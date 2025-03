Pokémon Go Vendido: Saiba o Que Muda Para os Jogadores

O lançamento do Pokémon Go no verão de 2016 foi um sucesso espetacular. Em apenas algumas semanas, o jogo já havia sido baixado mais de 30 milhões de vezes. Jogadores de todo o mundo se reuniram em parques e praças públicas para caçar monstros virtuais juntos.

Graças às atualizações regulares, à inclusão de novos Pokémons e eventos locais empolgantes, o Pokémon Go ainda hoje tem uma base de jogadores leais e ativos. Atualmente, há cerca de 20 milhões de jogadores ativos semanalmente, dos quais cerca de metade faz login todos os dias.

Pokémon Go: a venda e sua importância

A Niantic, a desenvolvedora do Pokémon Go, foi vendida para a empresa americana Scopely por incríveis 3,5 bilhões de dólares (mais de R$ 20 bilhões). A Scopely não é apenas uma editora de games, mas também uma desenvolvedora de jogos para celular e é conhecida por títulos como Monopoly Go. Toda a divisão de jogos da Niantic agora também faz parte da Scopely, o que significa que, além do Pokémon Go, jogos como Pikmin Bloom e Monster Hunter Now também farão parte do portfólio da empresa.

A própria Scopely faz parte do Savvy Games Group e, portanto, faz parte do Fundo de Investimento Público do governo da Arábia Saudita. Apesar desse vínculo financeiro, a Scopely continua sendo uma empresa independente com sede na Califórnia.

Que consequências a venda tem para você como jogador?

Ed Wu, o chefe da equipe do Pokémon Go na Niantic, fez uma declaração oficial sobre a aquisição. Ele e toda a sua equipe permanecerão a bordo e continuarão a ser responsáveis pelo desenvolvimento do jogo. Os jogadores também podem esperar pelos destaques anuais habituais, como o GO Fest e outros eventos ao vivo interessantes nos próximos anos.

Em sua declaração, Wu enfatizou: "A Scopely permite que suas equipes de jogos atuem como grupos autônomos para seguir os roteiros que lhes inspiram e o que cada equipe acredita ser a melhor experiência de jogo. [...] Conversei com vários líderes de jogos da Scopely que me deram muita confiança na maneira como a empresa permite que cada jogo se desenvolva de forma independente e floresça criativamente".

Para você, como jogador, isso significa que você não precisa temer nenhuma mudança importante por enquanto. No ano passado, a Niantic obteve um faturamento de mais de um bilhão de dólares com seus jogos. O Pokémon Go também continua a depender fortemente de compras no aplicativo para financiar o jogo gratuito. Espera-se que a aquisição seja finalizada este ano.