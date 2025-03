Imagine o seguinte: Você está sentado em um daqueles aviões enormes e, de repente, vê fumaça saindo de um dos compartimentos superiores. Não é apenas muito desagradável, mas também muito perigoso, com sério risco de incêndio! Foi exatamente isso que aconteceu em uma avião da Air Busan na Ásia no final de janeiro. O teto da aeronave foi quase totalmente destruído pelo fogo. E o estrago só não foi ainda maior porque o jato, um Airbus A321, ainda não estava no ar. A causa? Provavelmente um powerbank quebrado ou superaquecido que pegou fogo, segundo um relatório preliminar publicado há alguns dias.

Powerbanks em aviões: uso cada vez mais restrito

O resultado: na Coreia do Sul, os powerbanks ainda podem ser transportados na bagagem de mão, mas não podem mais ser guardados no bagageiro superior. Isso deve permitir que as tripulações treinadas a bordo respondam a esses incidentes mais rapidamente e sem maiores problemas em uma emergência. No entanto, não é apenas a Coreia do Sul que está considerando o transporte de powerbanks, mas também muitas companhias aéreas internacionais. Depois da Thai Airways, da EVA Air de Taiwan e da China Airlines, a Singapore Airlines também anunciou que introduzirá novas regras.

A partir de 1º de abril de 2025, os clientes da Singapore Airlines não poderão carregar powerbanks portáteis por meio das portas USB de bordo ou usar powerbanks para carregar seus dispositivos pessoais durante todo o voo. O SIA Group está em conformidade com os Regulamentos de Mercadorias Perigosas da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) em relação ao transporte de powerbanks, que são classificados como baterias de lítio. Isso significa que os powerbanks devem ser transportados na bagagem de mão em todos os voos da SIA e não são permitidos na bagagem despachada. Os clientes podem trazer powerbanks com capacidade de até 100 Wh sem aprovação especial, enquanto aqueles entre 100 Wh e 160 Wh exigem aprovação da companhia aérea. Buscamos a compreensão dos clientes de que a segurança sempre será nossa principal prioridade.

A companhia aérea de Cingapura anunciou no Facebook e em outros perfis de rede social. Os powerbanks com capacidade de 100 a 160 Wh ainda podem ser transportados na bagagem de mão, mas seu uso na cabine da aeronave será estritamente proibido no futuro.

Restrições de powerbanks também valem na Europa e América do Norte

A Singapore Airlines atualmente não voa para o Brasil ou Portugal, mas no passado operou voos entre São Paulo-Guarulhos (GRU) e Singapura com escala em Barcelona. Apesar disso, tanto a Singapore Airlines, quanto a Thai Airways operam voos em parceria com outras empresas que tem operação a partir de cidades brasileiras, então vale ficar atento às regras em caso de conexões internacionais.

Um exemplo é a alemã Lufthansa. A principal companhia aérea permite que powerbanks de até 100 Wh sejam transportados em seus voos sem autorização de transporte. No entanto, é proibido recarregar os powerbanks a bordo das aeronaves da Lufthansa. O uso e o carregamento de cigarros eletrônicos também não são permitidos, e regras semelhantes valem para as principais companhias aéreas na Europa.

Então, mesmo que já tenha voado com determinada companhia, vale conferir se as regras não mudaram desde o seu último voo, e tomar cuidado ao levar powerbanks e outros tipos de bateria a bordo, em especial as de íons de lítio, as mais populares em celulares, notebooks e powerbanks, entre outros dispositivos.