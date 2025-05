Desde o momento em que coloquei o Oura Ring 4 em meu dedo, percebi que ele não era só mais um acessório qualquer. Muito elogiado por especialistas em bem-estar e biohackers, o dispositivo já é considerado o melhor dos anéis inteligentes do mercado, e a quarta geração chega para firmar essa constatação. Sendo bem honesta, mesmo com altas expectativas, o anel conseguiu me impressionar. Então, posso dizer sem medo que existe um motivo real para as pessoas aceitarem pagar mais caro por esse nível de inovação.

Resumo Comprar Oura Ring 4 Prós Design confortável, elegante e discreto

Interface de aplicativo intuitiva e simplificada

Excelente experiência geral do usuário (UX)

Rastreamento do sono altamente confiável e preciso

Recursos voltados para o bem-estar que realmente agregam valor Contras É necessário ter uma assinatura para obter todas as informações sobre os dados

Recursos limitados de rastreamento de atividades físicas

Sem GPS integrado ou suporte para sensores externos

Falta um estojo de carregamento portátil para viagem Oura Ring 4 Oura Ring 4: Todas as ofertas

Oura Ring 4: qualidade de design e construção Sendo líder no mercado de anéis inteligentes, a Oura sempre faz questão de inovar a cada lançamento. E o Oura Ring 4, versão mais recente do anel, não decepciona, pois entrega um design mais refinado e mais opções de tamanho. Além disso, a fabricante eliminou as saliências internas para melhorar a precisão dos sensores. Testei o Oura Ring 4 na versão Stealth, tamanho 8, que custa aproximadamente R$ 4 mil no Brasil. O valor não é barato, ainda mais considerando a mensalidade extra de US$ 5,99 (cerca de R$ 31) por mês ou US$ 69,99 (aproximadamente R$ 360) ao ano. Agora, falando sobre qualidade, é impossível negar que estamos diante de um acessório de primeira linha. Testamos o Oura Ring 4 no acabamento Stealth, tamanho 8, feito de titânio. © nextpit Com a quarta geração, a Oura removeu as saliências do sensor, alegando que isso melhora o conforto e a precisão da medição. © nextpit Zoom na construção interna refinada do Oura Ring 4. © nextpit Sem as saliências do sensor, o Oura Ring 4 conta com seu novo algoritmo Smart Sensing para se adaptar ao movimento dos dedos e às mudanças de contato com a pele, melhorando a precisão ao longo do dia. © nextpit Apesar de não ter certificação IP oficial, o Ring 4 possui uma resistência incrível à água, aguentando até 100 metros de profundidade. Isso significa que você pode usar no banho, na piscina e até fazer snorkel sem problemas. Estou usando o anel há três semanas e, mesmo tirando durante treinos com peso ou quando mexo com água, como na hora de lavar louça ou as mãos, quase não vejo sinais de desgaste. Acho isso impressionante para um dispositivo que fica exposto às ações do dia a dia. Como sempre acontece com anéis inteligentes, é muito importante garantir que ele se encaixe perfeitamente no seu dedo para evitar problemas quando suas mãos suarem, esfriarem ou incharem. Inclusive, se seus dedos costumam inchar depois de exercícios, uma boa dica é passar o anel para outro dedo. Essa estratégia funcionou muito bem no meu caso! Com apenas 2,88 mm de espessura, consigo usar o Oura Ring 4 no meu dedo indicador com total liberdade. Ele não limita os meus movimentos, é muito leve e mantém um visual elegante que combina com qualquer situação. A Oura colocou uma marcação discreta na parte de baixo do anel para te ajudar a posicioná-lo da forma correta, com os sensores principais bem firmados contra a parte inferior do dedo. Então, depois de colocado, o anel simplesmente parece uma joia comum. O tamanho do anel está indicado na faixa interna do Oura Ring 4. © nextpit Assim como seus antecessores, o Oura Ring 4 apresenta uma pequena marca na faixa interna para ajudar a garantir o posicionamento correto no dedo. © nextpit Com um perfil fino de cerca de 2,88 mm, o Oura Ring 4 pode ser usado sem esforço no dedo indicador. © nextpit Os LEDs em vermelho, verde e infravermelho, responsáveis por medir os batimentos cardíacos, variabilidade da frequência cardíaca e oxigênio no sangue, são tão discretos que só os percebo à noite, principalmente quando leio no Kindle com as luzes apagadas. Logo, se você busca algo que se encaixe perfeitamente na sua rotina diária e que você vai até esquecer que está usando, um anel inteligente é o ideal. E nesse aspecto, o Oura Ring 4 merece, sem dúvida, cinco estrelas!

Software e compatibilidade do Oura Ring 4 O Oura Ring 4 funciona tanto com Android quanto com iOS, e se conecta com mais de 40 aplicativos, entre eles o Apple HealthKit e Google Health Connect. No entanto, existe uma limitação nos idiomas disponíveis. Ele funciona com inglês, alemão, francês e espanhol, mas infelizmente não tem suporte para português. O anel inteligente acompanha um aplicativo muito bem feito que reúne todos os seus dados de saúde em um lugar só, e que acabou de ganhar uma cara nova e ficou mais fácil de usar. Agora, as principais informações de saúde aparecem logo no topo da tela inicial, fornecendo uma visualização rápida, e você pode ajustar a tela do jeito que preferir. O app tem três abas principais que facilitam a navegação pelos dados obtidos pelo acessório. A fabricante também está começando a incluir recursos de IA no produto. Eles ainda estão em fase de testes, mas já mostram um ótimo potencial para deixar o anel ainda mais poderoso. Você pode, por exemplo, tirar fotos das suas refeições para registrar informações nutricionais rapidamente. Além disso, é possível explorar uma espécie de assistente de saúde que funciona como um treinador de bem-estar baseado em inteligência artificial. Como alguém que usa a versão paga do aplicativo MyFitnessPal para controlar a ingestão de macronutrientes, acho que o recurso de registro de refeições da Oura ainda é muito simples. Ele classifica os macronutrientes apenas como baixo, médio ou alto, sem fornecer detalhes que usuários mais exigentes possam querer. É muito fácil tirar uma foto para registrar uma refeição, mas o ato de ter que parar e corrigir a análise manualmente pode ser frustrante. No geral, a função ainda precisa de muitas melhorias para se tornar realmente útil. O assistente de saúde baseado em IA (AI Health Advisor) me lembra o AI Coach do Whoop, que usa os dados coletados pelo anel para dar dicas de saúde personalizadas. Com o tempo, conversar com a assistente de IA pode realmente mudar a forma em que você cuida da sua saúde com a ajuda do Oura Ring 4. Como mencionei antes, o app Oura funciona por meio de assinatura, necessária para aproveitar tudo que o dispositivo tem a oferecer. Considerando a quantidade de recursos disponíveis, acredito que o preço da assinatura é justo e, sendo bem sincera, essencial. Interface do aplicativo Oura Ring 4: ao tocar no botão (+), você tem acesso rápido a recursos como o AI Advisor e a ferramenta de registro de refeições. © nextpit Ao conversar com o AI Advisor, você pode digitar sua própria pergunta ou escolher um dos prompts sugeridos. © nextpit O Oura Ring 4 Advisor fornece relatórios e dicas personalizadas com base em seus dados. © nextpit Com o Oura Ring 4, você pode registrar refeições recentes usando a câmera ou inserindo as informações manualmente. © nextpit Em seguida, a IA analisa a imagem, detalha o prato e oferece informações nutricionais. Neste exemplo, vemos uma salada de atum com maçã. © nextpit O registro de refeições ainda está em versão beta no aplicativo Oura e, na minha experiência, ainda há muito espaço para melhorias. © nextpit

Oura Ring 4: bem-estar e saúde Antes de tudo, preciso deixar claro: o Oura Ring 4 é perfeito para quem quer ajustar sua biologia para se sentir, parecer ou ter um desempenho melhor. Mas ele não é um simples contador de passos ou monitor detalhado de exercícios: o anel inteligente oferece ferramentas poderosas para apoiar mudanças no seu estilo de vida. Porém, ele não tem GPS integrado e não se conecta a equipamentos externos. O Oura se firma no mercado como um dispositivo vestível focado em bem-estar. Ele tem capacidade de analisar o sono, a disposição e a recuperação para gerar relatórios importantes, como a resistência ao estresse e a idade cardiovascular. Tudo isso vai te ajudar a criar um plano de saúde mais avançado, seja por conta própria ou com orientação profissional. Monitoramento de atividades Você pode usar o Oura Ring 4 para acompanhar zonas de frequência cardíaca durante atividades como ciclismo ao ar livre, corrida ou musculação, mas o monitoramento fitness não é o seu ponto forte. Para registrar uma atividade, você precisa iniciar o aplicativo pelo smartphone, o que significa que você sempre terá que levar o celular para onde for. Diferente de outros aparelhos fitness, o Oura não fornece feedback em tempo real, como vibrações para marcar distâncias durante uma corrida. O Oura tem compatibilidade com Apple HealthKit, Google Health Connect e aplicativos como Strava. O mais legal é que ele identifica todos os dados importados para você sempre saber de qual serviço vieram as informações, algo que eu gostaria que a Samsung fizesse nos seus vestíveis. Dois pontos importantes a destacar: Precisão da frequência cardíaca: Os sensores PPG funcionam bem no uso diário, mas achei que o monitoramento durante corridas não se mostrou tão confiável. Comparado à cinta peitoral Wahoo Tickr, o Oura Ring 4 tende a superestimar a frequência cardíaca média e subestimar a máxima. Essas diferenças são pequenas e comuns em sensores ópticos, mas quem precisa de dados mais precisos talvez prefira cintas peitorais ou rastreadores fitness específicos;

Os sensores PPG funcionam bem no uso diário, mas achei que o monitoramento durante corridas não se mostrou tão confiável. Comparado à cinta peitoral Wahoo Tickr, o Oura Ring 4 tende a superestimar a frequência cardíaca média e subestimar a máxima. Essas diferenças são pequenas e comuns em sensores ópticos, mas quem precisa de dados mais precisos talvez prefira cintas peitorais ou rastreadores fitness específicos; Monitoramento de passos: Esse não é o foco principal do Oura, o que é bem perceptível. Nos testes, a contagem de passos ficou abaixo da contagem manual. Isso acontece porque o anel trata os passos como dados secundários, priorizando os níveis gerais de atividade e recuperação. Uma visão geral de suas métricas de atividade diária monitoradas pelo Oura Ring 4. © nextpit Uma análise detalhada do movimento diário e da atividade monitorada pelo Oura Ring 4. © nextpit Visão geral das estatísticas de corrida ao ar livre monitoradas pelo Oura Ring 4. © nextpit Um resumo dos dados de frequência cardíaca e das zonas de treinamento monitoradas pelo Oura Ring 4. © nextpit Prontidão Usando métricas como frequência cardíaca em repouso, HRV, qualidade do sono e índice de recuperação, o Oura Ring 4 calcula uma pontuação de prontidão que reflete a capacidade do seu corpo de lidar com o estresse diário, incluindo seus treinos. Uma pontuação alta revela que você tem disposição para entregar uma boa performance, enquanto uma pontuação baixa sugere que você deve priorizar a recuperação. Achei o algoritmo de prontidão do Oura bastante preciso, se alinhando com meu estado físico e emocional em cerca de 85% das vezes. Sono e bem-estar Quando se trata de monitoramento do sono, o Oura Ring 4 realmente se destaca entre a concorrência, oferecendo uma das formas mais confortáveis de monitorar o sono sem desconforto. Para alguém como eu, que prioriza muito a hora de dormir, o Oura oferece uma análise bastante detalhada e precisa dos estágios do sono. Na maioria das noites, os dados correspondiam muito bem ao meu dispositivo de referência, o Apple Watch Series 9, considerado um dos melhores rastreadores de sono disponíveis no mercado atual. Além das métricas de sono, gostei da parceria da Oura com serviços confiáveis que fornecem guias de meditação, exercícios de respiração, dicas de sono e tutoriais educativos. Com isso, os usuários não só conseguem coletar dados, mas também entendê-los da forma mais didática possível. Para quem menstrua, o Oura integra o acompanhamento do ciclo menstrual aos dados de saúde, considerando as flutuações hormonais e a temperatura do pulso, estimando as janelas de fertilidade e prevendo impactos na pronditão. É um adicional bem pensado que aumenta a relevância do dispositivo para a saúde. Guia My Health Quanto mais dados forem coletados, mais valiosos são os relatórios. Depois de usar o Oura Ring 4 por mais de três semanas, a aba My Health (Minha Saúde) se tornou rapidamente um dos meus recursos preferidos. Alimentada pelo algoritmo Smart Sense da Oura, a função oferece orientação personalizada para a sua jornada de bem-estar, considerando as características únicas do seu dedo, como formato e tom de pele, para calibrar os sensores do anel de forma mais aprimorada. Não posso negar que foi muito gratificante ver como meus esforços para lidar com o estresse diário e melhorar o condicionamento cardiovascular (VO2 Max) se refletiram em métricas fisiológicas, como a idade cardiovascular. A seção My Health também permite acompanhar as tendências do sono ao longo do tempo. Informações personalizadas sobre a jornada de saúde disponíveis na guia My Health (Minha saúde) do aplicativo Oura. © nextpit Uma visão geral das métricas de resiliência monitoradas pelo Oura Ring 4. © nextpit Uma visão geral do recurso de idade cardiovascular no painel My Health (Minha saúde). © nextpit Aqui, o algoritmo usa meus dados de atividade, prontidão, sono e recuperação, junto às minhas leituras de VO₂ Max, para estimar minha idade cardiovascular. © nextpit Uma visão geral das métricas de regularidade do sono monitoradas pelo Oura Ring 4. © nextpit Ainda estou esperando para desbloquear as leituras da função de relógio biológico (Body Clock), que promete entregar informações sobre meu cronotipo e ritmo circadiano ideal. Esse recurso leva mais tempo para aparecer no aplicativo, pois exige uma coleta consistente de dados. Mesmo assim, é uma adição promissora e que não é muito vista em dispositivos do tipo. No geral, o Oura oferece uma profundidade impressionante de informações sobre bem-estar pessoal, mantendo um forte compromisso com a privacidade dos dados de saúde e evoluindo constantemente por meio de atualizações de software muito bem elaboradas. É um dos raros dispositivos vestíveis que não apenas monitora a saúde, mas funciona como um grande parceiro.

Bateria do Oura Ring 4: vida útil e carregamento O Oura Ring 4 é um anel inteligente que impressiona com sua duração de bateria, mesmo em um formato compacto. Testei o modelo tamanho 8 e consegui usá-lo por sete dias inteiros até precisar recarregar. Os anéis de tamanhos maiores podem ter resultados um pouco diferentes. Quando a bateria chega a 20%, o aplicativo manda notificações para você não ficar na mão. Nesta nova geração, a Oura criou um carregador novo, uma atualização muito bem-vinda. Ele é bonito e pequeno, ficando perfeito na mesa de cabeceira ou na sua mesa de trabalho, seja em casa ou no escritório. Mas para o carregar completamente, de 0 a 100%, você terá que esperar cerca de 80 minutos, o que é um tempo bastante considerável. A Oura ainda perde pontos por não oferecer um estojo de carregamento portátil, algo que a Samsung já faz com o Galaxy Ring, e a RingConn com o Smart Ring Gen 2. Eu adoro essa função, pois assim posso recarregar o anel várias vezes em qualquer lugar sem precisar de uma tomada. O carregador Oura Ring 4 é compacto e fácil de transportar, mas deve ser conectado via porta USB-C a uma tomada elétrica para ser recarregado. © nextpit Outro ponto negativo é que o dispositivo usa muito do processamento do celular conectado para rodar seus algoritmos, o que acaba reduzindo a capacidade de bateria do seu smartphone. Durante meus testes, usei o anel inteligente com um iPhone 16 rodando iOS 18, e o aplicativo Oura Ring consumiu 17% da bateria nos últimos 10 dias. Em comparação, o aplicativo Whoop gastou 8% e o Apple Health apenas 4% no mesmo período. No geral, o Oura Ring 4 tem um bom desempenho de bateria. O carregamento é fácil com o carregador que vem na caixa, usando a prática conexão USB-C.

Especificações do Oura Ring 4 Anel Oura 4 Produtos Anel Oura 4 Imagem Dimensões e peso 7,90 mm de largura × 2,88 mm de espessura

3,3 a 5,2 g (dependendo do tamanho) Cores Varia de acordo com a coleção (Silver, Black, Brushed Silver, Stealth, Gold, Rose Gold) Tamanhos 4 a 15 (dependendo do mercado) Sensores LEDs vermelhos, verdes e infravermelhos para frequência cardíaca, VFC, oxigênio no sangue (SpO₂)

Sensor de temperatura

Acelerômetro para rastreamento de atividade Conectividade Bluetooth Low Energy (seguro contra campos eletromagnéticos, modo avião disponível) Certificações Resistente à água até 100 m certificado pela FCC Bateria Até 8 dias de duração da bateria

Carrega em 20 a 80 minutos Versões de software Aplicativo Oura disponível para iOS e Android

Integração com mais de 40 aplicativos

Compatível com inglês, finlandês, japonês, alemão, francês, espanhol, italiano, norueguês, sueco e dinamarquês

Devo comprar o Oura Ring 4? O Oura Ring 4 é um anel inteligente criado para quem leva o bem-estar a sério. Falo de pessoas que adoram otimizar seus dados biológicos, sempre buscando melhorar a qualidade do sono, ou simplesmente que se preocupam com a recuperação e disposição geral. Ele não é para quem só quer contar passos diários ou registrar detalhes de exercícios, mas para quem valoriza duas ou mais dessas prioridades. O dispositivo, de fato, é um investimento que vale muito a pena. Posso garantir que, depois de realizar testes completos, recomendo o Oura Ring 4 sem nenhuma dúvida. A assinatura anual se justifica pela profundidade das análises e pela maior consciência dos dados de saúde proporcionados. Em um mercado repleto de dispositivos vestíveis, o Oura Ring 4 se destaca como uma ferramenta séria para monitorar seu bem-estar pessoal. Na minha opinião, o Oura Ring 4 continua sendo o melhor anel inteligente encontrado hoje. O Galaxy Ring da Samsung até pode agradar usuários de aparelhos Galaxy que buscam uma opção um pouco mais barata, mas ainda fica atrás do Oura em recursos e qualidade de software. O Smart Ring Gen 2 da RingConn é outra alternativa mais econômica, com bons recursos básicos, mas não chega nem perto quando falamos de funções avançadas e análises baseadas em inteligência artificial.