O hype musical do verão do rock de 2025 provavelmente se chama: The Velvet Sundown! Os caras soam como uma banda de rock dos anos 70, mas só lançaram seu primeiro álbum em junho de 2025... e também o segundo. Há muitas coisas misteriosas sobre essa banda, algumas delas até suspeitas. Sherlock Drees foi atrás das pistas sobre o novo sucesso do Spotify.

Estou realmente em um clima de festival: é verão no hemisfério norte, faz 36 graus e sempre sou movido pelo meu amor pela música. Portanto, The Velvet Sundown chega na hora certa. Essa banda está passando pelos meus feeds de mídia social repetidamente. Estou ouvindo o último single deles, "Dust on the wind", no Spotify, e a música me faz lembrar que eu adoraria estar no gramado de um festival com amigos e uma bebida gelada neste momento.

The Velvet Sundown - esse é o segredo deles

Imediatamente adicionei uma de suas músicas a uma de minhas playlists e, com certeza, elas também aparecem nas listas de reprodução oficiais do Spotify. Portanto, não é de se admirar que uma banda que surgiu no cenário mundial praticamente do nada este mês já tenha mais de 600.000 ouvintes regulares no maior serviço de streaming de música do mundo.

Uma olhada na biografia da banda no Spotify revela os nomes dos quatro membros da banda, mas, fora isso, a banda permanece bem misteriosa. O que os quatro caras estavam fazendo antes? De onde vem a banda? Perguntas que não são respondidas. O final do texto parece um tanto suspeito:

O Velvet Sundown não está tentando reviver o passado. Eles o estão reescrevendo. Eles soam como a memória de um tempo que nunca existiu... e ainda conseguem fazer com que pareça tangivelmente real.

Uma época que nunca existiu? Reescrevendo o passado? A essa altura, no máximo, você provavelmente já tem uma ideia de para onde a jornada está indo. Sim, essa banda não existe de fato. Uma olhada no canal deles no Instagram, por exemplo, revela imagens obviamente geradas por IA.

Na verdade, eu provavelmente teria percebido em algum momento que algo não estava certo. Que os vocais nem sempre parecem cem por cento consistentes e que o som, às vezes, é suspeitosamente piegas. Mas artigos como Consequence me colocaram na direção certa. Sim: ao que tudo indica, o Velvet Sundown é uma banda que deve sua existência inteiramente à inteligência artificial. Até mesmo o grande Rick Beato já pensou na banda:

Por que, Spotify?

Esse novo olhar sobre a "banda" levanta questões para mim. Em primeiro lugar: por quanto tempo teremos alguma chance de reconhecer se a música é gerada por IA? E por quanto tempo acharemos que ela é ruim? Há estudos iniciais que presumem que a música com IA consumirá um quarto do mercado musical até 2028.

Também escrevi há algum tempo sobre como temo que todos nós tenhamos ajudado pessoalmente a abrir a porta para a música com IA. Ainda assim, eu me pergunto por que os gigantes do streaming, como Spotify ou Apple Music, não conseguem sequer rotular a música gerada por IA. Acho que apenas a Deezer faz isso no momento.

E o que isso realmente significa do ponto de vista legal? Não apenas não sabemos nada sobre os "artistas" por trás da banda. Também não há nenhuma indicação da realização técnica. É possível que Udio, Suno, Riffusion ou ferramentas semelhantes tenham sido usadas aqui. Mas, no momento, não está claro se os criadores das músicas têm os direitos sobre elas e se estão oficialmente autorizados a ganhar dinheiro com elas.

Por favor, diga-me nos comentários o que você acha: Deveriam existir "gravadoras" de IA para esse tipo de música? A música com IA deve ter o direito de existir em plataformas como o Spotify? Ou talvez você já tenha feito as pazes com o fato de que essa música existe e, pelo menos em parte, toma o lugar da música "real"?

Um grande blefe?

Uma parte de mim, que é um pouco inclinado às teorias da conspiração, plantou um pensamento completamente diferente em meu cérebro, que não quero esconder de você na conclusão: E se tudo isso for intencional? Então, as letras às vezes genéricas, as pistas sonoras que apontam para a IA, as imagens muito óbvias de IA e tudo mais? E se estivermos seguindo pistas falsas?

Tenho que pensar no Nirvana, que apresentou um álbum de estreia muito cru, mas depois apresentou algo completamente diferente com Nevermind. À primeira vista, ainda é barulhento, cru e real; à segunda, é uma música altamente profissionalmente produzida e polida que toca como uma banda de garagem.

Em 1991, o Nirvana soava como o clamor sujo de uma nova geração, mas Nevermind foi produzido tão suavemente quanto um álbum de Bryan Adams. Hoje, The Velvet Sundown poderia funcionar ao contrário: A música soa emocional demais, calorosa demais e estilisticamente confiante demais para realmente vir de uma máquina - e é exatamente por isso que foi embalada da maneira que foi.

Talvez não estejamos lidando com a primeira banda de rock com IA, mas com a primeira banda que finge ser uma. O blefe perfeito para a era do streaming. Por quê? Porque a chance de um sucesso viral e de uma carreira pode ser maior dessa forma.

Vou deixá-los com essa pulga atrás da orelha e espero que possamos discutir tudo isso nos comentários - estou ansioso para ouvir sua opinião.