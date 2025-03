Se você tem um iPhone, adquirir um Apple Watch é uma forma excelente de criar uma experiência perfeita dentro do ecossistema da Apple. Normalmente, a melhor opção sempre é o modelo mais recente disponível, mas sempre vale a pena se perguntar: qual modelo combina mais comigo e com as minhas necessidades? Será que devo escolher um Apple Watch Ultra 2 ? Ou um Apple Watch Series 10 ? Ou, talvez, seria melhor optar por Apple Watch SE ? Se você está com essas dúvidas, é hora de descobrir a versão que mais se encaixa para o que você precisa!

Os melhores modelos de Apple Watch para comprar em 2025

Dica profissional Escolha do editor A opção econômica Modelo Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Series 10 Apple Watch SE (2022) Imagem Análise Review: Apple Watch Ultra 2 Review: Apple Watch Series 10 Review: Apple Watch SE (2022) Visão geral O Apple Watch Ultra 2 é um smartwatch robusto e com estrutura de titânio, desenvolvido para pessoas entusiastas de atividades ao ar livre. O Apple Watch Series 10 é um modelo de relógio bem equilibrado que conta com rastreamento avançado de saúde e uma integração perfeita com o iPhone. O Apple Watch SE é uma versão econômica do relógio inteligente da Apple, mas que continua oferecendo a experiência essencial do modelo tradicional. Principais especificações Aplicativo de ECG, rastreamento noturno da temperatura do pulso, notificações de apneia do sono,

faixa de altímetro ampliada (-500 m a 9000 m) e conjunto de três microfones. Aplicativo de ECG, rastreamento noturno da temperatura do pulso, notificações de apneia do sono, medidor de profundidade, aplicativo de profundidade e microfone com isolamento de voz. Rastreamento de ciclo, rastreamento do sono,

aplicativo de sinais vitais, aplicativo Mindfulness e altímetro sempre ligado. Ofertas

1. Apple Watch Ultra 2: o melhor companheiro de condicionamento físico

O Apple Watch Ultra é o principal smartwatch da fabricante, desenvolvido para quem gosta de fazer atividades ao ar livre ou em condições extremas. O relógio inteligente também é o maior modelo da marca, o que significa que ele pode não ser o ideal para todos os tamanhos de pulso. Ainda que o Ultra 2 ofereça uma bateria maior e dure mais que o Watch Series 10, sua resistência ainda fica muito abaixo de outros modelos de relógios esportivos, oferecendo uma estimativa de duração de 36 horas.

Um recurso que se destaca no dispositivo é o botão de ação personalizável, que aprimora ainda mais essa funcionalidade. O relógio conta com certificação EN-13319, o que o torna em uma ferramenta confiável para mergulhadores, já que possui um medidor de profundidade que funciona por meio do aplicativo Oceanic+. Os mais aventureiros também devem gostar da função de sirene alta, criada pensando em emergências na natureza, além de recursos essenciais de segurança como o SOS de emergência e a detecção de acidentes.

Para quem gosta de fazer atividades ao ar livre, a coroa redesenhada torna o seu uso muito mais fácil, mesmo se você estiver usando luvas. O Ultra 2 ainda é compatível com controles por gestos e aceita comandos de voz da Siri no próprio relógio, criando uma experiência mais integrada.

Como um modelo de smartwatch premium, o Apple Watch Ultra 2 custa a partir de R$ 10.499. Ele está disponível em duas opções de cores e exclusivamente conta com uma variante GPS + Cellular. Além disso, é possível escolher entre uma variedade de pulseiras criadas especialmente para aventuras ao ar livre.

Resumo Comprar Apple Watch Ultra 2 Prós Design elegante e indestrutível

Tela muito bonita e superbrilhante

O watchOS 10 é muito divertido

Rastreamento de condicionamento físico extremamente preciso

Mais barato que seu antecessor no lançamento

GPS multibanda agora ainda mais preciso

Gesto de toque duplo útil Contras Disponível em apenas um tamanho e uma cor

Apenas dois dias de duração da bateria

O carregamento é muito lento Vá para o review Apple Watch Ultra 2

2. Apple Watch Series 10: a melhor escolha geral

O Apple Watch Series 10 é o modelo preferido dos fãs da Apple, sendo um smartwatch que oferece uma experiência equilibrada: nem muito extrema e nem muito básica. O relógio é leve e está disponível em uma variedade de cores e diferentes tamanhos, mostrando o compromisso da Apple com a diversidade.

O Series 10 ainda conta com isolamento de voz integrado para chamadas telefônicas, deixando as conversas mais claras mesmo nos ambientes mais barulhentos. O dispositivo possui o recurso de tela sempre ligada, mas sua maior desvantagem é a duração da bateria, que fica muito atrás da concorrência. Você deve fazer a recarga do smartwatch diariamente, mas pelo menos o processo não é demorado.

Em termos de software, o Series 10 executa o watchOS 11, que aprimora os recursos de monitoramento da saúde. Uma adição que merece ser mencionada é a capacidade de detectar sinais de apneia do sono durante o monitoramento do sono, que alerta os usuários quando há uma parada na respiração. Segundo a Apple, a aprovação médica para a funcionalidade está muito próxima.

O relógio inteligente também apresenta uma ampla variedade de modos de treino e, graças à integração perfeita com o ecossistema da Apple, pode funcionar como um controlador para vários aplicativos de iPhone, ou ainda como um dispositivo autônomo para a reprodução de música.

Resumo Comprar Apple Watch Series 10 Prós Tela de até 2.000 nits, melhores ângulos de visão

Chip S10: mais rápido, mais potente e mais responsivo

Nova função: detecção integrada de apneia do sono

Carga rápida: 30 minutos para 80%

Pulseiras e carregadores antigos compatíveis

Esportes aquáticos: medição de profundidade e temperatura, previsão de marés Contras Duração limitada da bateria com uso intenso

Diferenças mínimas em relação ao Apple Watch 9

Sem suporte para Android, é necessário ter um iPhone Vá para o review Apple Watch Series 10

3. Apple Watch SE (2022): a escolha econômica

Para 2025, a expectativa é que o Apple Watch SE receba uma nova variante. Com base no ciclo de lançamento da fabricante, isso deve acontecer em setembro. Será, então, que ainda vale a pena investir no modelo mais atual, lançado em 2022? Pessoalmente, eu recomendaria esperar, mas se você não se preocupa muito em ter os recursos mais recentes, o SE continua sendo uma boa escolha e deve continuar assim pelos próximos anos.

Como a opção mais econômica, o Apple Watch SE oferece a experiência central do relógio inteligente da fabricante, mas não possui recursos avançados de saúde, como ECG, medição de oxigênio no sangue e detecção de apneia do sono. No então, ele se garante em recursos essenciais de segurança, como o SOS de Emergência e a detecção de acidentes.

Apesar de ser o modelo com o preço mais baixo, o Apple Watch SE ainda oferece uma ampla variedade de modos de exercício. E com a sua perfeita integração com o ecossistema da Apple, o relógio também pode funcionar como um controle para vários aplicativos do iPhone, ou até mesmo como um dispositivo autônomo para reprodução de música.

Resumo Comprar Apple Watch SE (2022) Prós Fica ótimo no pulso

Integração perfeita com o iPhone

Oferece os principais recursos do Apple Watch

Uma ampla variedade de recursos de condicionamento físico

GPS integrado (você pode deixar o iPhone em casa, se quiser)

3 meses de Fitness+ incluídos

Preço acessível Contras 90 minutos para carregar de 0 a 100%

Adaptador de energia não está incluído na caixa

Sem classificação de resistência à poeira

Sem tela sempre ativa (AoD) Vá para o review Apple Watch SE (2022)

Critérios-chave para a seleção

Para criar este compilado com os melhores Apple Watches, nossa equipe testou pessoalmente as principais recomendações. Como sempre, o guia que criamos traz uma visão geral de alto nível dos principais recursos, mas recomendamos que você confira nossas análises detalhadas antes de fazer uma compra. Nesta seleção, focamos nos proprietários de iPhone.

Como escolhemos

O nosso foco principal é na Experiência do Usuário (UX). Então, se você já faz parte do ecossistema da Apple, a linha do Apple Watch se integra sem esforço por meio do aplicativo Watch, que garante uma experiência suave e intuitiva. O app oferece uma ampla personalização, um guia de usuário integrado e a sincronização automática de aplicativos compatíveis do iPhone.

Além de confiável, a conectividade do smartwatch se apresenta como inteligente e ágil. Ou seja, se algum problema surgir, o relógio pode instantaneamente abrir as configurações necessárias no aplicativo Watch para tentar solucionar a questão. Além disso, com o acesso direto à App Store, a descoberta e instalação de aplicativos diretamente do pulso se tornam perfeitas.

Por que ignoramos os modelos mais antigos

Neste artigo, recomendamos apenas os smartwatches mais atuais da Apple porque os modelos desatualizados, honestamente, não fazem mais sentido. O Apple Watch Series 9, por exemplo, ainda está disponível em varejistas de terceiros a preços muito parecidos com os modelos mais recentes. Se você acha que o modelo se encaixa no seu orçamento, vá em frente! Mas não se esqueça de se certificar de que as políticas de atualização da Apple e o suporte contínuo de privacidade e segurança ainda fazem sentido antes de se comprometer.

Tem dúvidas?

Se você precisar de mais detalhes sobre qualquer um dos relógios mencionados, ou se ainda está passando pela indecisão de escolher entre as opções, nos envie uma mensagem! Entraremos em contato com as respostas assim que tivermos a oportunidade!

Comparação dos Apple Watches