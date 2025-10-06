Por muito tempo, os fones de ouvido Bluetooth pareciam representar o auge da tecnologia de áudio. A liberdade de não precisar de fios somada a recursos de ponta como o cancelamento ativo de ruído (ANC) e a variedade de funções controladas por aplicativos, prometia uma experiência sonora perfeita. Durante anos, inclusive, acreditei que esse seria o futuro da forma como escutamos música. Porém, depois de uma longa jornada pelo universo do áudio sem fio, decidi voltar a um clássico analógico: os fones de ouvido com fio! Mas garanto que há boas razões para esse retorno.

Minha trajetória pessoal no mundo do áudio é quase um retrato do mercado global de fones de ouvido. In-ear, over-ear, on-ear e open-ear. Já testei mais modelos do que muita gente tem pares de sapatos. Mesmo com tanta diversidade tecnológica, a pergunta principal sempre foi a mesma: o som realmente convence? E, mais importante, o quanto é confortável usar cada tipo? Afinal, a qualidade sonora mais incrível perde o valor se a haste começar a apertar depois de pouco tempo de uso, como aconteceu comigo com o Melomania P100.

Como alguém que ama música e costuma ouvir vários álbuns seguidos, digo que os fones de ouvido precisam simplesmente desaparecer, ou seja, eles têm que se tornar uma extensão de mim, parte da experiência, sem incômodos ou distrações.

Luxo ou instabilidade? O calcanhar de Aquiles dos dispositivos premium

A tecnologia de áudio sem fio evoluiu de forma impressionante nos últimos anos. O cancelamento ativo de ruído (ANC) está tão avançado que até mesmo modelos mais acessíveis, como o 1More SonoFlow, oferecem ótimos resultados. No papel, os argumentos a favor dos fones de ouvido Bluetooth são muito chamativos: nada de cabos, várias funções adicionais e uma bateria que parece durar para sempre. Mas é justamente aí que mora o problema, pois essa suposta perfeição tem um preço a ser pago.

Já presenciei muitas vezes a promessa de durabilidade se desfazer na prática, e um bom exemplo disso é o Sony WF-1000XM4, que acabou se tornando um caso clássico de obsolescência programada. Pouco depois do fim da garantia de dois anos, a bateria simplesmente deixou de funcionar, e a reprodução de música começou a durar apenas alguns minutos. O mesmo aconteceu com o LinkBuds S.

Falhas técnicas podem acontecer, mas é inaceitável que um produto premium de uma marca tão respeitada se transforme em lixo eletrônico depois de apenas dois anos. A Sony tratou o assunto de forma muito silenciosa e conivente, o que fez com que eu perdesse completamente minha confiança na marca.

Os fones de ouvido Sony WF-1000XM4 são afetados pelo problema da bateria. / © Blasius Kawalkowski / Nextpit

Quando o dinheiro é jogado no lixo

O caso do Sennheiser Momentum 4 também é doloroso. No começo, os fones de ouvido eram uma verdadeira obra-prima em qualidade de som, conforto e cancelamento ativo de ruído (ANC), mas logo começaram a apresentar sérios defeitos depois de dois anos e meio. Primeiro, as almofadas se deterioraram, mas nesse caso basta comprar novas e trocar, o que leva cerca de 30 segundos.

O problema é que, logo depois, surgiram falhas constantes de conexão, o que até era possível relevar no começo. Com o tempo, no entanto, vieram as quedas de som e um chiado irritante que acabava encobrindo a música e estragando a experiência. Os fóruns online, inclusive, estão cheios de usuários relatando o mesmo tipo de falha. Basicamente, então, estamos falando de um produto vendido como premium que não chega nem à metade da vida útil de um smartphone.

Sinceramente, quem paga caro para ter fones de ouvido premium espera um investimento duradouro, não é mesmo? Mas no fim, o que se tem é um dispositivo caro, de curta duração e com destino certo à lixeira de eletrônicos. Resumidamente, um lembrete de que nem sempre o alto preço garante qualidade e durabilidade.

Sennheiser Momentum 4 com almofada de ouvido com defeito. / © Blasius Kawalkowski / nextpit

A Bose, uma das marcas mais reconhecidas no segmento de áudio premium, também me decepcionou em relação aos fones de ouvido. Os QuietComfort Earbuds II, que eu havia classificado como quase perfeitos em um teste feito há dois anos e meio, agora também ficaram inutilizáveis. Já vinha enfrentando dificuldades para carregá-los há algum tempo, até que o problema se agravou de vez.

Mais uma vez, fones de ouvido premium não resistem sequer ao intervalo entre dois lançamentos de álbuns. É até possível recorrer a um conserto ou reparo para funcionar novamente, mas isso está longe de ser o que se espera de um produto topo de linha.

Os fones de ouvido Bose QuietComfort Earbuds II apresentaram defeito após dois anos e meio. / © Blasius Kawalkowski / nextpit

Adeus Bluetooth: por que estou voltando aos cabos

Depois de tanta decepção, encontrei refúgio na consistência e voltei a usar o Beyerdynamic DT 770 Pro, que já tenho há algum tempo. São fones de ouvido produzidos quase sem mudanças desde 1985, custam menos da metade do preço de um Momentum 4 e entregam um conjunto imbatível de durabilidade e precisão sonora. Grande parte da fabricação ainda acontece na Alemanha, o que se reflete na qualidade perceptível dos materiais. O som é tão nítido e equilibrado que chega a parecer uma revelação acústica.

Sim, esses fones de ouvido são com fio. Mas o que parece uma limitação acaba sendo um ponto forte no uso diário, seja na mesa de trabalho ou no sofá, onde passo a maior parte do tempo ouvindo música. Para mim, o cabo simplesmente não incomoda. Com isso, tenho a tranquilidade de saber que não existe uma bateria que possa falhar. Nada de problemas de conexão, obsolescência programada ou a sensação de ter investido em algo que vai durar pouco.

O cancelamento ativo de ruído (ANC) tem seu valor, claro, como em viagens de avião ou em momentos de trabalhar em cafés, por exemplo, mas o conforto dos Beyerdynamic aliado ao excelente cancelamento passivo oferece uma experiência sonora mais do que suficiente para o cotidiano. É um retorno à simplicidade que prova uma coisa: às vezes, a melhor tecnologia é aquela que funciona e continua funcionando por muitos anos.

Depois de tudo isso, quero saber sua opinião: você continua fiel aos fones Bluetooth ou acredita que os modelos com fio ainda entregam a melhor experiência? Conte-nos na caixa de comentários abaixo!