Se você tem um smartphone Galaxy da Samsung , a sua melhor aposta para um smartwatch, claro, é um Galaxy Watch . Enquanto o Watch 7 consegue equilibrar um design elegante com recursos de ponta, o Ultra é mais sofisticado para quem procura por uma opção robusta e capaz de fazer de tudo. Ambos os dispositivos estão no topo quando se fala de relógios inteligentes, e neste artigo vamos explicar qual modelo é ideal para o que você precisa.

Os melhores relógios Samsung Galaxy para todas as necessidades

Escolha do editor Dica dos profissionais Produto Samsung Galaxy Watch 7 Samsung Galaxy Watch Ultra Imagem Revisão Review: Samsung Galaxy Watch 7 Review: Samsung Galaxy Watch Ultra Visão geral O Galaxy Watch 7 se destaca por ter um design elegante, tela com cores vibrantes e conectividade perfeita. O Galaxy Watch Ultra impressiona com um design arrojado, tela com cores vibrantes, rastreamento preciso e recursos divertidos para a prática de vários esportes. Principais especificações 50 ATM, Energy Score, 32 GB de armazenamento, ECG, detecção de apneia do sono aprovada pela FDA, rastreamento do ciclo menstrual, GPS (L1+L5). 10 ATM, Energy Score, 32 GB de armazenamento, ECG, detecção de apneia do sono aprovada pela FDA, monitoramento do ciclo menstrual, GPS (L1+L5), ferramenta FTP. Ofertas*

1. Samsung Galaxy Watch 7: a melhor escolha geral

Os dois botões laterais voltaram no Galaxy Watch 7. © nextpit As bordas podem ser usadas para controle da interface © nextpit Os detalhes coloridos na pulseira agradaram © nextpit A base de recarga usa imãs para se fixar ao Galaxy Watch 7 © nextpit O fecho do Watch 7 funciona bem, mas exerce um pouco de pressão na pele © nextpit

O Galaxy Watch 7 continua o legado da Samsung de apresentar um design elegante e de alta durabilidade. A marca também é conhecida por oferecer visuais impressionantes em suas telas resistentes a arranhões. Envolvido em uma estrutura de alumínio blindado, o smartwatch é ideal para ser usado diariamente e em aventuras ao ar livre.

O Watch 7 ainda conta com sensor BioActive aprimorado para uma maior precisão, oferecendo leituras confiáveis de ECG, enquanto seus relatórios de composição corporal fornecem informações valiosas para avaliar a saúde geral do usuário.

Por meio do recurso de detecção de apneia do sono aprovado pela FDA, o relógio inteligente se torna digno de receber um acréscimo em sua nota geral. Isso sem contar com a ampla variedade de modos de treino disponíveis, fazendo com que o dispositivo seja ideal para traçar metas de condicionamento físico de forma bem definida.

Dito isso, a duração da bateria continua sendo um ponto fraco no relógio, então espere por cerca de apenas um dia e meio de carga, quantidade que pode não ser suficiente para quem prefere uma resistência maior.

E mesmo que o Galaxy Watch 7 esteja repleto de recursos, muitas de suas vantagens permanecem exclusivas para usuários de smartphones da Samsung, limitando a experiência de quem usa outras marcas de dispositivos Android. Mas se você já se integrou no ecossistema da fabricante, o smartwatch oferece uma combinação poderosa de estilo, desempenho e monitoramento de saúde de ponta.

Resumo Comprar Samsung Galaxy Watch 7 Prós Caixa simples e atraente

Tela muito boa com um ótimo conceito operacional

Funções exclusivas de rastreamento que oferecem ainda mais

Fácil conexão com smartphones Android Contras A duração da bateria ainda é muito curta

O rastreamento automático fragmenta mal os exercícios

Alguns recursos permanecem exclusivos da Samsung

Não é compatível com o iOS da Apple Vá para o review Samsung Galaxy Watch 7

2. Galaxy Watch Ultra: o melhor companheiro de condicionamento físico

A tela do Galaxy Watch Ultra é que mais consome bateria, portanto, sugiro usar o recurso de adaptação de brilho — uma dica que vale a pena experimentar. © nextpit O Watch Ultra tem três botões físicos, e o do meio é o botão de ação. © nextpit Para visualizar suas métricas de saúde e condicionamento físico, é necessário conectar o Galaxy Watch Ultra ao aplicativo Samsung Health. © nextpit A tela do Galaxy Watch Ultra exibe um brilho deslumbrante de 3.000 nits. © nextpit No modo multiesportivo do Watch Ultra, é possível alternar entre os exercícios com o botão de ação. © nextpit A Samsung aprimorou os fotodiodos e ampliou o espectro de LEDs para incluir azul, amarelo, violeta e ultravioleta. © nextpit O Watch Ultra ficou muito grande em meu pulso de 148 mm. © nextpit A fivela de titânio ficou atrapalhando o teclado do meu MacBook, o que foi frustrante. © nextpit O Galaxy Watch Ultra funciona com um disco de carregamento magnético, o que torna o processo simples e conveniente. © nextpit O Galaxy Watch Ultra está disponível apenas em um tamanho, 47 mm. © nextpit

O Galaxy Watch Ultra é o smartwatch mais avançado da linha da Samsung. Ele vem em um único tamanho, mas sua durabilidade robusta é ideal para aventureiros e entusiastas do condicionamento físico. Revestido por um chassi de titânio, o dispositivo conta com uma tela brilhante e nítida, além de um botão de ação personalizável para o acesso rápido às suas principais funções. Como o que se espera de um modelo Ultra, o relógio foi desenvolvido para suportar desde exercícios de alta intensidade até excursões subaquáticas.

O sensor BioActive ainda oferece o monitoramento confiável da frequência cardíaca, além de um recurso de detecção de apneia do sono aprovado pela FDA. Quando o assunto é condicionamento físico, o Watch Ultra entrega uma ampla variedade de modos de treino, inclusive uma opção multiesportiva.

O relógio inteligente possui também uma métrica de recuperação chamada Energy Score, uma ferramenta extremamente importante para acompanhar a recuperação pós-treino. Ele apresenta ainda uma nova ferramenta FTP (Functional Threshold Power), para medir a potência máxima que um ciclista pode manter, mas o seu processo de configuração é um pouco complicado.

Sua construção robusta pode não ser para todos, principalmente para quem tem pulsos menores e prefere dispositivos vestíveis mais leves. Além disso, como acontece em grande parte dos relógios da Samsung, muitos recursos permanecem exclusivos para usuários de smartphones da linha Galaxy.

Isso, mais uma vez, pode ser uma desvantagem para usuários de outros celulares Android. Ainda assim, se você está procurando por um smartwatch extremamente durável e repleto de recursos para acompanhar as suas maiores aventuras, o Galaxy Watch Ultra é um dos melhores do mercado.

Resumo Comprar Samsung Galaxy Watch Ultra Prós Um atestado de estilo em seu pulso

Tela vibrante e colorida

Mostradores de relógio elegantes, mesmo que a seleção seja um pouco limitada

O Galaxy Watch mais preciso até hoje

Os recursos multiesportivos são genuinamente divertidos Contras Apenas um tamanho

Sem suporte para sensores externos

Um pouco confinado ao ecossistema Galaxy

Bateria com duração máxima de dois dias

A recarga demora mais do que deveria Vá para o review Samsung Galaxy Watch Ultra

O que mais a Samsung tem a oferecer?

Além dos modelos topos de linha atuais, a linha de smartwatches da Samsung possui opções econômicas e únicas da geração anterior. Se o que há de melhor e mais recente não for uma exigência, ainda existem ótimas opções a serem consideradas. O Galaxy Watch 6 Classic e o Galaxy Watch FE, por exemplo, são relógios inteligentes que oferecem uma variedade de recursos avançados adaptados às diferentes preferências do usuário.

Galaxy Watch 6 Classic: o retorno da moldura giratória

O Galaxy Watch 6 Classic traz de volta a moldura giratória física para aprimorar a navegação do usuário. O relógio está disponível em dois tamanhos, 43 mm e 47 mm, contando com uma área de tela 20% maior em comparação com os modelos anteriores, resultando em uma experiência visual mais imersiva.

Equipado com ferramentas excelentes de monitoramento da saúde, o Watch 6 Classic oferece ainda recursos de treinamento avançado do sono, monitoramento da frequência cardíaca, análise da composição corporal e ECG. Essas funcionalidades oferecem percepções detalhadas sobre suas métricas de saúde.

O smartwatch conta com processador Exynos W930 e 2 GB de RAM, entregando um desempenho suave. Sua bateria tem duração de até 40 horas com uma única carga, além de recursos de carregamento rápido que fornecem até 45% de carga em apenas 30 minutos.

Galaxy Watch FE: a opção econômica

O Galaxy Watch FE é a opção perfeita para quem procura por uma opção mais econômica entre os smartwatches da Samsung, mas sem perder os recursos avançados. O dispositivo é elegante e durável, contando com uma tela Super AMOLED de 1,2 polegada e proteção de cristal de safira. Disponível nas cores Preto, Ouro Rosa e Prata, suas pulseiras podem ser trocadas quando quiser para um visual personalizável.

Equipado com sensor BioActive, o relógio inteligente monitora a frequência cardíaca, o sono e a composição corporal, oferecendo ainda mais de 100 exercícios com métricas avançadas de corrida. O aparelho conta também com processador Exynos W920, 1,5 GB de RAM e 16 GB de armazenamento, e sua bateria o mantém ligado sem problemas por até dois dias.

Com resistência à água e poeira por meio da certificação IP68, aplicativos do Google Play, Samsung Wallet e controle remoto de câmera, o smartwatch é companheiro poderoso e elegante para o uso diário.

Critérios-chave para a seleção

Para fazer a curadoria desta lista com os melhores smartwatches da Samsung, nossa equipe testou individualmente as principais dicas, enquanto outras menções foram incluídas para te ajudar a tomar a melhor decisão. Este guia oferece uma visão geral de alto nível dos principais recursos dos relógios, mas ainda assim recomendamos que você confira análises detalhadas de cada produto antes de decidir pela compra.

Nesta seleção que tem o foco na Samsung, consideramos usuários de smartphones Galaxy, principalmente. Mesmo assim, se você usa outro dispositivo Android, comprar um Galaxy Watch continua sendo uma boa escolha.

A nossa prioridade é sempre na melhor experiência do usuário (UX), então se você já faz parte do ecossistema da Samsung, a linha Galaxy Watch se integra perfeitamente por meio do aplicativo Galaxy Wearable. Com ele, você vive uma experiência intuitiva e sem atritos, conferindo opções de personalização e um manual de usuário integrado. Além disso, ele também sincroniza automaticamente os aplicativos compatíveis com seu smartphone para o relógio.

Além da estável, a conectividade do smartwatch da Samsung é inteligente e proativa. Se surgir algum problema, o relógio inteligente automaticamente inicia as configurações relevantes do aplicativo Galaxy Wearable para uma rápida solução de falhas. Por meio da integração com o Google Play, é possível descobrir e instalar apps compatíveis diretamente do seu pulso.

Por que evitamos modelos mais antigos

Recomendamos apenas os smartwatches atuais da Samsung porque, honestamente, sugerir modelos desatualizados não faz sentido. O Galaxy Watch 5 Pro, por exemplo, ainda pode ser encontrado em varejistas, mas a valores similares aos modelos mais recentes. Se decidir comprar um relógio mais antigo mesmo assim, não se esqueça de conferir as políticas de atualização de software da Samsung e do suporte contínuo de privacidade e segurança.

Tem dúvidas?

Se você precisar de mais informações sobre qualquer um dos relógio mencionados aqui, ou se não consegue se decidir, deixe a sua mensagem na caixa de comentários abaixo! Entraremos em contato com a resposta o mais rápido possível!

Comparação dos relógios Samsung Galaxy