e demonstrar uma estranha admiração por Hitler, não é mesmo? Mas a questão mais importante não é exatamente o que o Baby Grok será capaz de fazer, e sim o que nossos filhos vão aprender ao crescer cercados por esses sistemas.

Uma nova realidade: crianças e IA são inseparáveis há muito tempo

Seria ingenuidade apenas olhar agora para Elon Musk e acreditar que a inteligência artificial ainda não tem um papel importante nos quartos e nas salas de aula das crianças. Seja com as sugestões ou transcrições do YouTube, ao usar a Alexa ou a Siri, ou diretamente por meio de chatbots como o ChatGPT, os jovens já convivem com a inteligência artificial de forma natural, mesmo que não percebam.

Tentar manter as crianças afastadas da IA é impossível, o gênio já saiu da garrafa há muito tempo. O uso consciente por elas não é o mesmo que o nosso uso “adulto”. Além disso, a forma como chatbots de IA são utilizados muda bastante entre crianças pequenas, maiores e já adolescentes. Enquanto os mais novos querem ouvir histórias ou passar horas conversando sobre o quanto gostam de escavadeiras, os mais velhos veem a IA como uma espécie de confidente, conselheira ou até mesmo uma amiga.

O perigo silencioso: quando a IA impede o aprendizado real

Isso nos leva diretamente aos perigos que vejo. Infelizmente, ainda não existem estudos realmente sólidos sobre o assunto, porque estamos falando de algo muito recente. Por isso, confio nas minhas próprias observações e no que pessoas inteligentes que atuam nessa área têm a dizer. Não me entenda mal: a IA pode ajudar uma criança a matar a curiosidade, a entender explicações sobre temas complexos de um jeito mais simples e até outras coisas interessantes. Mas acredito que o que a criança deixa de aprender ao usar a IA é ainda mais importante.

Não consigo evitar lembrar do artigo que escrevi sobre pessoas que acreditam poder ter relacionamentos reais com IAs. São pessoas que talvez sintam alguma dificuldade em se comunicar, e acabam encontrando felicidade em chatbots como o Replika ou o character.ai, já que esses parceiros virtuais de conversa são incrivelmente fáceis de lidar, sempre aprovam tudo e estão sempre disponíveis.

Em uma fase da vida em que ainda há tanto para aprender, a IA pode passar duas impressões erradas: a de que você receberá elogios por qualquer ideia que tiver, e de que o outro lado sempre estará a sua disposição. Os chatbots funcionam de maneira calma e sem conflitos. Mas nós, humanos, não somos assim.

A IA mente para seus filhos

Na minha visão, é desastroso quando uma criança não aprende o que significa ouvir um “não” ou um “agora não”. A IA não faz cara feia de irritação, nem age de forma injusta só porque está de mau humor. Mas imagine se eu tivesse oito anos, sentisse que minha mãe nunca tem tempo para mim e, ao mesmo tempo, meu amigo virtual ficasse ali, me ouvindo por horas seguidas? Eu provavelmente escolheria esse caminho, já que seria confortável para mim. Porém, isso seria péssimo para o meu desenvolvimento e para as minhas habilidades sociais, concordam?

E nem começamos a falar da maior fraqueza da IA, algo que enfrentamos todos os dias: os LLMs alucinam. Quando um modelo não tem a resposta certa, ele inventa algo e ainda o apresenta como se fosse a melhor solução. Se o Gemini me disser que cola em pizza é uma delícia, espero que eu perceba a loucura. Mas minha versão de cinco anos poderia ter acreditado e até tentado provar.

Não podemos esperar, e muito menos permitir, que crianças aprendam esses comportamentos de uma IA apenas por tentativa e erro.

Copiar em vez de pensar: quando a IA substitui o processo de aprendizado

Quando falamos em “trabalhar por conta própria”, é fácil imaginar que as crianças foram as primeiras a perceber como a lição de casa pode ser feita de forma rápida e simples. Isso muito antes de nós, adultos, entendermos o potencial de um chatbot de IA no trabalho. O ChatGPT entrega respostas prontas, rascunhos de redações e até resolve problemas de matemática com eficiência. O problema é que, nesse processo, ninguém realmente aprende nada. Nós, ou os alunos, acabamos virando apenas copiadores.

É aí que a situação fica complicada para o desenvolvimento das habilidades cognitivas dos jovens. Quem apenas copia e busca atalhos pensa de maneira menos crítica, perde a capacidade de se expressar bem e também de resolver problemas por conta própria. Mas existe um lado curioso nessa história: como os professores lidam com isso? Até que ponto conseguem identificar se foi a criança ou o ChatGPT que fez as tarefas? Como sociedade, temos a responsabilidade de preparar ambos os lados: as crianças e também aqueles que ensinam.

Não vejo problema em crianças usarem IA, mas que seja para estimular o raciocínio, não para substituí-lo.

Precisamos ensinar as crianças a usar a IA

Sempre digo que precisamos ajudar as pessoas a entender a tecnologia que estão usando. Isso vale para praticamente todas as áreas, mas é ainda mais urgente quando se trata de crianças. Falamos o tempo todo sobre alfabetização midiática e, na minha opinião, isso está diretamente ligado ao tema. Nos dias de hoje, afinal, a alfabetização midiática também significa alfabetização em IA.

Precisamos ensinar os jovens o que é inteligência artificial e como ela funciona. Será que eu, com apenas cinco anos, entenderia que um LLM apenas calcula probabilidades e gera a próxima palavra? Com certeza não. Mas você poderia me explicar que, assim como acontece com os humanos, as respostas podem estar erradas. É exatamente isso que precisamos ensinar às crianças, ressaltando que nem sempre a IA está certa e que, acima de tudo, ela não é uma amiga, apenas um programa. Também é importante explicar que esses sistemas são treinados por humanos e, por isso, não são totalmente neutros.

Inclusive, vale ressaltar que essa responsabilidade não é apenas dos pais. Os professores também precisam de preparo para lidar com as novas exigências pedagógicas e éticas. Sim, isso significa que eles devem mostrar às crianças não apenas os riscos, mas também o potencial e as oportunidades que a IA oferece. A inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas, como qualquer outra, é preciso primeiro aprender a usá-la.

Minha conclusão: a IA não é um brinquedo nem uma babá!

Como pai ou mãe, não se deixe levar pela tentação de deixar seus filhos sozinhos com a experiência do chatbot. Se aproxime, acompanhe e mostre o que o ChatGPT e outras ferramentas do tipo podem fazer, e também o que não conseguem. Me preocupo que a IA possa ser usada, cada vez mais, como uma substituta barata de babás no futuro. Antes, as crianças ficavam em frente à TV, agora correm o risco de serem colocadas diante de um tablet ou celular apenas para ouvir histórias engraçadas. Por favor, não faça isso.

A inteligência artificial exige que nós, adultos, estejamos em constante aprendizado e atualização. Por isso, como pai ou mãe, é seu dever buscar conhecimento o tempo todo, tanto para você quanto para ajudar seu filho a entender esse mundo. Tenho certeza que a IA pode trazer muitos benefícios para a vida escolar e doméstica das crianças, mas é responsabilidade de cada adulto não deixá-las sozinhas com essa tecnologia e ser um exemplo para os mais vulneráveis da nossa sociedade.

Por mais que eu me encante com a inteligência artificial, seu filho não precisa de respostas perfeitas: ele precisa de você e da sua atenção.

Queremos saber: você já tem alguma experiência sobre como as crianças lidam com a inteligência artificial? Talvez você trabalhe em uma escola ou tenha filhos que convivam com esse tema no dia a dia, mas mesmo que não tenha, conte-nos abaixo comentários qual é a sua opinião! Você se identifica com o que eu penso ou seguiria por um caminho totalmente diferente, como proibir o uso da IA para crianças até certa idade?